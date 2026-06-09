Ο Μάριο Μπανούσι φέρνει στη Βενετία το θέατρο της σιωπής, του φωτός και του πένθους

Χτες, στα stories του Μάριο Μπανούσι, η Βενετία φαινόταν πολύ κοντινή: άνθρωποι που γελούσαν, reposts από την πρεμιέρα του Ragada, η Σαβίνα Γιαννάτου, ο Γουίλεμ Νταφόε μέσα στο περιβάλλον της Μπιενάλε, και εκείνο το ελληνικό «πόσα μπράβο για τον Μάριο» που λέει συχνά περισσότερα από μια επίσημη ανακοίνωση. Λίγο πριν παραλάβει τον Αργυρό Λέοντα, ο Μπανούσι δεν βρίσκεται απλώς στη Βενετία. Η Βενετία έχει ήδη αρχίσει να κινείται γύρω από το έργο του.

Αυτό είναι το καινούργιο στοιχείο αυτής της στιγμής. Δεν μιλάμε πια για έναν σκηνοθέτη που «έρχεται». Ο Μάριο Μπανούσι είναι ήδη εκεί: μέσα στο πρόγραμμα της Biennale Teatro 2026, μέσα στη διεθνή συζήτηση, μέσα σε μια σκηνή που τον διαβάζει πλέον όχι ως υπόσχεση αλλά ως καλλιτέχνη με αναγνωρίσιμη γλώσσα.

Στη Βενετία παρουσιάζει για πρώτη φορά ολόκληρη την τριλογία του Romance Familiare, λίγο πριν παραλάβει τον Αργυρό Λέοντα. Η στιγμή έχει κάτι από μια τελετή επιστροφής. Όχι επιστροφής σε έναν τόπο, αλλά σε μια οικογενειακή μνήμη του Μάριου που γίνεται πια διεθνές θεατρικό γεγονός.

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Η τριλογία αποτελείται από τα Ragada, Goodbye, Lindita και Taverna Miresia - Mario, Bella, Anastasia. Τρία έργα που ξεκινούν από την οικογένεια, την απώλεια, την απουσία και τα σπίτια που κρατούν μέσα τους τους νεκρούς. Τρία έργα σχεδόν χωρίς λόγια, φτιαγμένα από φως, σώματα, αντικείμενα, μουσική, σιωπή και χειρονομίες που μοιάζουν μικρές μέχρι να φανεί όλο τους το βάρος.

Δεν βλέπουμε απλώς έναν νέο σκηνοθέτη να βραβεύεται. Βλέπουμε τον πρώτο μεγάλο κύκλο του έργου του να παρουσιάζεται ολόκληρος, όχι πια σαν υπόσχεση από την Αθήνα, αλλά σαν ώριμο σώμα δουλειάς μέσα στη Βενετία.

Ο Γουίλεμ Νταφόε, καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεατρικού Τμήματος της Μπιενάλε, τον έχει εντάξει σε ένα πρόγραμμα που φέτος κοιτάζει έντονα το σώμα, τη σιωπή και την τελετουργία. Δεν είναι μια τυχαία συνάντηση. Το θέατρο του Μπανούσι ανήκει ακριβώς σε αυτό το πεδίο: εκεί όπου η σκηνή δεν εξηγεί, αλλά εμφανίζει. Εκεί όπου το σώμα ξέρει πριν από τη γλώσσα.

Στο VeneziaNews, που του αφιερώνει συνέντευξη με τίτλο The house of memory, ο Μπανούσι λέει μια φράση που θα μπορούσε να ανοίξει όλη τη δουλειά του: «Για μένα, το φως στο έργο μου είναι τόσο σημαντικό όσο είναι το κείμενο για έναν άλλο σκηνοθέτη». Είναι μια φράση απλή, σχεδόν ήσυχη. Αλλά εξηγεί πολλά.

Στο θέατρο του Μπανούσι το φως δεν φωτίζει απλώς τη σκηνή. Γράφει. Μετακινεί το βλέμμα. Κρύβει, αποκαλύπτει, μαλακώνει, πληγώνει. Μπορεί να κάνει ένα πρόσωπο να μοιάζει ζωντανό και νεκρό ταυτόχρονα. Μπορεί να μετατρέψει ένα δωμάτιο σε μνήμη, ένα μπάνιο σε τόπο πένθους, ένα σώμα σε εικόνα που δεν ξέρεις αν πρέπει να κοιτάξεις ή να αποχαιρετήσεις.

Ο ίδιος αναφέρει τον Καραβάτζιο ως αναφορά. Όχι ως επιφανειακή αισθητική επίδειξη, αλλά για το φως, τα χρώματα και τη σωματικότητα των μορφών του. Στη σκηνή του Μπανούσι, αυτή η ένταση περνάει μέσα από απλά υλικά: ένα σεντόνι, μια κουρτίνα μπάνιου, μια λάμπα, ένα τραπέζι, ένα σώμα που πλένεται, ένα ρούχο που διπλώνεται, ένα αντικείμενο που ξαφνικά μοιάζει να έχει μνήμη.

Η Romance Familiare ξεκινά με το Ragada, το πρώτο κεφάλαιο και την πρώτη σκηνοθετική του χειρονομία. Το έργο γεννήθηκε μέσα στην πανδημία, μπροστά σε ελάχιστους θεατές. Στη Βενετία παρουσιάζεται ξανά σε πραγματικό σπίτι, σαν να επιστρέφει στον αρχικό του πυρήνα. Το VeneziaNews το περιγράφει ως έργο που εξερευνά τη μητρότητα μέσα από τη μεταφορά της ρωγμής, του σκοτεινού και επώδυνου περάσματος της γέννας.

Το Goodbye, Lindita, το δεύτερο έργο της τριλογίας, είναι εκείνο που έκανε το όνομά του να ταξιδέψει. Αφιερωμένο στη μητριά του, λειτουργεί σαν τελετουργία αποχαιρετισμού. Η καθημερινότητα αρχίζει απλά: ένα σπίτι, ένα σώμα, οικιακές κινήσεις, πρόσωπα που κινούνται γύρω από την απώλεια. Σταδιακά, όμως, όλα αλλάζουν θερμοκρασία. Η σκηνή γίνεται τόπος ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο, ανάμεσα στη φροντίδα και στην τελετή, ανάμεσα στο δωμάτιο και στο όνειρο.

Το τρίτο έργο, Taverna Miresia - Mario, Bella, Anastasia, επιστρέφει στην εγκαταλειμμένη οικογενειακή ταβέρνα στα Τίρανα. Εδώ η μνήμη περνά από τον πατέρα, από τον τόπο της εργασίας, από τα αντικείμενα που μένουν πίσω όταν οι άνθρωποι έχουν φύγει. Η ταβέρνα δεν είναι απλώς σκηνικό. Είναι αποθήκη ζωής. Τα πράγματα δεν είναι νεκρά. Κουβαλούν χειρονομίες, φωνές, θραύσματα οικογενειακής παρουσίας.

Στο ίδιο κείμενο του VeneziaNews, ο Μπανούσι λέει ότι η τριλογία σχηματίζει έναν κύκλο: μητέρα, μητριά, πατέρας. Αυτός ο κύκλος δεν παρουσιάζεται στη Βενετία σαν αναδρομή, αλλά σαν πλήρες σώμα έργου. Σαν να βλέπουμε, μέσα στο ίδιο φεστιβαλικό πλαίσιο, την οικογένεια να γίνεται σκηνική γλώσσα.

Η Frankfurter Allgemeine Zeitung, σε εκτενές πολιτιστικό κείμενο με τίτλο Riten des Übergangs, τον παρουσιάζει ως ανερχόμενη μορφή της ελληνικής θεατρικής σκηνής που έχει ήδη διαμορφώσει μια προσωπική γλώσσα: αφαίρεση, σιωπή, σωματικότητα και τελετουργικό πένθος.

Ίσως εκεί βρίσκεται και ένα μέρος της διεθνούς ανταπόκρισης. Η σκηνή του μοιάζει λιτή, αλλά δεν είναι φτωχή. Ανοίγει αργά, με εικόνες που δεν ζητούν να εξηγηθούν αμέσως. Η σιωπή του δεν είναι κενό. Είναι συγκέντρωση. Η αργή κίνηση δεν είναι ύφος. Είναι ένας άλλος ρυθμός αντίληψης.

Στο El Cultural, το φετινό πρόγραμμα της Μπιενάλε διαβάζεται επίσης μέσα από την καλλιτεχνική οπτική του ίδιου του Γουίλεμ Νταφόε και την πίστη του σε ένα θέατρο όπου το σώμα προηγείται της διανοητικής κατασκευής. Ο Μπανούσι τοποθετείται εκεί ως φαινόμενο της σημερινής σκηνικής πρωτοπορίας, ένας δημιουργός που, μέσα σε λίγα χρόνια, έφτασε στην κορυφή της ευρωπαϊκής σκηνής με μια τριλογία που δεν στηρίζεται στον λόγο, αλλά σε ατμόσφαιρες, εικόνες και σωματικές μεταμορφώσεις.

Η Βενετία δεν προσθέτει απλώς έναν ακόμη σταθμό στη διεθνή του πορεία. Του δίνει για πρώτη φορά τον χώρο να παρουσιάσει ολόκληρο τον οικογενειακό κύκλο από τον οποίο γεννήθηκε η σκηνική του γλώσσα.

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Για τον Μπανούσι, το προσωπικό δεν μένει ποτέ απλώς προσωπικό. Τα έργα του ξεκινούν από συγκεκριμένα πρόσωπα και οικογενειακές απώλειες, αλλά δεν γίνονται ιδιωτικό ημερολόγιο. Γίνονται μορφές. Γίνονται τελετές. Γίνονται εικόνες όπου το πένθος μπορεί να γίνει κοινό, χωρίς να εξηγηθεί μέχρι να φτωχύνει. Το θέατρό του έχει μια παράξενη πίστη στη σκηνική ύλη. Σαν να λέει ότι ένα σώμα που πλένει ένα άλλο σώμα, ένα ύφασμα που σκεπάζει ένα πρόσωπο, μια γυναίκα που στέκεται κάτω από ένα πέπλο, ένα μπάνιο που μεταμορφώνεται σε τόπο ταφής, μπορούν να πουν περισσότερα από έναν μονόλογο.

Αυτή η πίστη μοιάζει σχεδόν αντίθετη με την εποχή. Σε μια στιγμή όπου όλα ζητούνται διατυπωμένα, άμεσα αναγνωρίσιμα και μεταφράσιμα, ο Μπανούσι επιμένει σε ένα θέατρο που δεν δίνει στον θεατή την ευκολία της ντοπαμινικής εκτόνωσης του scroll. Δεν προσφέρει την οικογένεια ως θέμα. Την αφήνει να εμφανιστεί σαν φάντασμα. Δεν μιλά για το πένθος. Το βάζει να κινηθεί μέσα στο δωμάτιο.

Ίσως γι’ αυτό λειτουργεί τόσο έντονα στο εξωτερικό. Όχι επειδή είναι «τοπικός» ή «ελληνικός» με εξαγώγιμο τρόπο, αλλά επειδή η σκηνική του γλώσσα δεν χρειάζεται να εξηγηθεί για να γίνει αντιληπτή. Το πένθος, η απουσία, η φροντίδα, η μητέρα, ο πατέρας, το σπίτι, το σώμα που μένει πίσω, είναι πράγματα που κάθε κοινό μπορεί να αναγνωρίσει πριν τα μεταφράσει.

Στο VeneziaNews, όταν τον ρωτούν για τους μέντορές του, δεν απαντά με ονόματα μεγάλων καλλιτεχνών. Λέει ότι ο μεγαλύτερος μέντοράς του είναι η οικογένειά του. Ότι από εκεί έμαθε τον σεβασμό, την ειλικρίνεια, την ανάγκη για έναν πιο ασφαλή και υγιή χώρο στις πρόβες. Μετά αναφέρει τον Θεόδωρο Τερζόπουλο, με τον οποίο βρίσκεται σε διάλογο τα τελευταία χρόνια, κυρίως για την ακεραιότητα με την οποία μιλά για τη ζωή και την τέχνη.

Αυτό εξηγεί και κάτι ακόμη. Στο θέατρο του Μπανούσι η οικογένεια δεν είναι μόνο θέμα. Είναι τρόπος γνώσης. Είναι ο πρώτος τόπος όπου μαθαίνει κανείς το σώμα, τη φροντίδα, τη βία, την απώλεια, την αμηχανία, τη σιωπή, την τρυφερότητα. Η οικογένεια ως δάσκαλος, η μνήμη ως πρώτη ύλη, το φως ως κείμενο. Αυτές οι τρεις φράσεις θα μπορούσαν να συνοψίσουν τη βενετσιάνικη ανάγνωση του έργου του.

Και υπάρχει κάτι σχεδόν συγκινητικό στο γεγονός ότι το Ragada, το έργο που άρχισε σε ένα σπίτι μέσα στην πανδημία, επιστρέφει τώρα σε ένα ακόμη σπίτι, αυτή τη φορά στη Βενετία. Ότι το Goodbye, Lindita, που ξεκίνησε από μια προσωπική απώλεια, παρουσιάζεται στο κέντρο μιας διεθνούς διοργάνωσης. Ότι το Taverna Miresia, έργο για μια αλβανική οικογενειακή ταβέρνα που έμεινε πίσω, αποκτά τώρα θέση σε ένα πρόγραμμα που κοιτάζει την Ευρώπη, τα σύνορα, τις μνήμες και τις τελετουργίες της.

Δεν είναι απλώς ελληνική επιτυχία. Και δεν χρειάζεται να γίνει εθνικό πανηγύρι για να αποκτήσει σημασία. Η δουλειά του Μπανούσι ζητά κάτι πιο δύσκολο: να αφήσουμε τις έτοιμες ερμηνείες έξω από την αίθουσα και να δούμε την καταγωγή, την οικογένεια, το πένθος και τη σιωπή να αλλάζουν μορφή μπροστά μας.

Στις 12 Ιουνίου, στη Βενετία, ο Μάριο Μπανούσι θα παραλάβει τον Αργυρό Λέοντα της Biennale Teatro 2026. Αλλά η πιο ουσιαστική βράβευση ίσως συμβαίνει ήδη γύρω από την απονομή: στο ότι η τριλογία του παρουσιάζεται ολόκληρη, στο ότι ο ευρωπαϊκός Τύπος την παρακολουθεί, στο ότι ένας σκηνοθέτης που δουλεύει με τη σιωπή, το φως και το πένθος βρίσκεται στο κέντρο μιας διεθνούς σκηνής χωρίς να έχει αλλάξει την ουσία του έργου του. Η Βενετία, σε αυτή την περίπτωση, δεν τον ανακαλύπτει. Του δίνει χώρο να δείξει ολόκληρο τον κύκλο του.

Και αυτός ο κύκλος, φτιαγμένος από μητέρες, νεκρούς, πατέρες, σπίτια, αντικείμενα και φως, μοιάζει να λέει κάτι απλό και δύσκολο: ότι μερικές φορές το θέατρο δεν χρειάζεται περισσότερες λέξεις. Χρειάζεται να αφήσει το πένθος να σταθεί στο δωμάτιο μέχρι να αρχίσει να φωτίζεται.

Γιατί έτσι είναι όλων μας η ζωή: μοιάζει περίεργα η μία με την άλλη.