Ο μάνατζερ της Μαντόνα δεν «είναι σίγουρος» εάν θα ξανακάνει περιοδεία

Επιφυλακτικός για το εάν η «βασίλισσα της ποπ», Μαντόνα (Madonna) θα ξανακάνει περιοδεία, εμφανίστηκε ο, επί χρόνια μάνατζέρ της, Guy Oseary.

«Δεν είμαι σίγουρος ακόμα», δήλωσε το Σάββατο, απαντώντας στο αν βρίσκεται στα σχέδια μια νέα περιοδεία.

Το ενδιαφέρον γύρω από την πιθανή επιστροφή της Μαντόνα στη σκηνή έχει ενταθεί μετά την ανακοίνωση του νέου της άλμπουμ, «Confessions on a Dance Floor: Part II», αλλά -και- την αιφνιδιαστική εμφάνισή της στο Coachella, όπου ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

Μαντόνα: Τι είπε ο μάνατζέρ της για τη συνεργασία με την Κάρπεντερ

Ο Oseary αποκάλυψε ότι η συνεργασία αυτή ήταν ιδέα των δύο καλλιτεχνών. «Η Μαντόνα μού είπε ότι το συζήτησαν με τη Σαμπρίνα. Δεν ήταν δική μου ιδέα. Ήταν μια εξαιρετική ιδέα και στο επίκεντρό της ήταν η αγάπη», ανέφερε.

Η εμφάνιση είχε -σύμφωνα με το Variety- και ένα έντονο συναισθηματικό φορτίο, καθώς συνέπεσε με τα 20 χρόνια από την πρώτη παρουσία της Μαντόνα στο φεστιβάλ το 2006. «Ήταν μια πραγματικά ξεχωριστή βραδιά», είπε ο μάνατζέρ της.

Στη σκηνή, η 67χρονη τραγουδίστρια ερμήνευσε επιτυχίες όπως τα «Vogue» και «Like a Prayer», ενώ παρουσίασε και νέο υλικό από το επερχόμενο άλμπουμ. Μάλιστα, φόρεσε το ίδιο μωβ κορσέ και τις μπότες που είχε φορέσει και στην εμφάνισή της το 2006, δημιουργώντας έναν έντονο συμβολισμό επιστροφής.

Η ίδια μίλησε στο κοινό για τη σημασία της στιγμής: «Πριν από 20 χρόνια εμφανίστηκα εδώ για πρώτη φορά στην Αμερική με το “Confessions”. Μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει για μένα να επιστρέφω τώρα, είναι σαν να κλείνει ένας κύκλος».

Όσο για τα υπόλοιπα σχέδιά της, όπως συμμετοχές σε τηλεοπτικές παραγωγές, ο Oseary απέφυγε να δώσει απαντήσεις: «Θα αφήσω την ίδια να μιλήσει για αυτά».

Με πληροφορίες από Variety