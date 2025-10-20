Ο Μάικλ Μαν ενδέχεται να χρησιμοποιήσει Τεχνητή Νοημοσύνη στην ταινία «Heat 2»

Την ώρα που η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Τέχνη διχάζει το Χόλιγουντ, ο Μάικλ Μαν δεν αποκλείεται να πειραματιστεί με αυτήν, στην ταινία «Heat 2».

«Δεν πειραματίζομαι με την τεχνολογία χωρίς λόγο», είπε ο Μαν όταν ρωτήθηκε σχετικά με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις ταινίες του, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Φεστιβάλ Lumière στη Λυών, όπου χθες το βράδυ παρέλαβε το Βραβείο Lumière 2025 από τη Γαλλίδα σταρ, Ιζαμπέλ Ιπέρ.

«Όταν έχω μια δραματική ανάγκη ή μια αισθητική ανάγκη για αυτό, τότε εμβαθύνω σε αυτό που χρειάζομαι» εξήγησε.

«Η γήρανση και η απογήρανση μπορεί να είναι πολύ σημαντικές στην επόμενη ταινία» είπε ο Μαν, αναφερόμενος στην πολυαναμενόμενη συνέχεια του φιλμ «Heat». Όπως αποκάλυψε κατά τη διάρκεια masterclass τα γυρίσματα του «Heat 2» θα ξεκινήσουν το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Μαν αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι η ταινία «Heat 2» μεταφέρθηκε από την Warner Bros. στην United Artists, ιδιοκτησίας της Amazon MGM και στον παραγωγό Σκοτ Στάμπερ.

Η ταινία «Heat 2» είναι «ακριβή για να γίνει, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει στο σωστό μέγεθος και κλίμακα» εκτίμησε ο Μάικλ Μαν «Θα γυριστεί στο Σικάγο, το Λος Άντζελες, την Παραγουάη και πιθανώς σε ορισμένα μέρη της Σιγκαπούρης» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην πλοκή του «Heat 2», ο σκηνοθέτης είπε ότι θα κινείται μπρος-πίσω στον χρόνο, πριν και μετά τα γεγονότα της αρχικής ταινίας.