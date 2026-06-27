Ο Λούκα Γκουαντανίνο μίλησε για την AI και η εικόνα που περιέγραψε είναι εφιαλτική

Ο Λούκα Γκουαντανίνο δεν μπορεί ακόμη να μιλήσει ανοιχτά για το τι συμβαίνει με το Artificial, την ταινία του για τον Σαμ Άλτμαν και την OpenAI. Μπορεί όμως να μιλήσει για τον κόσμο που γέννησε αυτή την ταινία.

Μετά την απόφαση της Amazon MGM να αποσυρθεί από τη διανομή του Artificial, ο Ιταλός σκηνοθέτης ρωτήθηκε στην εκπομπή Otto e Mezzo του ιταλικού La7 γιατί η ταινία του θεωρήθηκε «επικίνδυνη». Η απάντησή του ήταν προσεκτική: «Δυστυχώς δεν μπορώ να πω πολλά, γιατί βρισκόμαστε ακριβώς στη μέση αυτής της κατάστασης».

Το Artificial είναι η ταινία του Γκουαντανίνο για την κρίση της OpenAI το 2023, όταν ο Σαμ Άλτμαν απολύθηκε και επέστρεψε στην εταιρεία μέσα σε λίγες ημέρες. Τον Άλτμαν υποδύεται ο Άντριου Γκάρφιλντ, ενώ στο καστ βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι Μαρκ Ράιλανς, Γιούρα Μπορίσοφ, Μόνικα Μπάρμπαρο, Μπίλι Λουρντ, Τζέισον Σουόρτσμαν, Κούπερ Κοχ, Κούπερ Χόφμαν και ο Άικ Μπάρινχολτζ ως Έλον Μασκ.

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Η Amazon MGM είχε αναλάβει την ταινία, αλλά τελικά αποχώρησε από τη διανομή της. Η εξέλιξη έχει αποκτήσει ιδιαίτερο βάρος, καθώς η Amazon έχει ταυτόχρονα μεγάλη επιχειρηματική σχέση με την OpenAI, με συμφωνίες γύρω από τα Amazon Web Services και επενδύσεις στην ανάπτυξη AI υποδομών.

Ο Γκουαντανίνο δεν θέλησε να μπει στις λεπτομέρειες. Αντί γι’ αυτό, θύμισε την περίπτωση του The Reagans, της τηλεοπτικής παραγωγής που το CBS είχε ακυρώσει το 2003 μετά από πολιτικές πιέσεις, πριν προβληθεί τελικά από μικρότερο δίκτυο. Η αναφορά του έδειξε ότι βλέπει την υπόθεση όχι μόνο ως ζήτημα διανομής, αλλά και ως ζήτημα πίεσης γύρω από το ποιος μπορεί να αφηγηθεί τι.

Στη συνέχεια, όμως, ο Γκουαντανίνο πήγε στο πραγματικό θέμα: την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως είπε, το πρόβλημα για εκείνον δεν είναι η AI ως εργαλείο παραγωγής κειμένων, εικόνων ή βίντεο. Τη χαρακτήρισε, στην παρούσα της μορφή, ένα τεχνολογικό γκάτζετ γεμάτο ατέλειες, που βασίζεται κυρίως στην επεξεργασία δεδομένων «scraped from everywhere» και καταναλώνει τεράστιες ποσότητες ενέργειας και νερού.

Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι κάτι βαθύτερο: ο τρόπος με τον οποίο η AI αλλάζει όχι μόνο την κοινωνία και τις καταναλωτικές συνήθειες, αλλά «την ίδια την ταυτότητα» ενός τόπου όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες — και, τελικά, ολόκληρου του κόσμου.

Η πιο δυνατή εικόνα που περιέγραψε έρχεται από τα γυρίσματα στο Σαν Φρανσίσκο. Μίλησε για μια πόλη μεγάλης ομορφιάς, την πόλη του Άλφρεντ Χίτσκοκ, αλλά και μεγάλης απελπισίας, με άστεγους ανθρώπους και ανθρώπους υπό την επήρεια φαιντανύλης στους δρόμους, ενώ δίπλα τους περνούν αθόρυβα, τέλεια, αυτόνομα αυτοκίνητα.«Αυτό, για μένα, είναι η τέλεια εικόνα για να δείξει το θέμα», είπε. «Είναι μια ανησυχητική εικόνα — κάτι περισσότερο από ανησυχητική».

Εκεί βρίσκεται και το πραγματικό ενδιαφέρον του Artificial. Όχι σε μια απλή βιογραφική αναπαράσταση του Σαμ Άλτμαν, ούτε σε ένα ακόμη δράμα για τη Silicon Valley. Αλλά στην εικόνα μιας εποχής όπου η τεχνολογική φαντασίωση κινείται αθόρυβα δίπλα στην κοινωνική κατάρρευση.

Το Artificial παραμένει προς το παρόν χωρίς οριστική στέγη διανομής, με αμερικανικά ρεπορτάζ να αναφέρουν ότι άλλοι διανομείς εξακολουθούν να εξετάζουν την ταινία.

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Όμως η πρώτη δημόσια αντίδραση του Γκουαντανίνο δείχνει ήδη προς τα πού κοιτάζει το φιλμ: όχι μόνο στην OpenAI, αλλά στον κόσμο που αλλάζει πρόσωπο εξαιτίας της.

με στοιχεία από SFGATE