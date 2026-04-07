Ο Lil Nas X μπαίνει σε πρόγραμμα ψυχικής υγείας

Ο Lil Nas X εντάσσεται σε διετές πρόγραμμα ψυχικής υγείας, έπειτα από δικαστική απόφαση στο Λος Άντζελες, σε μια εξέλιξη που μπορεί να οδηγήσει στην απόσυρση των τεσσάρων κακουργηματικών κατηγοριών που αντιμετωπίζει για επίθεση σε αστυνομικούς.

Το δικαστήριο έκρινε ότι το επεισόδιο του περασμένου Αυγούστου συνδέεται με διπολική διαταραχή που διαγνώστηκε αργότερα και δεν αντανακλά τη συνήθη συμπεριφορά του 26χρονου καλλιτέχνη. Αν ακολουθήσει το θεραπευτικό πρόγραμμα και δεν παραβιάσει τον νόμο για δύο χρόνια, οι κατηγορίες θα διαγραφούν.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό του Αυγούστου του 2025, όταν, σύμφωνα με τις αρχές, ο Lil Nas X βρισκόταν σε δρόμο της κοιλάδας του Σαν Φερνάντο φορώντας μόνο λευκά εσώρουχα και λευκές μπότες και φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικούς που είχαν φτάσει έπειτα από κλήσεις. Στη δικογραφία αναφέρεται ότι τραυματίστηκαν τρεις αστυνομικοί.

Ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος για τρεις κακουργηματικές κατηγορίες πρόκλησης σωματικής βλάβης σε αστυνομικό και μία κατηγορία αντίστασης κατά αρχής. Στους όρους του προγράμματος περιλαμβάνεται επίσης η απαγόρευση κατοχής όπλων και απειλής βίας.

Βγαίνοντας από το δικαστήριο, είπε στο Rolling Stone ότι αισθάνεται «ευγνώμων» και πως η υπόθεση «θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί πολύ χειρότερα». Λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή του, είχε μιλήσει στο Instagram για «τρομακτικές» μέρες, καθησυχάζοντας τους θαυμαστές του ότι θα είναι καλά.

Ο Lil Nas X έγινε παγκόσμιο όνομα με το Old Town Road, που έσπασε το ρεκόρ παραμονής στην κορυφή του Billboard Hot 100, και αργότερα με το Montero, το άλμπουμ που τον καθιέρωσε ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες pop φιγούρες της γενιάς του.