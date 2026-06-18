Ο Λιλ Νας Χ μίλησε για τη διπολική διαταραχή: «Υπάρχει λιγότερος φόβος στην καρδιά μου»

Ο Λιλ Νας Χ επέστρεψε στα κοινωνικά δίκτυα με ένα προσωπικό βίντεο, στο οποίο μίλησε ανοιχτά για την ψυχική του υγεία, τη διάγνωση με διπολική διαταραχή και τη θεραπευτική φροντίδα που έλαβε τους τελευταίους μήνες.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Μοντέρο Λαμάρ Χιλ, είπε ότι πέρασε αρκετούς μήνες σε πρόγραμμα αποκατάστασης και πλέον προσπαθεί να ξαναβρεί την ισορροπία του. Όπως εξήγησε, μετά τη θεραπεία επέστρεψε πότε στην Ατλάντα, κοντά στην οικογένειά του, και πότε στο Λος Άντζελες, όπου ζει.

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«Προσπαθώ να πατήσω ξανά στη γη και να βγω από το κεφάλι μου», είπε, προσθέτοντας ότι πλέον παρακολουθείται από θεραπευτή και ψυχίατρο. Η διάγνωση με διπολική διαταραχή, όπως ανέφερε, τον βοήθησε να καταλάβει καλύτερα πράγματα που ένιωθε εδώ και χρόνια.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι για καιρό απέφευγε να το πει ακόμη και στον εαυτό του, επειδή φοβόταν τη φαρμακευτική αγωγή αλλά και το πώς θα τον έβλεπαν οι άλλοι. «Είμαι ήδη μαύρος και γκέι», είπε αστειευόμενος, πριν προσθέσει: «Μαύρος, γκέι και διπολικός; Είναι σαν να ζω στο πιο δύσκολο επίπεδο».

Στη συνέχεια, θέλησε να καθησυχάσει τους θαυμαστές του. «Είμαι καλύτερα, νιώθω καλύτερα. Δημιουργώ ελεύθερα και υπάρχει λιγότερος φόβος στην καρδιά μου», είπε.

Ο Λιλ Νας Χ ανέφερε επίσης ότι ετοιμάζει νέα μουσική, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Κάνω μουσική εδώ και επτά χρόνια. Ήθελα να σας πω ότι έρχεται νέα μουσική», είπε, μιλώντας για ένα επόμενο κεφάλαιο που θέλει να μοιραστεί με το κοινό του.

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Η δημόσια συζήτηση γύρω από την ψυχική του υγεία είχε ανοίξει μετά τη σύλληψή του, τον Αύγουστο του 2025, στο Λος Άντζελες. Σύμφωνα με τις αρχές, ο καλλιτέχνης κατηγορήθηκε τότε ότι επιτέθηκε σε αστυνομικούς που είχαν κληθεί σε περιστατικό στη λεωφόρο Βεντούρα, στην περιοχή του Σαν Φερνάντο Βάλεϊ.

Τον Απρίλιο, δικαστής του επέτρεψε να ενταχθεί σε πρόγραμμα ψυχικής υγείας. Αν ακολουθήσει τη θεραπεία του και δεν αντιμετωπίσει νέα νομικά προβλήματα για τα επόμενα δύο χρόνια, οι τέσσερις κατηγορίες σε βάρος του θα απορριφθούν.

Ο Λιλ Νας Χ έγινε παγκόσμια γνωστός το 2018 με το Old Town Road, το οποίο έμεινε για 19 εβδομάδες στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 και του χάρισε δύο βραβεία Grammy. Το πρώτο του άλμπουμ, Montero, κυκλοφόρησε το 2021, έφτασε στη δεύτερη θέση του Billboard 200 και ήταν υποψήφιο για Grammy στην κατηγορία του άλμπουμ της χρονιάς.

Στο τέλος του βίντεο, ο ίδιος ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για τη στήριξη. «Σας αγαπώ και το μόνο που θέλω είναι να συνεχίσω να προσπαθώ να σας κάνω περήφανους και να κάνω και τον εαυτό μου περήφανο», είπε.

με στοιχεία από Variety