Ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε τραγούδι του Bad Bunny σε βίντεο με συλλήψεις μεταναστών

Πρώτα εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, να χαιρετά το πλήθος. Ύστερα έρχονται πράκτορες της ICE, χειροπέδες και άνθρωποι που οδηγούνται υπό κράτηση. Από πίσω ακούγεται ο Bad Bunny.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Το μήνυμα του Bad Bunny στον Τραμπ λίγο πριν το Super Bowl

Το επίσημο TikTok του Λευκού Οίκου χρησιμοποίησε την Πέμπτη το «La Mudanza» σε ένα βίντεο που προωθεί την εκστρατεία απελάσεων της κυβέρνησης Τραμπ. Το κομμάτι συνοδεύει ένα γρήγορο μοντάζ με τον Αμερικανό πρόεδρο και συλλήψεις ανδρών και γυναικών από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ.

Στο τραγούδι, ο Bad Bunny ζητά ένα χειροκρότημα για τη μητέρα και τον πατέρα του. Στο κείμενο που πρόσθεσε ο Λευκός Οίκος πάνω στο βίντεο, οι γονείς του αντικαταστάθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ: «Ένα χειροκρότημα για τον Donald J. Trump, γιατί πραγματικά τα κατάφερε». Η ανάρτηση συνοδευόταν από τη φράση «Κάνουμε ξανά την Αμερική μεγάλη».

Μία ημέρα αργότερα, ο Λευκός Οίκος επανέλαβε τη συνταγή με το «Hoe Phase» του Drake. Αυτή τη φορά, το βίντεο περιλάμβανε ελικόπτερα, αεροπλάνα, εικόνες από τα σύνορα ΗΠΑ–Μεξικού και ανθρώπους που συλλαμβάνονται από την ICE. Πάνω στην εικόνα εμφανιζόταν ένας στίχος του τραγουδιού –«Ξέχασες την πατρίδα σου;»– ενώ η λεζάντα προειδοποιούσε: «Αν βρίσκεστε εδώ παράνομα, γυρίζετε σπίτι».

Η επιλογή του Bad Bunny είχε μια ιδιαίτερα ωμή ειρωνεία. Το «La Mudanza» δεν είναι ένα ουδέτερο ποπ τραγούδι που μπορούσε απλώς να κολληθεί πάνω σε οποιοδήποτε μοντάζ. Είναι ένα κομμάτι οικογενειακής και πολιτικής μνήμης, στο οποίο η ιστορία των γονιών του καλλιτέχνη συναντά την ταυτότητα του Πουέρτο Ρίκο, τη σημαία του και το κίνημα ανεξαρτησίας του νησιού.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Bad Bunny εξηγεί γιατί απέκλεισε τις ΗΠΑ από την παγκόσμια περιοδεία του

Ο ίδιος ο Bad Bunny έχει καταγγείλει επανειλημμένα την αντιμεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ. Τον Φεβρουάριο, παραλαμβάνοντας το βραβείο για το καλύτερο άλμπουμ música urbana στα Grammy, άρχισε την ομιλία του με τη φράση «ICE out» και τόνισε ότι οι μετανάστες δεν είναι ζώα ή «εξωγήινοι», αλλά άνθρωποι και Αμερικανοί.

Ο Πορτορικανός σταρ είχε επίσης εξηγήσει ότι απέφυγε να συμπεριλάβει την ηπειρωτική επικράτεια των ΗΠΑ στην περιοδεία του επειδή φοβόταν ότι πράκτορες της ICE θα μπορούσαν να εμφανιστούν έξω από τις συναυλίες του και να στοχοποιήσουν το κοινό του.

Στα σχόλια κάτω από το πρώτο βίντεο, χρήστες κατηγόρησαν τον Λευκό Οίκο ότι χρησιμοποίησε τη μουσική του Bad Bunny ακριβώς για την πολιτική την οποία ο καλλιτέχνης έχει καταδικάσει δημόσια. Μέχρι τη δημοσίευση, ούτε ο Bad Bunny ούτε ο Drake είχαν αντιδράσει στις αναρτήσεις, ενώ εκπρόσωποί τους και ο Λευκός Οίκος δεν είχαν απαντήσει στα αιτήματα του Billboard για σχόλιο.

Τα δύο κλιπ δεν παρουσιάζουν απλώς μια κυβερνητική πολιτική. Τη μεταφράζουν στη γλώσσα του TikTok: γρήγορο μοντάζ, αναγνωρίσιμο τραγούδι, μια ατάκα και εικόνες κρατικής ισχύος. Οι συλλήψεις γίνονται περιεχόμενο και το νόημα της μουσικής αναλώσιμο υλικό για το επόμενο βίντεο.

Με στοιχεία από Billboard, Rolling Stone, Reuters.