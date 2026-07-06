Ο Λευκός Οίκος βάζει στο στόχαστρο το Smithsonian για το πώς αφηγείται την αμερικανική ιστορία

Ο Λευκός Οίκος ανοίγει νέο μέτωπο με το Smithsonian Institution, έναν από τους σημαντικότερους μουσειακούς και ερευνητικούς οργανισμούς των ΗΠΑ, κατηγορώντας την ηγεσία του ότι δεν μπορεί να αφηγηθεί «έντιμα» την αμερικανική ιστορία.

Σε έκθεση του Συμβουλίου Εσωτερικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου, που δημοσιοποιήθηκε αργά την Ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, στοχοποιείται ιδιαίτερα το National Museum of American History. Η έκθεση υποστηρίζει ότι η σημερινή ηγεσία του μουσείου έχει απομακρυνθεί από την ιστορική έρευνα και εκπαίδευση και έχει στραφεί σε «ακραίο πολιτικό ακτιβισμό».

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Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι το Smithsonian, και ειδικά το National Museum of American History, «δεν μπορεί να εμπιστευθεί κανείς» ότι θα αφηγηθεί την ιστορία της Αμερικής με τρόπο ειλικρινή, ενωτικό και αντάξιο της χώρας.

Η επίθεση δεν έρχεται σε κενό χρόνο. Τον Μάρτιο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα με τίτλο «Restoring Truth and Sanity to American History», με στόχο, όπως ανέφερε ο Λευκός Οίκος, να απομακρυνθούν από ομοσπονδιακά μουσεία, πάρκα και μνημεία αφηγήσεις που η κυβέρνηση θεωρεί «διχαστικές» ή προϊόν «ακατάλληλης ιδεολογίας».

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον το ερώτημα ποιος έχει την εξουσία να αφηγείται την αμερικανική ιστορία: οι ιστορικοί, οι επιμελητές και οι θεσμοί που διαχειρίζονται τα αρχεία και τα μουσεία ή η εκάστοτε πολιτική εξουσία που ζητά μια πιο «ενωτική» και θριαμβευτική εικόνα του παρελθόντος.

Η διατύπωση της έκθεσης θεωρείται ένδειξη ότι ο Τραμπ μπορεί να προετοιμάζει βαθύτερες παρεμβάσεις στη διοίκηση του Smithsonian. Το ίδρυμα δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Ο σημερινός γραμματέας του Smithsonian, ο ιστορικός Lonnie Bunch, ο πρώτος Αφροαμερικανός που ηγείται του ιδρύματος, δήλωσε σε ξεχωριστή συνέντευξη ότι η ιδέα της Αμερικής ως «μιας πιο τέλειας ένωσης» ,όχι τέλειας, αλλά διαρκώς υπό διαμόρφωση είναι αυτό που τον κινητοποιεί.

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Όπως είπε, η μεγαλύτερη δύναμη της Αμερικής δεν είναι να αποφεύγει την ιστορία της, αλλά να καταλαβαίνει πώς αυτή η ιστορία τη διαμόρφωσε και συνεχίζει να τη διαμορφώνει.

Η σύγκρουση αποκτά ιδιαίτερο βάρος καθώς οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για τους εορτασμούς των 250 χρόνων από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη κινηθεί εναντίον πολιτιστικών και εκπαιδευτικών θεσμών που θεωρεί ότι προωθούν μια υπερβολικά κριτική ή «φιλελεύθερη» εκδοχή της αμερικανικής ιστορίας, από πανεπιστήμια μέχρι μουσεία και ιστορικούς χώρους.

Το Smithsonian, με τα μουσεία του στην Ουάσινγκτον και τις τεράστιες συλλογές του γύρω από την αμερικανική ιστορία, την επιστήμη, την τέχνη και τον πολιτισμό, δεν είναι απλώς ένας ακόμη θεσμός. Είναι ένας από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους οι ΗΠΑ παρουσιάζουν τον εαυτό τους στους πολίτες τους και στον κόσμο.

Γι’ αυτό και η νέα επίθεση του Λευκού Οίκου δεν αφορά μόνο ένα μουσείο.

Αφορά το πώς ένα κράτος θέλει να θυμάται τον εαυτό του: μέσα από μια ιστορία συμφιλίωσης και προόδου ή μέσα από μια πιο δύσκολη αφήγηση που χωρά και τη δουλεία, τον ρατσισμό, τις κοινωνικές συγκρούσεις, τα πολιτικά δικαιώματα και τις ανοιχτές πληγές του παρελθόντος.

με στοιχεία από Washington Post