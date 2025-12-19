Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο λέει «όχι» στη σκηνοθεσία - «Δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω ό,τι ο Σκορσέζε»

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δήλωσε ότι δεν θα αναλάβει ποτέ τη σκηνοθεσία.

«Μερικοί με ρώτησαν αν θέλω να σκηνοθετήσω», είπε ο Ντι Κάπριο στην εκδήλωση «A Year in TIME» στο Μανχάταν. «Τους απάντησα: «Δεν θα ήθελα ποτέ να σκηνοθετήσω». Δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω κάτι που να πλησιάζει αυτό που κάνει ο Μάρτιν Σκορσέζε. Γιατί να το κάνω;».

Ο ηθοποιός είχε δηλώσει στο Variety το 2016 ότι ένιωθε «καταραμένος να δουλέψει ποτέ ως σκηνοθέτης» μετά τη συνεργασία του με σκηνοθέτες όπως ο Σκορσέζε και ο σκηνοθέτης του «The Revenant», Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιαρίτου.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο θα ήθελε περισσότερο χρόνο ως «παρατηρητής»

Ο Ντι Κάπριο, ο οποίος τιμήθηκε στην εκδήλωση ως «Entertainer of the Year 2025» του περιοδικού TIME, συνοδεύτηκε στη σκηνή από τον Σκορσέζε για μια συζήτηση 25 λεπτών. Ο Ντι Κάπριο είπε ότι το μόνο που μετάνιωσε για τη μακροχρόνια συνεργασία τους είναι ότι δεν αφιέρωσε περισσότερο χρόνο για να παρατηρήσει τη δουλειά του Σκορσέζε πίσω από την κάμερα.

«Ήμουν τόσο συγκεντρωμένος σε αυτό που έκανα ως ηθοποιός. Παίρνεις αυτές τις αποφάσεις, υποδύεσαι αυτούς τους χαρακτήρες, προσπαθείς να εισχωρήσεις όσο το δυνατόν πιο βαθιά στην ψυχή τους», εξήγησε ο Ντι Κάπριο. «Θα ήθελα πολύ να ήμουν περισσότερο θεατής, να παρακολουθώ αυτό που κάνεις πίσω από την κάμερα».

Το δίδυμο ηθοποιού-σκηνοθέτη βρίσκεται σε προπαραγωγή για την έβδομη συνεργασία τους: μια διασκευή του μυθιστορήματος φαντασμάτων «What Happens at Night» για την Apple Original Films. Ο Ντι Κάπριο, ο οποίος θα πρωταγωνιστήσει μαζί με την Τζένιφερ Λόρενς, επιβεβαίωσε ότι η ταινία αναμένεται να ξεκινήσει τα γυρίσματα τον Φεβρουάριο.

«Νομίζω ότι [η διαδικασία της] συνεργασίας μας είναι η δυνατότητα να συζητάμε για μήνες... πολλές ερωτήσεις, πολλές αντιπαραθέσεις για έναν τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων που μπορεί να μην είναι η πιο προφανής κατεύθυνση», εξήγησε ο Ντι Κάπριο. «Το κάνουμε αυτό στη νέα ταινία τώρα, και είναι σίγουρα μια από τις πιο βαθιές μαθησιακές εμπειρίες».

