Ο Λάρι Γκαγκόζιαν κλείνει δύο χώρους και οι μεγάλες γκαλερί ξαναμετρούν την αυτοκρατορία τους

Η Gagosian έκλεισε τον μικρό χώρο της στο Burlington Arcade του Λονδίνου και ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη Βασιλεία, σε μια στιγμή που οι μεγάλες γκαλερί ξαναμετρούν πιο ψυχρά την παρουσία τους στον παγκόσμιο χάρτη της τέχνης.

Δεν πρόκειται για αποχώρηση από το Λονδίνο, ούτε για ξαφνική συρρίκνωση της αυτοκρατορίας του Λάρι Γκαγκόζιαν. Η γκαλερί διατηρεί τους δύο βασικούς της χώρους στο Mayfair, στο Grosvenor Hill και στη Davies Street, ενώ στη Νέα Υόρκη έχει μόλις ενισχύσει την παρουσία της με νέο κεντρικό χώρο στη Madison Avenue.

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Το ενδιαφέρον βρίσκεται αλλού: στο ότι ακόμη και οι πιο ισχυροί παίκτες της αγοράς τέχνης δεν κρατούν πια κάθε διεύθυνση μόνο και μόνο επειδή μπορούν.

Ο χώρος στο Burlington Arcade είχε ανοίξει τον Οκτώβριο του 2023, μέσα στην ιστορική εμπορική στοά του κεντρικού Λονδίνου. Ήταν ο μικρότερος από τους λονδρέζικους χώρους της Gagosian και λειτουργούσε με διπλή λογική: στο ισόγειο υπήρχε το Gagosian Shop, με βιβλία, εκδόσεις, αντικείμενα και merchandise καλλιτεχνών, ενώ στον επάνω όροφο υπήρχε ένας μικρός εκθεσιακός χώρος, πιο κοντά σε ιδιωτικό χώρο παρουσίασης παρά σε κανονική γκαλερί.

Facebook Twitter Ο χώρος της Gagosian στο Burlington Arcade του Λονδίνου, από τον οποίο η γκαλερί αποχώρησε τον Ιούλιο. Φωτ.: Prudence Cuming Associates Ltd. / Courtesy Gagosian.

Σε λιγότερο από τρία χρόνια, η Gagosian παρουσίασε εκεί 16 εκθέσεις. Η τελευταία, που έκλεισε στις 18 Ιουλίου, περιλάμβανε έργα που συνδέονταν με projects των Christo και Jeanne-Claude για συγκεκριμένους χώρους. Η αποχώρηση, σύμφωνα με την εκδοχή της γκαλερί, έγινε ώστε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να φέρει μακροχρόνιο εμπορικό μισθωτή.

Παρόμοια ήταν και η διαδρομή της Βασιλείας. Η Gagosian άνοιξε τον χώρο της στο Rheinsprung 1 το 2019, αρχικά ως προσωρινή παρουσία γύρω από την Art Basel. Τελικά έμεινε εκεί επτά χρόνια και παρουσίασε 17 εκθέσεις. Η γκαλερί σχεδιάζει να αποχωρήσει από τον συγκεκριμένο χώρο τους επόμενους μήνες, χωρίς όμως να αποκλείει άλλη παρουσία στην πόλη, καθώς εξετάζει νέες δυνατότητες στη Βασιλεία.

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Και στις δύο περιπτώσεις, η λογική είναι παρόμοια. Χώροι που ξεκίνησαν ως ευκαιριακές ή δοκιμαστικές παρουσίες μετατράπηκαν για ένα διάστημα σε σταθερά σημεία του δικτύου. Όταν έπαψαν να έχουν την ίδια στρατηγική αξία, έκλεισαν τον κύκλο τους.

Η κίνηση της Gagosian έρχεται σε μια περίοδο ευρύτερης αναδιάταξης για τις mega-galleries. Η Pace αναζητά μικρότερο χώρο στο Λονδίνο, μετά από περικοπές προσωπικού και μείωση του αριθμού καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών κληρονομιών που εκπροσωπεί. Η γκαλερί David Zwirner αποχώρησε από τον χώρο της στην Upper East Side της Νέας Υόρκης, καθώς συγκεντρώνει περισσότερο τη δραστηριότητά της στο διευρυμένο συγκρότημα χώρων της στο Chelsea.

Δεν σημαίνουν όλα αυτά το ίδιο πράγμα για όλους. Άλλο η μείωση κόστους, άλλο η συγκέντρωση δυνάμεων, άλλο το κλείσιμο ενός μικρού πειραματικού χώρου, άλλο η εγκατάλειψη μιας αγοράς. Στην περίπτωση της Gagosian, η εικόνα μοιάζει περισσότερο με επιλεκτικό ξεκαθάρισμα της φυσικής παρουσίας της παρά με υποχώρηση.

Η εποχή όπου οι μεγάλες γκαλερί άνοιγαν συνεχώς νέους χώρους, σαν να χαρτογραφούσαν την παγκόσμια ισχύ τους μέσα από διευθύνσεις, μοιάζει να γίνεται πιο προσεκτική. Τα τετραγωνικά δεν αρκούν από μόνα τους. Ένας χώρος πρέπει να αποδίδει κύρος, πωλήσεις, στρατηγική παρουσία ή πρόσβαση σε συλλέκτες. Αν δεν τα αποδίδει, ακόμη και ένα ισχυρό όνομα μπορεί να φύγει.

Ο Λάρι Γκαγκόζιαν έχει δείξει και στο παρελθόν ότι δεν αντιμετωπίζει κάθε διεύθυνση σαν ιερό έδαφος. Η παλιά του παρουσία στο Σαν Φρανσίσκο, από το 2016 έως το 2020, έκλεισε χωρίς ιδιαίτερες αυταπάτες. Ο ίδιος έχει περιγράψει εκείνη την εμπειρία ως αποτυχία, λέγοντας ότι σχεδόν κανείς δεν εμφανιζόταν στα εγκαίνια.

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Αυτός ο πραγματισμός είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της σημερινής κίνησης. Οι mega-galleries δεν παύουν να είναι ισχυρές. Αλλά η ισχύς τους δεν χρειάζεται πια να αποδεικνύεται με διαρκή επέκταση. Μπορεί να αποδεικνύεται και με την ικανότητα να κλείνεις κάτι όταν δεν το χρειάζεσαι.

Στην αγορά τέχνης, το κλείσιμο ενός χώρου δεν είναι πάντα σημάδι αδυναμίας. Μερικές φορές είναι ένδειξη ψυχρής αυτογνωσίας.

Και στην περίπτωση της Gagosian, το μήνυμα είναι καθαρό: η αυτοκρατορία παραμένει, αλλά κάθε διεύθυνση πρέπει πλέον να δικαιολογεί την ύπαρξή της.

Με στοιχεία από The Art Newspaper