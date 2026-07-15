Ο Κρίστοφερ Νόλαν στριμώχτηκε μέσα στον Δούρειο Ίππο για να γυρίσει την «Οδύσσεια»

Η παγκόσμια περιοδεία της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν έφτασε στη Νέα Υόρκη με κόκκινο χαλί, σταρ, στρατιώτες και έναν τεράστιο Δούρειο Ίππο έξω από το Lincoln Square. Όμως το πιο ωραίο στιγμιότυπο της βραδιάς δεν ήταν στο χαλί. Ήταν η αποκάλυψη ότι ο Νόλαν είχε στριμωχτεί ο ίδιος μέσα στον Δούρειο Ίππο για να γυρίσει μία από τις πιο κρίσιμες σκηνές της ταινίας.

Ο Δούρειος Ίππος δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό διαφημιστικό αντικείμενο για την κυκλοφορία της ταινίας. Στην «Οδύσσεια» του Νόλαν παίζει κεντρικό ρόλο στο ξεκίνημα της ιστορίας: ο Οδυσσέας, τον οποίο υποδύεται ο Matt Damon, και οι άντρες του κρύβονται μέσα στο άλογο για την κρυφή επίθεση που θα κρίνει τον Τρωικό Πόλεμο, πριν αρχίσει το μακρύ και επικίνδυνο ταξίδι της επιστροφής στην Ιθάκη.

Ο John Leguizamo, που υποδύεται τον Εύμαιο, τον πιστό άνθρωπο του Οδυσσέα, είπε στο κόκκινο χαλί ότι είδε για πρώτη φορά τον Δούρειο Ίππο όταν έψαχνε τον Νόλαν για να τον γνωρίσει. Του είπαν τότε ότι ο σκηνοθέτης βρισκόταν μέσα στο άλογο, μαζί με 20 ηθοποιούς, τον διευθυντή φωτογραφίας Hoyte van Hoytema και την IMAX κάμερα. «Δεν μπορούσα να το πιστέψω», είπε ο Leguizamo, περιγράφοντας τον Νόλαν ως έναν σκηνοθέτη που δεν ζητά από τους άλλους κάτι που δεν θα επιχειρούσε πρώτα ο ίδιος.

Ο Matt Damon έχει επίσης μιλήσει για τη σκηνή, λέγοντας ότι ο Νόλαν δεν είχε πλήρως προκαθορίσει πώς θα τη γυρίσουν μέχρι την ίδια ημέρα. Αντί για μια αποστειρωμένη, προμελετημένη σκηνή δράσης, τους είπε ουσιαστικά ότι θα μπουν όλοι μέσα και θα το βρουν εκείνη τη στιγμή. Η κλειστοφοβία, όπως την περιγράφει ο Damon, δεν παίχτηκε απλώς. Προέκυψε οργανικά από το ίδιο το γύρισμα: οι ηθοποιοί, η κάμερα και ο σκηνοθέτης κλεισμένοι μέσα στο σώμα του μυθικού αλόγου, προσπαθώντας να φτιάξουν τη σκηνή σε πραγματικό χρόνο.

Αυτό είναι και το στοιχείο που κάνει την ιστορία τόσο χαρακτηριστικά νολανική. Ο σκηνοθέτης της «Οδύσσειας» επιμένει ξανά στη φυσική πραγματικότητα του θεάματος: σκηνικά που χτίζονται στ’ αλήθεια, πραγματικοί όγκοι, σώματα στριμωγμένα σε αληθινούς χώρους, IMAX εικόνα που δεν θέλει απλώς να δείξει τον μύθο, αλλά να τον κάνει να μοιάζει με κάτι που συνέβη μπροστά στην κάμερα.

Στην πρεμιέρα της Νέας Υόρκης βρέθηκαν, μαζί με τον Νόλαν, οι Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Elliot Page και Jon Bernthal. Η ταινία βγαίνει στις αίθουσες την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ως μία από τις μεγαλύτερες και ακριβότερες παραγωγές της χρονιάς, γυρισμένη εξ ολοκλήρου με IMAX film cameras.

Αλλά πέρα από το μέγεθος της παραγωγής, το πιο ενδιαφέρον εδώ είναι η χειρονομία: ένας σκηνοθέτης που θα μπορούσε να φτιάξει τον Δούρειο Ίππο ως ψηφιακό θαύμα, προτίμησε να τον χτίσει, να τον γεμίσει ανθρώπους και να μπει μέσα του.

Στην «Οδύσσεια» του Νόλαν, ο μύθος δεν είναι μόνο θέμα εικόνας. Είναι κάτι που πρέπει να χωρέσει, κυριολεκτικά, σε έναν χώρο όπου οι άνθρωποι δυσκολεύονται να αναπνεύσουν.

με στοιχεία από Hollywood Reporter