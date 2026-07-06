Ο Κρίστοφερ Νόλαν γύρισε την «Οδύσσεια» για όσους δεν έχουν διαβάσει ποτέ Όμηρο

Ο Κρίστοφερ Νόλαν επιστρέφει μετά το «Οπενχάιμερ» με την «Οδύσσεια», τη νέα του ταινία που βασίζεται στο ομηρικό έπος και φέρνει τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα.

Η ταινία της Universal Pictures βγαίνει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου και αποτελεί μία από τις πιο φιλόδοξες κινηματογραφικές διασκευές της χρονιάς, όχι μόνο λόγω του μεγέθους της παραγωγής, αλλά και λόγω του ίδιου του υλικού: ενός από τα πιο γνωστά κείμενα της δυτικής λογοτεχνίας, με ιστορία σχεδόν 3.000 χρόνων.

Η «Οδύσσεια», πάντως, φτάνει στις αίθουσες με ήδη έντονο online θόρυβο. Το τελευταίο trailer της ταινίας φέρεται να συγκέντρωσε περισσότερα dislikes από likes στο YouTube, με βάση ανεπίσημες εκτιμήσεις από εργαλεία που παρακολουθούν τα κρυμμένα dislikes της πλατφόρμας, τροφοδοτώντας συζητήσεις γύρω από το casting και τον τρόπο με τον οποίο ο Νόλαν μεταφέρει το ομηρικό έπος σε blockbuster.

Ο Νόλαν περιγράφει τη διασκευή της «Οδύσσειας» ως ιδιαίτερη πρόκληση. Όπως εξηγεί, ένα επικό ποίημα δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως ένα σύγχρονο σενάριο. Πολλά από τα στοιχεία που για το αρχαίο ακροατήριο ήταν ήδη γνωστά, στον κινηματογράφο πρέπει να στηθούν από την αρχή.

Έφερε ως παράδειγμα τη σκηνή με τον Άργο, τον πιστό σκύλο του Οδυσσέα, προς το τέλος του ποιήματος. Στον Όμηρο, η συναισθηματική δύναμη της σκηνής βασίζεται σε κάτι που το κοινό ήδη αναγνωρίζει. Στην ταινία, τέτοιες στιγμές χρειάζονται προετοιμασία, ώστε να λειτουργήσουν και για έναν θεατή που μπορεί να μη γνωρίζει τίποτα από πριν.

Ο σκηνοθέτης λέει ότι χρειάστηκε να πάρει ελευθερίες, να μετακινήσει στοιχεία και να αναδιατάξει σημεία της αφήγησης, όχι για να προδώσει το ποίημα, αλλά για να μεταφέρει στο σινεμά την αίσθηση που αφήνει η ανάγνωσή του.

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Ο ίδιος αποφεύγει, πάντως, τη λέξη «εκπαίδευση» όταν μιλά για την ταινία. Για έναν σκηνοθέτη που ετοιμάζει μια μεγάλη εμπορική κυκλοφορία, η ιδέα ότι μια ταινία πρέπει να «διδάξει» κάτι είναι, όπως λέει, τρομακτική. Ο στόχος είναι πρώτα να ψυχαγωγήσει.

Η «Οδύσσεια», σύμφωνα με τον Νόλαν, φτιάχτηκε τόσο για θεατές που αγαπούν τον Όμηρο και γνωρίζουν καλά τον κόσμο του όσο και για ανθρώπους που δεν έχουν διαβάσει ποτέ το ποίημα. Παρομοιάζει μάλιστα τη διαδικασία με την τριλογία του «Σκοτεινού Ιππότη»: ταινίες που έπρεπε να λειτουργούν ταυτόχρονα για όσους ήξεραν σε βάθος τα κόμικς του Batman και για όσους δεν είχαν ανοίξει ποτέ ένα κόμικ στη ζωή τους.

Για τον Νόλαν, κάθε νέα διασκευή μπαίνει σε έναν διάλογο με ό,τι έχει προηγηθεί. Στην περίπτωση της «Οδύσσειας», αυτός ο διάλογος διαρκεί εδώ και τρεις χιλιετίες. Η δική του φιλοδοξία είναι να μείνει πιστός στο πνεύμα του έργου, προσθέτοντας ταυτόχρονα κάτι καινούργιο στη μεγάλη πολιτιστική συζήτηση γύρω από τον Οδυσσέα.

Ο σκηνοθέτης παραδέχεται ότι περιμένει με αγωνία την έξοδο της ταινίας στις αίθουσες. Όπως λέει, μια ταινία δεν είναι πραγματικά ολοκληρωμένη μέχρι να τη δει το κοινό.

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Όσο για το πώς σκοπεύει να ξεκουραστεί μετά από μια τόσο απαιτητική παραγωγή, η απάντησή του είναι μάλλον αναμενόμενη: λίγες διακοπές, αλλά όχι σε βάρκα. Έχει, όπως είπε, δει αρκετά καράβια για ένα διάστημα.

με στοιχεία από Reuters