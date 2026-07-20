Ο Κρίστοφερ Νόλαν έφτασε στα όριά του με την «Οδύσσεια» και τώρα σταματά για 3 χρόνια

Ο Οδυσσέας χρειάστηκε δέκα χρόνια για να επιστρέψει στην Ιθάκη. Ο Κρίστοφερ Νόλαν υπολογίζει ότι ο ίδιος θα χρειαστεί τουλάχιστον τρία μέχρι να επιστρέψει στις αίθουσες με νέα ταινία.

Μετά την ολοκλήρωση της «Οδύσσειας», ο Βρετανός σκηνοθέτης παραδέχθηκε ότι η απαιτητική παραγωγή δοκίμασε τα όρια της αντοχής τόσο του ίδιου όσο και ολόκληρου του συνεργείου του.

«Σίγουρα έφτασα στα όρια της δικής μου αντοχής και, νομίζω, της αντοχής όλων», δήλωσε. «Είναι η “Οδύσσεια”, φυσικά και έπρεπε να είναι δύσκολη. Δεν θα κάναμε σωστά τη δουλειά μας, αν μια ταινία για την “Οδύσσεια” δεν φαινόταν δύσκολη».

Όταν ρωτήθηκε αν θα περάσουν τρία χρόνια μέχρι την επόμενη ταινία του, ο Νόλαν απάντησε: «Τουλάχιστον». Αυτό σημαίνει ότι το επόμενο έργο του δεν αναμένεται να φτάσει στις αίθουσες πριν από το 2029.

Η αναμονή, πάντως, δεν αποτελεί μεγάλη απόκλιση από τον ρυθμό των τελευταίων χρόνων του. Η «Δουνκέρκη» κυκλοφόρησε το 2017, το «Tenet» το 2020, το «Οπενχάιμερ» το 2023 και η «Οδύσσεια» το 2026. Ο Νόλαν παραμένει πιστός στον κύκλο μιας νέας ταινίας περίπου κάθε τρία χρόνια — μόνο που αυτήν τη φορά δηλώνει ανοιχτά πόσο τον εξάντλησε η διαδρομή.

Μία από τις μεγαλύτερες τεχνικές προκλήσεις ήταν η απόφασή του να γυρίσει ολόκληρη την ταινία με κινηματογραφικές κάμερες IMAX. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους παραγωγή που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με το συγκεκριμένο σύστημα.

Πριν αρχίσουν τα γυρίσματα, ο Νόλαν είχε πει στην ομάδα της IMAX ότι, αν υπήρχε μία ταινία για την οποία άξιζε να πραγματοποιηθεί αυτό το παλιό όνειρο, αυτή ήταν η «Οδύσσεια». Η επιλογή πολλαπλασίασε τις τεχνικές και σωματικές απαιτήσεις μιας παραγωγής που ήδη περιλάμβανε ταξίδια, θαλάσσια γυρίσματα, τεράστια σκηνικά και πολυπληθές καστ.

Ο Ματ Ντέιμον πρωταγωνιστεί ως Οδυσσέας, πλαισιωμένος από τους Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Αν Χάθαγουεϊ, Λουπίτα Νιόνγκο, Ρόμπερτ Πάτινσον και Σαρλίζ Θερόν.

Παρά την εξάντληση, ο Νόλαν επιμένει ότι δεν θα ήθελε να είχε κάνει την ταινία με ευκολότερο ή ασφαλέστερο τρόπο. Όπως έχει υποστηρίξει, τα μεγάλα στούντιο αποτυγχάνουν όταν προσπαθούν να περιορίσουν το ρίσκο, επειδή το κοινό αναζητά ακριβώς εκείνο που δεν έχει ξαναδεί.

«Το μεγαλύτερο ρίσκο από όλα είναι να παίζεις εκ του ασφαλούς», είχε πει. Για τον Νόλαν, λοιπόν, η εξάντληση δεν αποτελεί απόδειξη ότι η παραγωγή ξέφυγε από τον έλεγχο, αλλά ότι η ταινία έφτασε όσο μακριά πίστευε πως απαιτούσε το ίδιο το ομηρικό έπος.

Τώρα, μετά τη δική του «Οδύσσεια», ο σκηνοθέτης χρειάζεται χρόνο για να επιστρέψει.

Με στοιχεία από: NYT