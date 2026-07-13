Ο Κρίστοφερ Νόλαν απαντά για την τεχνητή νοημοσύνη και υπερασπίζεται τη Λουπίτα Νιόνγκο στην «Οδύσσεια»

«Η ιδέα ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει συνολικά τους ανθρώπους και την ανθρώπινη δημιουργικότητα είναι, για μένα, ανοησία», λέει ο Κρίστοφερ Νόλαν, λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της «Οδύσσειας».

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης υποστηρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη υιοθετήθηκε με εντυπωσιακή ταχύτητα από τη Γουόλ Στριτ, τους επενδυτές και τις εταιρείες τεχνολογίας, χωρίς να συναντήσει αντίστοιχη αποδοχή από το κοινό.

Η απόρριψη, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ιδιαίτερα έντονη μεταξύ των νεότερων ανθρώπων, οι οποίοι χρησιμοποιούν πλέον τον όρο «AI slop» «σαβούρα τεχνητής νοημοσύνης»για τη μαζική παραγωγή κειμένων, εικόνων, βίντεο και ήχου χαμηλής ποιότητας που κατακλύζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Νόλαν δεν θεωρεί ότι κάθε εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης είναι άχρηστη. Εκτιμά ότι μπορεί να προσφέρει νέα εργαλεία για τη δημιουργία εικόνων, απορρίπτει όμως την ιδέα ότι θα μπορούσε να υποκαταστήσει συνολικά τους ανθρώπους που εργάζονται στον κινηματογράφο.

Ο σκηνοθέτης έχει εκφράσει και στο παρελθόν ανησυχίες για το ενδεχόμενο η τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί από εταιρείες, εργοδότες και παραγωγούς ώστε να αποφεύγουν την ευθύνη για τις αποφάσεις τους.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αποτέλεσε ένα από τα βασικά ζητήματα της μεγάλης απεργίας ηθοποιών και σεναριογράφων στο Χόλιγουντ το 2023. Εταιρείες του κλάδου έχουν προβάλει τη δυνατότητα αντικατάστασης ηθοποιών, συγγραφέων και τεχνικών, προκαλώντας ανησυχία και έντονες αντιδράσεις στην κινηματογραφική βιομηχανία.

Παράλληλα, ο Νόλαν απάντησε στην κριτική για την επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο ως Ελένης στην «Οδύσσεια». Ο Ίλον Μασκ και άλλοι συντηρητικοί σχολιαστές επιτέθηκαν στον σκηνοθέτη για την ανάθεση του ρόλου στη μαύρη ηθοποιό, πριν ακόμη προβληθεί η ταινία.

Ο Νόλαν χαρακτήρισε άνευ σημασίας τις συζητήσεις που γίνονται προτού το κοινό δει το τελικό αποτέλεσμα. Όπως είπε, κανείς από όσους συμμετέχουν σε αυτές δεν γνωρίζει ακόμη τι ακριβώς είναι η ταινία.

Επικαλέστηκε την εμπειρία του από την τριλογία του Μπάτμαν, θυμίζοντας ότι και τότε είχε βρεθεί αντιμέτωπος με έντονες αντιδράσεις για επιλογές όπως η ανάθεση του ρόλου του Τζόκερ στον Χιθ Λέτζερ.

Σύμφωνα με τον Νόλαν, ένας δημιουργός δεν μπορεί να καθορίζει τις επιλογές του με βάση τις προκαταβολικές αντιδράσεις γύρω από ένα αγαπημένο έργο ή έναν εμβληματικό χαρακτήρα. Για τον ίδιο, η πιστότητα στο πρωτότυπο δεν σημαίνει την αναπαραγωγή μιας καθιερωμένης εικόνας, αλλά την ισχυρότερη δυνατή προσωπική ερμηνεία του αρχικού κειμένου.

Η Νιόνγκο έχει επίσης απορρίψει την κριτική, δηλώνοντας ότι το καστ της ταινίας αντιπροσωπεύει τον κόσμο και ότι δεν σκοπεύει να αφιερώσει χρόνο για να υπερασπιστεί την παρουσία της σε αυτό.

Η «Οδύσσεια», με προϋπολογισμό που φέρεται να φτάνει τα 250 εκατ. δολάρια, γυρίστηκε στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Μάλτα, το Μαρόκο, τη Σκωτία, την Ισλανδία και τη Δυτική Σαχάρα. Τον Οδυσσέα υποδύεται ο Ματ Ντέιμον, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Ζεντάγια, Τομ Χόλαντ, Ρόμπερτ Πάτινσον και Αν Χάθαγουεϊ.

Με στοιχεία από Guardian, AFP