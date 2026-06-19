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Ο κουίρ ανάπηρος άνδρας που ανέβηκε στο Κιλιμάντζαρο με τα χέρια του

Με αφορμή το νέο του βιβλίο Breaking Free, ο Σπένσερ Γουέστ θυμάται πώς ανέβηκε στην κορυφή των 5.895 μέτρων χωρίς πόδια και μιλά για το σώμα, τη βοήθεια και την ανθεκτικότητα.

The LiFO team
The LiFO team
Ο κουίρ ανάπηρος άνδρας που ανέβηκε στο Κιλιμάντζαρο με τα χέρια του Facebook Twitter
φωτογραφία: Tory Ho
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Ο Σπένσερ Γουέστ δεν έχει πόδια. Γεννήθηκε με μια σπάνια συγγενή πάθηση, την αγενεσία, εξαιτίας της οποίας τα πόδια του δεν λειτουργούσαν. Στα πέντε του χρόνια, οι γιατροί προχώρησαν σε ακρωτηριασμό.

Χρόνια αργότερα, θα ανέβαινε στο Κιλιμάντζαρο, την υψηλότερη κορυφή της Αφρικής, χρησιμοποιώντας σε μεγάλο μέρος της διαδρομής τα χέρια του.

Με αφορμή το νέο του βιβλίο Breaking Free, ο 45χρονος σήμερα Γουέστ θυμάται πώς γεννήθηκε η ιδέα της ανάβασης. Το 2011, ο ιδρυτής της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης με την οποία συνεργαζόταν τον ρώτησε αν θα σκεφτόταν να ανέβει στο Κιλιμάντζαρο. Στην αρχή, η ιδέα τού φάνηκε παράλογη. Λίγες ημέρες αργότερα, άρχισε να αναρωτιέται αν θα μπορούσε πράγματι να το κάνει.

Ο κουίρ ανάπηρος άνδρας που ανέβηκε στο Κιλιμάντζαρο με τα χέρια του Facebook Twitter
φωτογραφία: Spencer West

Ο Γουέστ είχε μάθει από παιδί να κινείται περπατώντας με τα χέρια του. Χρησιμοποιούσε επίσης αναπηρικό αμαξίδιο ή skateboard στη γειτονιά του στο Γουαϊόμινγκ, προσπαθώντας να ζήσει όσο πιο ελεύθερα μπορούσε σε ένα σώμα που οι άλλοι συχνά έβλεπαν μόνο μέσα από τους περιορισμούς του.

Για την ανάβαση ζήτησε τη βοήθεια δύο φίλων του, γιατρών, ειδικού στην ορειβασία, προσωπικού γυμναστή και της οργάνωσης στην οποία εργαζόταν. Στόχος του ήταν να συγκεντρώσει 500.000 δολάρια για καθαρό νερό στην ανατολική Αφρική.

Τον Ιούνιο του 2012, ο Γουέστ και οι φίλοι του ταξίδεψαν στην Τανζανία. Η αρχική του σκέψη ήταν να κάνει τη μισή διαδρομή με τα χέρια και την υπόλοιπη με αναπηρικό αμαξίδιο. Πολύ γρήγορα, όμως, κατάλαβε ότι το αμαξίδιο ήταν σχεδόν αδύνατο να χρησιμοποιηθεί στο έδαφος του βουνού.

Την πρώτη ημέρα έκανε περίπου το 80% της διαδρομής με τα χέρια, φορώντας ενισχυμένα γάντια κωπηλασίας, ενώ η σκόνη χτυπούσε το πρόσωπό του. Στη συνέχεια, οι συνοδοί του βρήκαν έναν τρόπο να μεταφέρουν το αμαξίδιο με ιμάντες, ώστε να τον σηκώνουν στα σημεία όπου η ανάβαση ήταν αδύνατη ή επικίνδυνη.

Η διαδρομή κράτησε έξι ημέρες. Ο Γουέστ πέρασε από αλπική έρημο, σεληνιακό τοπίο, χιόνι, πάγο και δυνατούς ανέμους. Όσο πλησίαζε στην κορυφή, στα 5.895 μέτρα, η κλίση γινόταν πιο δύσκολη και το υψόμετρο έκανε κάθε κίνηση βαρύτερη.

Την ημέρα της κορυφής, η ομάδα ξεκίνησε στις 4 το πρωί. Για το πρώτο μέρος της διαδρομής, ένας συνοδός τον έδεσε στην πλάτη του με μια κουβέρτα, επειδή το έδαφος ήταν πολύ επικίνδυνο για να κινηθεί με τα χέρια. Στη συνέχεια, ο Γουέστ προχώρησε μόνος του στο υπόλοιπο κομμάτι.

Στην κορυφή, εκείνος και οι φίλοι του κατέρρευσαν, αγκαλιάστηκαν και έκλαψαν. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο Γουέστ είχε φθείρει τέσσερα ζευγάρια γάντια.

Σήμερα, μιλά για εκείνη την εμπειρία ως κάτι που τον βοήθησε να καταλάβει τη σημασία του να ζητά βοήθεια. Μετά την ανάβαση, άρχισε να μιλά σε μεγαλύτερα κοινά, ενώ στη συνέχεια δημιούργησε περιεχόμενο γύρω από τη δύσκολη, συχνά αστεία, εμπειρία του να είσαι γκέι και ανάπηρος.

Στο Breaking Free, επιστρέφει στην ανάβαση στο Κιλιμάντζαρο για να μιλήσει για την ανθεκτικότητα, όχι ως ηρωική εξαίρεση αλλά ως καθημερινή προϋπόθεση.

Όταν τον ρωτούν από πού προέρχεται η ανθεκτικότητά του, η απάντησή του είναι απλή: δεν έχει άλλη επιλογή. «Είμαι είτε ανθεκτικός είτε δεν μπορώ να ζήσω τη ζωή που θέλω», λέει.

Με στοιχεία από Guardian.

Πολιτισμός

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