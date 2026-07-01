Ο Κώστας Λαμπρίδης κέρδισε το πρώτο Nóema Craft Prize

Ο Κώστας Λαμπρίδης είναι ο πρώτος νικητής του Nóema Craft Prize. Η κριτική επιτροπή του νέου θεσμού επέλεξε το έργο του It’s Not Enough, αναγνωρίζοντας σε αυτό μια ιδιαίτερη σχέση με τα υλικά, τη σύνθεση και τα όρια ανάμεσα στην τέχνη, το design και τη χειροτεχνία.

Το Nóema Craft Prize παρουσιάζεται στο Δημόσιο Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων και επιχειρεί να ξαναφέρει τη χειροτεχνία στο κέντρο της σύγχρονης καλλιτεχνικής συζήτησης.

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Όχι ως νοσταλγία για μια χαμένη παράδοση, ούτε ως διακοσμητική δεξιοτεχνία, αλλά ως ζωντανό πεδίο όπου η σκέψη περνά μέσα από τα χέρια, τις τεχνικές και τα υλικά.

Το It’s Not Enough κινείται ακριβώς σε αυτή την περιοχή. Ο Λαμπρίδης δουλεύει με ετερόκλητα υλικά και θραύσματα, συνθέτοντας ένα έργο που μοιάζει να αρνείται να ανήκει σε μία μόνο κατηγορία. Η επιτροπή στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές υφές, βάρη και χειρονομίες ενώνονται σε ένα ενιαίο, σύνθετο σύνολο, ανάμεσα στο έργο τέχνης, το αντικείμενο και τη χειροτεχνική κατασκευή.

Facebook Twitter ο έργο It’s Not Enough του Κώστα Λαμπρίδη, με το οποίο κέρδισε το πρώτο Nóema Craft Prize, κινείται ανάμεσα στην τέχνη, το design και τη σύγχρονη χειροτεχνία, συνθέτοντας ετερόκλητα υλικά σε ένα ενιαίο, υβριδικό αντικείμενο.

Αυτό είναι και το ενδιαφέρον του βραβείου: αντιμετωπίζει τη χειροτεχνία όχι ως κάτι μικρότερο από την τέχνη ή το design, αλλά ως τρόπο να σκέφτεσαι μέσα από την ύλη. Η τεχνική δεν εμφανίζεται απλώς ως δεξιοτεχνία. Γίνεται τρόπος να αποκτήσει το υλικό μνήμη, ένταση και νόημα.

Δύο ειδικές μνείες απονεμήθηκαν στη Δήμητρα Κωνσταντινίδη για το έργο Mother’s Hug, 5+1 stories spoken through the Caryatids και στη Shekine Naidi για το Meteorite.

Facebook Twitter Το έργο Mother’s Hug, 5+1 stories spoken through the Caryatids της Δήμητρας Κωνσταντινίδη, που απέσπασε ειδική μνεία, μεταφέρει τη χειροτεχνία στον χώρο της εγκατάστασης και της αφήγησης, συνομιλώντας με πολιτισμικά σύμβολα και γυναικείες μορφές μνήμης.

Στην πρώτη περίπτωση, η επιτροπή ξεχώρισε μια πρόταση που μεταφέρει τη χειροτεχνία στον χώρο της εγκατάστασης και της αφήγησης. Στη δεύτερη, στάθηκε στη χρήση του μαλλιού και στην ικανότητα του έργου να μετατρέπει την επεξεργασία του υλικού σε μορφή σκέψης.

Facebook Twitter Το Meteorite της Shekine Naidi, που τιμήθηκε με ειδική μνεία, αξιοποιεί την επεξεργασία του μαλλιού ως πεδίο υλικής σκέψης, μετατρέποντας τη χειροτεχνική διαδικασία σε μορφή παρατήρησης, μνήμης και μεταμόρφωσης.

Η φετινή έκθεση του Nóema Craft Prize συγκεντρώνει έργα που δοκιμάζουν τα όρια ανάμεσα στις λεγόμενες «καλές τέχνες», τη χειροτεχνία και το design. Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά και στη διαδικασία: στο πώς ένα υλικό κόβεται, ράβεται, πλέκεται, κολλάται, σμιλεύεται, συναρμολογείται ή μεταμορφώνεται μέχρι να πάψει να είναι απλώς ύλη και να γίνει εικόνα, σώμα ή αφήγηση.

Η έκθεση στο Δημόσιο Καπνεργοστάσιο έχει παραταθεί έως τις 5 Ιουλίου. Για έναν θεσμό που ξεκινά τώρα, το στοίχημα δεν είναι απλώς να βραβεύσει μεμονωμένους δημιουργούς.

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Είναι να ανοίξει έναν πιο ουσιαστικό διάλογο για το τι μπορεί να σημαίνει σήμερα ελληνική χειροτεχνία: όχι ως ανάμνηση του παρελθόντος, αλλά ως σύγχρονη γλώσσα μορφής, σκέψης και πειραματισμού