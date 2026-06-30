«Ο κόσμος δεν σταματά για μας»: Ο Hilton Als στήνει στην Αθήνα μια έκθεση για τον τρόπο που ζούμε τώρα

Ένας άντρας στέκεται σε μια βεράντα και κοιτάζει μακριά.

Δεν βλέπουμε το πρόσωπό του. Βλέπουμε την πλάτη του, το ροζ μπλουζάκι, το λευκό παντελόνι, τον ήλιο να πέφτει στο πάτωμα, το πράσινο έξω από το μπαλκόνι, μια καρέκλα άδεια, ένα τραπέζι άδειο, ένα δωμάτιο που μοιάζει να έχει κρατήσει την αναπνοή του. Ο David Hockney ζωγράφισε το «Sur la Terrasse» το 1971, με τον Peter Schlesinger, τότε σύντροφό του και λίγο αργότερα πρώην σύντροφό του, να στέκεται σε μια βεράντα ξενοδοχείου στο Μαρακές. Η θλίψη δεν έχει συμβεί ακόμη, αλλά βρίσκεται ήδη μέσα στην εικόνα. Όπως συμβαίνει συχνά στις σχέσεις, το τέλος έχει μπει στο δωμάτιο πριν το πουν οι άνθρωποι μεταξύ τους.

Από αυτή την εικόνα μπορεί να αρχίσει να διαβάζεται η έκθεση «The Way We Live Now» στη The George Economou Collection, στο Μαρούσι. Όχι επειδή ο Hockney είναι το πιο αναγνωρίσιμο όνομα της έκθεσης, ούτε μόνο επειδή το έργο αποκτά τώρα μια επιπλέον φόρτιση μετά τον πρόσφατο θάνατο του Βρετανού καλλιτέχνη. Αλλά επειδή αυτή η βεράντα, αυτό το σώμα που κοιτάζει αλλού, αυτή η άδεια καρέκλα, αυτή η στιγμή λίγο πριν από την απώλεια, ανοίγουν ακριβώς το ερώτημα που φαίνεται να διαπερνά όλη την έκθεση: τι σημαίνει να είσαι κοντά σε κάποιον; Και τι σημαίνει να είσαι ήδη μόνος ενώ ακόμη είστε μαζί;

Η έκθεση, η πρώτη ομαδική παρουσίαση σύγχρονης τέχνης της συλλογής Οικονόμου με έργα αποκλειστικά από τη συλλογή της, είναι σε συν-επιμέλεια του Χίλτον Αλς και της Αν Φίλμπιν, σε στενή συνεργασία με τη διευθύντρια της συλλογής, Skarlet Smatana. Ο τίτλος της, «The Way We Live Now», έρχεται από το μυθιστόρημα του Anthony Trollope, που το 1875 περιέγραφε μια κοινωνία μεθυσμένη από το χρήμα, τη φιλοδοξία, την εξαπάτηση και την μεταμόρφωση. Όμως κάτω από τον Trollope περνά και μια άλλη σκιά: η Susan Sontag χρησιμοποίησε τον ίδιο τίτλο το 1986 για μια ιστορία γύρω από το AIDS, όπου ο άρρωστος άνθρωπος δεν εμφανίζεται σχεδόν ποτέ απευθείας· υπάρχει μέσα από τις φωνές των άλλων, μέσα από τηλεφωνήματα, φροντίδες, φόβους, φήμες, αγωνίες, την κοινότητα που μιλά γύρω από μια απουσία.

Facebook Twitter Ο Χίλτον Αλς, συγγραφέας, κριτικός του New Yorker και συν-επιμελητής της έκθεσης «The Way We Live Now» στη The George Economou Collection. Φωτ.: Jack Pierson

Ο Χίλτον Αλς δεν είναι ένας τυπικός επιμελητής που προσεγγίζει τα έργα μέσα από κατηγορίες και σχολές. Είναι συγγραφέας, κριτικός του New Yorker, βραβευμένος με Pulitzer, ένας από τους πιο ιδιαίτερους Αμερικανούς δοκιμιογράφους των τελευταίων δεκαετιών, με βλέμμα που διαβάζει την τέχνη μέσα από το σώμα, τη φυλή, το φύλο, τη μνήμη, την επιθυμία και την απώλεια. Γι’ αυτό και η έκθεση δεν μοιάζει με κατάλογο μεγάλων ονομάτων, αλλά με ψυχική ανάγνωση μιας εποχής.

Ανάμεσα στον Trollope και τη Sontag, η έκθεση βρίσκει το σημερινό της νεύρο. Δεν ρωτά απλώς «πώς ζούμε τώρα» με την ψυχρή περιέργεια ενός τίτλου. Ρωτά πώς ζούμε όταν η αλλαγή δεν μας ρωτά. Όταν ο κόσμος δεν σταματά για εμάς. Όταν οι πόλεις αλλάζουν, οι σχέσεις αλλάζουν, η πολιτική αγριεύει, η μοναξιά μαθαίνει να φοράει δημόσια ρούχα, και η οικειότητα δεν είναι πια δεδομένη ούτε όταν δύο σώματα βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο.

Ο Αλς δεν μπαίνει σε μια συλλογή σαν επιμελητής που θέλει απλώς να τακτοποιήσει έργα. Μπαίνει σαν συγγραφέας που διαβάζει. Ο ίδιος έχει πει ότι η δουλειά με μια προσωπική συλλογή μοιάζει με το να σου δίνεται ένα πρωτογενές κείμενο και να καλείσαι να φτιάξεις ένα άλλο κείμενο μέσα από αυτό.

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Αυτή είναι ίσως η πιο χρήσιμη περιγραφή για την έκθεση. Η συλλογή του Γιώργου Οικονόμου δεν παρουσιάζεται εδώ σαν κατάλογος ισχύος ή σαν παρέλαση μεγάλων ονομάτων. Γίνεται υλικό ανάγνωσης. Ένα σώμα από εικόνες, γλυπτά, μορφές, σιωπές, πολιτικές εντάσεις, ιδιωτικές επιθυμίες και δημόσιες αγωνίες.

Οι τρεις χαλαρές ενότητες της έκθεσης —Intimacy, Politics, Being— δεν λειτουργούν σαν σχολικές κατηγορίες. Δεν κλειδώνουν τα έργα σε θήκες νοήματος. Περισσότερο μοιάζουν με τρεις τρόπους να πλησιάσεις το ίδιο ερώτημα. Πώς αγαπάμε; Πώς στεκόμαστε απέναντι στην εξουσία; Πώς υπάρχουμε μέσα σε σώματα που θέλουν, φοβούνται, κουράζονται, κοιτάζονται, γερνούν, εκτίθενται, πληγώνονται, μένουν μόνα ή επιμένουν να ζητούν επαφή;

Facebook Twitter Katharina Fritsch, Zwei Männer / Two Men, 2020. Δύο μπλε φιγούρες, δύο κινητά, δύο σώματα κοντά και ταυτόχρονα αλλού. © Katharina Fritsch, VG Bild-Kunst, Bonn / OSDEETE, Athens 2026. Courtesy of the artist and Matthew Marks Gallery. Facebook Twitter Charles Ray, Shoe Tie, 2012. Ένας μοναχικός άντρας σκύβει να δέσει ένα κορδόνι που δεν υπάρχει· μια μικρή χειρονομία φροντίδας γίνεται εικόνα απομόνωσης. © Charles Ray. Courtesy Matthew Marks Gallery.

Η οικειότητα, εδώ, δεν είναι γλυκιά λέξη. Δεν είναι παρηγοριά. Είναι δύσκολη υπόθεση. Στο «Intertwine» της Jenny Saville, δύο σώματα βρίσκονται μαζί, σχεδόν μπλεγμένα, σχεδόν ξαπλωμένα μέσα στην ίδια σωματική πρόταση. Αλλά η εικόνα δεν προσφέρει μια εύκολη τρυφερότητα. Η σάρκα είναι βαριά, η μορφή ασταθής, η εγγύτητα σχεδόν ανήσυχη. Το να είσαι κοντά σε κάποιον δεν σημαίνει πάντα ότι έχεις καταφέρει να συναντηθείς. Μερικές φορές σημαίνει ότι τα σώματα έχουν φτάσει πιο κοντά από ό,τι αντέχει η ψυχή.

Κάπου εκεί, η έκθεση ακουμπά ένα από τα πιο σύγχρονα αισθήματα: τη μοναξιά μέσα στη συνύπαρξη. Η Katharina Fritsch, με τους δύο μικρούς μπλε άντρες της, «Zwei Männer / Two Men», φτιάχνει σχεδόν ένα μικρό σαρκαστικό μνημείο της εποχής μας: δύο φιγούρες, δύο σώματα κοντά, δύο άνθρωποι που κοιτούν τα κινητά τους. Δεν χρειάζεται τίποτα πιο περίπλοκο. Η απόσταση δεν χρειάζεται πια μεγάλη γεωγραφία. Μπορεί να χωρέσει ανάμεσα σε δύο αντίχειρες και μια οθόνη.

Το ίδιο ερώτημα επιστρέφει αλλού, αλλιώς. Στο «Shoe Tie» του Charles Ray, ένα σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι σκύβει για να δέσει ένα κορδόνι που δεν υπάρχει. Η φιγούρα είναι μόνη, γυμνή, συγκεντρωμένη σε μια πράξη σχεδόν παιδική, σχεδόν καθημερινή, μόνο που το αντικείμενο της πράξης λείπει. Αυτό το ανύπαρκτο κορδόνι είναι από τα πιο δυνατά σημεία της έκθεσης. Γιατί ξαφνικά η μοναξιά δεν είναι μια μεγάλη δραματική χειρονομία. Είναι ένα σώμα που συνεχίζει να κάνει μια κίνηση φροντίδας, μια κίνηση προετοιμασίας, μια κίνηση επανόρθωσης, ακόμη κι όταν δεν υπάρχει πια τίποτα να δέσει.

Και ίσως έτσι ζούμε τώρα: συνεχίζοντας χειρονομίες που κάποτε είχαν νόημα, μέσα σε έναν κόσμο που άλλαξε το αντικείμενο κάτω από τα χέρια μας.

Facebook Twitter Lorna Simpson, Detroit (Ode to G.), 2016. Καπνός, θραύσματα πόλης και πολιτική μνήμη σε μια εικόνα που μοιάζει να συνεχίζει να καίει. © Lorna Simpson. Courtesy of the artist and Salon 94. Facebook Twitter Henry Taylor, It’s H.I.M, 2012. Η εξουσία εμφανίζεται σαν στολή, σαν πορτρέτο και σαν παράξενη σκηνή όπου το ιστορικό και το ανοίκειο στέκονται δίπλα δίπλα. © Henry Taylor. Courtesy of the artist and Hauser & Wirth.

Η πολιτική στην έκθεση δεν μπαίνει σαν σύνθημα. Δεν χρειάζεται. Εμφανίζεται μέσα από σώματα, υλικά, ιστορίες, βία, κοινότητες, μνήμη. Στο «Detroit (Ode to G.)» της Lorna Simpson, η εικόνα οργανώνεται μέσα από καπνούς, ασπρόμαυρα θραύσματα, ίχνη αστικής βίας, μια μνήμη κοινότητας που δεν παρουσιάζεται σαν καθαρό ιστορικό τεκμήριο αλλά σαν κάτι που ακόμη καπνίζει. Ο Αλς έχει ξεχωρίσει αυτό το έργο για τη σχέση του με μια μαύρη κοινότητα που δέχεται αστυνομική βία. Μέσα στην έκθεση, όμως, το έργο δεν στέκεται μόνο ως πολιτική αναφορά. Στέκεται σαν υπενθύμιση ότι η κοινωνία δεν είναι αφηρημένη λέξη. Είναι ο τρόπος με τον οποίο το σώμα μαθαίνει πότε κινδυνεύει.

Ο David Hammons, με το «Rock Head», βρίσκεται σε άλλο τόνο, αλλά όχι σε άλλο κόσμο. Μια πέτρα με ανθρώπινα μαλλιά, ένα κεφάλι χωρίς πρόσωπο, ένα αστείο που δεν είναι ποτέ απλώς αστείο. Ο Hammons έχει αυτή την τρομερή ικανότητα να κάνει την ύλη να κουβαλάει ειρωνεία, φυλή, ιστορία, παρουσία, απουσία, όλα μαζί, χωρίς να τα κάνει διδακτική πρόταση.

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Το «Rock Head» μοιάζει σαν αντικείμενο που σου λέει: μην πιστεύεις τόσο εύκολα ότι ξέρεις τι κοιτάς. Το κεφάλι μπορεί να είναι πέτρα. Η πέτρα μπορεί να έχει μαλλιά. Η ταυτότητα μπορεί να εμφανίζεται ακριβώς τη στιγμή που αρνείται να γίνει ευανάγνωστη.

Στο ίδιο πεδίο, ο Henry Taylor, με το «It’s H.I.M», ανοίγει μια άλλη δυνατότητα της φιγούρας: τη φιγούρα ως εξουσία, ως στολή, ως θέατρο, ως ιστορικό και πολιτικό μπέρδεμα. Ο Taylor δεν ζωγραφίζει την εξουσία σαν επίσημο πορτρέτο. Τη ζωγραφίζει σαν κάτι ήδη ελαφρώς ασταθές, σαν σκηνή όπου το σοβαρό και το παράδοξο στέκονται στο ίδιο δωμάτιο. Και εδώ η έκθεση δεν λέει «αυτό είναι πολιτικό»· σε αφήνει να δεις ότι σχεδόν τίποτα που αφορά το σώμα, την εικόνα, την κοινωνική θέση ή το βλέμμα δεν είναι ποτέ εκτός πολιτικής.

Facebook Twitter David Hammons, Rock Head, 1998. Μια πέτρα με ανθρώπινα μαλλιά γίνεται κεφάλι χωρίς πρόσωπο, ένα αντικείμενο ανάμεσα στο χιούμορ, την ταυτότητα και την άρνηση να διαβαστεί εύκολα. © David Hammons. Courtesy of the artist. Facebook Twitter Jenny Saville, Intertwine, 2011–2014. Δύο σώματα μαζί, αλλά όχι απαραίτητα συμφιλιωμένα: η οικειότητα ως βάρος, σάρκα και ασταθής μορφή. © Jenny Saville. All rights reserved, DACS, London / OSDEETE, Athens 2026. Courtesy Gagosian. Photo: Mike Bruce.

Αυτό είναι ένα από τα επιτεύγματα του «The Way We Live Now»: δεν χωρίζει εύκολα το προσωπικό από το πολιτικό, την αγάπη από την εξουσία, τη μοναξιά από την ιστορία. Τα αφήνει να μολύνουν το ένα το άλλο, όπως συμβαίνει και στη ζωή. Μια σχέση μπορεί να είναι ιδιωτική και ταυτόχρονα προϊόν εποχής. Ένα σώμα μπορεί να είναι γυμνό και ταυτόχρονα πολιτικό. Μια εικόνα μπορεί να είναι όμορφη και ταυτόχρονα να κουβαλάει βία. Η οικειότητα μπορεί να είναι επιθυμία, αλλά και τρόπος επιβίωσης.

Η Αθήνα, σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι ουδέτερο φόντο. Ο Αλς μιλά για την πόλη σαν τόπο φωτός, νερού, γης, ιστορίας, αλλά και αλλαγής. Δεν τη βλέπει μόνο σαν ανοιχτό μουσείο, όπως συχνά λέγεται για την Αθήνα, τη Ρώμη ή το Κάιρο. Τη βλέπει σαν πόλη που ανανεώνεται, σαν τόπο όπου οι άνθρωποι, οι νεότεροι κυρίως, οι ξένοι, οι περαστικοί, οι κάτοικοι, οι μετακινήσεις, η ενέργεια των δρόμων, η σκιά της αρχαιότητας και η αμηχανία του τώρα συνυπάρχουν. Αυτό έχει σημασία. Γιατί μια έκθεση με τίτλο «The Way We Live Now» στην Αθήνα δεν μπορεί να διαβαστεί σαν να συνέβαινε οπουδήποτε.

Η πόλη κουβαλά μια παράξενη ένταση: αρχαία και εξαντλημένη, φωτεινή και βίαιη, διεθνής και επαρχιακή, πάντα σε μια κατάσταση αλλαγής που δεν αφήνει κανέναν να νιώσει ότι πατά σε σταθερό έδαφος. Ίσως γι’ αυτό η φράση «ο κόσμος δεν σταματά για εμάς» ακούγεται στην Αθήνα λιγότερο σαν θεωρία και περισσότερο σαν καθημερινή εμπειρία.

Η συλλογή Οικονόμου, από την άλλη, προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο. Στον χώρο της στο Μαρούσι, με ελεύθερη είσοδο, παρουσιάζει εκθέσεις που συχνά συνοδεύονται από εκδόσεις και συνεργασίες με διεθνείς επιμελητές και θεσμούς. Αυτό το πλαίσιο δεν είναι αδιάφορο. Γιατί το «The Way We Live Now» δεν είναι έκθεση που προκύπτει από δημόσιο μουσείο, αλλά από τη μετατροπή μιας ιδιωτικής συσσώρευσης σε δημόσια αφήγηση.

Και εκεί υπάρχει πάντα ένα ενδιαφέρον ερώτημα: τι συμβαίνει όταν η βιογραφία ενός συλλέκτη, οι επιλογές μιας συλλογής, η οικονομία της τέχνης, η επιμέλεια και η δημόσια εμπειρία συναντιούνται; Ο Αλς δεν προσπαθεί να το κρύψει αυτό. Αντίθετα, φαίνεται να το χρησιμοποιεί. Αν η συλλογή είναι το πρωτογενές κείμενο, τότε η έκθεση είναι η δική του ανάγνωση πάνω σε αυτή. Παίρνει έργα που αγοράστηκαν, διαφυλάχθηκαν, συγκεντρώθηκαν μέσα από συγκεκριμένα γούστα και ιστορίες, και τα αναγκάζει να μιλήσουν μεταξύ τους για κάτι ευρύτερο: τον τρόπο που ζούμε τώρα.

Γι’ αυτό και το αποτέλεσμα δεν μοιάζει με απλή επίδειξη έργων. Δεν είναι «να ο Hockney, να η Saville, να ο Hammons, να η Bourgeois, να η Simpson». Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται στην ονοματολογία. Βρίσκεται στις σχέσεις ανάμεσα στα έργα. Στο πώς ένα σώμα σε μια βεράντα συνομιλεί με ένα σώμα που δένει ένα ανύπαρκτο κορδόνι. Στο πώς δύο άντρες με κινητά συνομιλούν με δύο σώματα της Saville που προσπαθούν να βρουν μορφή μέσα στην εγγύτητα. Στο πώς η πολιτική βία της Simpson συνομιλεί με την ύλη του Hammons. Στο πώς η επιθυμία να ανήκεις κάπου εμφανίζεται ξανά και ξανά, άλλοτε σαν έρωτας, άλλοτε σαν κοινότητα, άλλοτε σαν μοναξιά, άλλοτε σαν φόβος.

Η Louise Bourgeois, με τον δικό της τρόπο, δεν θα μπορούσε να λείπει από μια έκθεση που μιλά για οικειότητα, σώμα και ψυχικές κατασκευές. Ένας μεγάλος καθρέφτης, δύο άδειες καρέκλες, μια σκηνή αναμονής ή αυτοπαρατήρησης: η Bourgeois πάντα ήξερε ότι τα έπιπλα, τα δωμάτια, οι καθρέφτες, οι οικογενειακές μορφές δεν είναι αθώα αντικείμενα. Είναι τρόποι να οργανώνεται η επιθυμία και ο φόβος. Στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης, η άδεια καρέκλα μπορεί να γίνει εξίσου ισχυρή με ένα πρόσωπο. Γιατί η απουσία είναι κι αυτή μορφή σχέσης.

Αυτός είναι ίσως ο πιο συγκινητικός άξονας του «The Way We Live Now»: δεν προσφέρει παρηγορητικές εικόνες του «μαζί». Δεν λέει ότι η τέχνη μάς ενώνει με κάποιο εύκολο, σχεδόν διαφημιστικό τρόπο. Αντίθετα, δείχνει πόσο δύσκολη, εύθραυστη και συχνά τρομακτική είναι η επαφή. Το να θες να πλησιάσεις κάποιον δεν σημαίνει ότι ξέρεις πώς. Το να βρίσκεσαι σε μια κοινωνία δεν σημαίνει ότι ανήκεις. Το να έχεις σώμα δεν σημαίνει ότι μπορείς να το κατοικήσεις ήσυχα. Το να ζεις σε μια πόλη δεν σημαίνει ότι η πόλη σταματά για να σε αναγνωρίσει.

Και όμως, η έκθεση δεν είναι σκοτεινή με τον εύκολο τρόπο. Δεν είναι ένα ακόμη καλλιτεχνικό δοκίμιο για την αποξένωση. Έχει και θαύμα. Έχει την επιμονή των μορφών. Έχει τη χαρά της ύλης. Έχει χιούμορ, ειρωνεία, χρώμα, σάρκα, φως. Έχει τον Hockney με εκείνη την απίθανη αίσθηση ότι το φως μπορεί να γίνει σκέψη. Έχει τη Saville να επιμένει ότι το σώμα δεν είναι ποτέ καθαρή επιφάνεια. Έχει τον Hammons να αρνείται την ευκολία της ανάγνωσης. Έχει τον Ray να κάνει μια μικρή χειρονομία να μοιάζει με ολόκληρη φιλοσοφία της ύπαρξης. Έχει τη Fritsch να συμπυκνώνει την κοινωνική κωμωδία της εποχής σε δύο μικρές μπλε μορφές.

Αυτό είναι που την κάνει ελκυστική χωρίς να γίνεται εύκολη. Δεν ζητά από τον θεατή να θαυμάσει απλώς. Του ζητά να αναγνωρίσει κάτι. Να σταθεί μπροστά σε έργα που δεν μιλούν όλα με την ίδια ένταση, ούτε με την ίδια γλώσσα, και να δει πως κάπου ανάμεσά τους κυκλοφορεί μια πολύ απλή, πολύ δύσκολη ερώτηση: πού βρίσκομαι εγώ μέσα σε όλα αυτά; Στο σώμα που κοιτάζει μακριά; Στους δύο άντρες που δεν μιλούν γιατί κοιτάζουν οθόνες; Στο ζευγάρι που είναι μαζί αλλά δεν ησυχάζει; Στον άνθρωπο που δένει κάτι ανύπαρκτο; Στην κοινότητα που καπνίζει μέσα στην εικόνα; Στην πέτρα με τα μαλλιά που αρνείται να γίνει πρόσωπο;

Ο Αλς έχει πει ότι τον απασχολεί το πού ζουν τα σώματα στον χώρο, συναισθηματικά, πολιτικά και αλλιώς. Αυτή η φράση θα μπορούσε να είναι ένα κρυφό κλειδί για όλη την έκθεση. Γιατί τα σώματα εδώ δεν είναι απλώς μορφές. Είναι τόποι. Είναι πεδία πίεσης. Είναι μνήμη, επιθυμία, τάξη, φυλή, φύλο, μοναξιά, ιστορία, αμηχανία, ανάγκη. Κανένα σώμα δεν υπάρχει μόνο του. Ακόμη και όταν είναι μόνο, κουβαλά την κοινωνία πάνω του.

Facebook Twitter Florian Krewer, wild side, 2023. Μια σκοτεινή, ηλεκτρισμένη σκηνή όπου το σώμα και η σκιά του μοιάζουν να κινούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. © Florian Krewer. Courtesy Veneklasen.

Στο τέλος, το «The Way We Live Now» δεν μοιάζει τόσο με απάντηση όσο με διάγνωση. Όχι μια διάγνωση ψυχρή, αλλά μια διάγνωση που κοιτάζει. Ζούμε, λέει η έκθεση, μέσα σε αλλαγές που δεν προλαβαίνουμε πάντα να ονομάσουμε. Θέλουμε οικειότητα, αλλά φοβόμαστε την έκθεση. Θέλουμε πολιτική ελευθερία, αλλά ζούμε μέσα σε συστήματα που μας μικραίνουν. Θέλουμε να ανήκουμε, αλλά συχνά δεν ξέρουμε πού. Θέλουμε να είμαστε μαζί, αλλά έχουμε μάθει να επιβιώνουμε μόνοι.

Ο κόσμος δεν σταματά για εμάς. Αυτό είναι το σκληρό. Αλλά ίσως η τέχνη, στις καλύτερες στιγμές της, σταματά τον κόσμο. Σταματά εμάς για λίγο μπροστά του. Μας αναγκάζει να κοιτάξουμε. Να δούμε το σώμα στη βεράντα πριν γίνει θλίψη. Το χέρι που ψάχνει ένα κορδόνι που δεν υπάρχει. Τους δύο άντρες που είναι δίπλα και αλλού. Την κοινότητα που επιβιώνει μέσα στον καπνό. Τη σάρκα που δεν ησυχάζει μέσα στην επαφή.

Και ίσως εκεί, για λίγα λεπτά, να καταλαβαίνουμε λίγο καλύτερα όχι μόνο τον τρόπο που ζούμε τώρα, αλλά και τον τρόπο που συνεχίζουμε να ζητάμε από τους άλλους να μη μας αφήσουν εντελώς μόνους μέσα στον κόσμο αυτό.

με στοιχεία από Document Journal