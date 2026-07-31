Ο Κοριολάνος του Σαίξπηρ στο Θέατρο Θησείον

Το Θέατρο Θησείον, ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ, υποδέχεται τη νέα θεατρική χρονιά με μια ρηξικέλευθη, high-energy πολιτική performance: τον «Κοριολανό» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Ένα από τα πιο αιχμηρά, επίκαιρα και λιγότερο παιγμένα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου ανεβαίνει σε μια καθηλωτική σκηνοθετική συνθήκη που καταργεί την απόσταση ανάμεσα στη σκηνή και την πλατεία.

Η παράσταση: Σε μια εποχή πολιτικής πόλωσης, social media και κατασκευασμένων ηγετών, ο Κοριολανός επιστρέφει για να μας φέρει αντιμέτωπους με τα πιο κρίσιμα ερωτήματα του σήμερα: Πώς γεννιέται ο λαϊκισμός; Πόσο εύκολα χειραγωγείται η μάζα; Τι συμβαίνει όταν ένας ήρωας αρνείται να παίξει το παιχνίδι της δημόσιας εικόνας;

Η παράσταση τοποθετεί το κοινό μέσα στις εξελίξεις. Δεν είναι απλοί θεατές, είναι οι πολίτες της Ρώμης. Γίνονται μάρτυρες της ανόδου και της πτώσης του μεγάλου στρατηγού σε απόσταση αναπνοής, σε μια εμπειρία που θα τους κρατήσει σε απόλυτη εγρήγορση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Η διανομή: Μια εκρηκτική θεατρική ομάδα, μια «dream team» του σύγχρονου εναλλακτικού θεάτρου που αποτελείται από μια μοναδική μίξη έμπειρων πρωταγωνιστών και των πιο υποσχόμενων νέων ταλέντων της χώρας, αναλαμβάνει να ζωντανέψει ολόκληρο το σεξπιρικό σύμπαν. Με καταιγιστικό ρυθμό, σωματικότητα και ωμή ειλικρίνεια, μεταμορφώνονται σε συγκλητικούς, επαναστάτες, στρατιώτες και συνωμότες.

Το κείμενο αποκτά νέα, ηλεκτρική πνοή μέσα από την ολοκαίνουρια μετάφραση του κορυφαίου σύγχρονου μεταφραστή του Σαίξπηρ, Νίκου Χατζόπουλου, ο οποίος μεταφέρει τον ποιητικό λόγο στο σήμερα με απαράμιλλη αιχμηρότητα και θεατρικότητα και συνεργάζεται με τον Αργύρη Ξάφη στην σκηνοθεσία.

Το Θέατρο Θησείον ανανεώνεται! Επειδή για εμάς η εμπειρία σας είναι το παν, φέτος το Θέατρο Θησείον αλλάζει. Ακούγοντας προσεκτικά τις δικές σας επισημάνσεις και το feedback των προηγούμενων ετών, ανανεώσαμε τον χώρο μας. Οι χαρακτηριστικοί πάγκοι του θεάτρου απέκτησαν πλέον αναπαυτικές πλάτες, εξασφαλίζοντας ότι θα απολαύσετε αυτή την κορυφαία θεατρική εμπειρία με τη μέγιστη δυνατή άνεση. Η ένταση θα βρίσκεται μόνο πάνω στη σκηνή!

Ακολουθώντας την τάση των μεγαλύτερων θεάτρων στον κόσμο, φέρνουμε μια νέα κανονικότητα στις καθημερινές μας! Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η αυλαία στο Θέατρο Θησείον θα ανοίγει στις 19:00.

Με αυτόν τον τρόπο, η έξοδος στο θέατρο χωράει τέλεια στο πρόγραμμά σας. Η παράσταση ολοκληρώνεται νωρίς, δίνοντάς σας την ευκολία να επιστρέψετε άνετα με τα ΜΜΕ ή να συνεχίσετε τη βραδιά σας για φαγητό και ποτό στο Θησείο!

Συντελεστές:

Μετάφραση: Νίκος Χατζόπουλος

Σκηνοθεσία: Νίκος Χατζόπουλος & Αργύρης Ξάφης

Ερμηνεύουν: Αργύρης Ξάφης, Δέσποινα Κούρτη, Μαρία Κατσανδρή, Κωνσταντίνος Πλεμμένος, Δημήτρης Γεωργιάδης, Λυδία Τζανουδάκη

Σκηνικά: Βασίλης Παπατσαρούχας

Κοστούμια: Βασιλεία Ροζάνα

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Δημόσιες Σχέσεις: Μαρία Τσολάκη

Φωτογραφίες: Κική Παπαδοπούλου

Παραγωγή: ΠΥΡ ΑΜΚΕ

Πρεμιέρα: 1η Φεβρουαρίου 2027

Χώρος: Θέατρο Θησείον, ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ (Τουρναβίτου 7, Θησείο)

Πότε: Παραστάσεις κάθε Κυριακή στις 9μμ και Δευτέρα-Τρίτη στις 7μμ

Τα εισιτήρια για τις πρώτες παραστάσεις μόλις κυκλοφόρησαν. Εξασφαλίστε τη θέση σας τώρα!

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