Ο κιθαρίστας των Queen, Μπράιαν Μέι υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό

Ο κιθαρίστας των Queen, Μπράιαν Μέι, αποκάλυψε ότι πρόσφατα υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό που προκάλεσε παράλυση στο αριστερό του χέρι.

Ο βασικός κιθαρίστας του συγκροτήματος των Queen ανακοίνωσε ότι είχε έναν «θεματάκι υγείας» την περασμένη εβδομάδα, αλλά διαβεβαίωσε τους θαυμαστές ότι ανέρρωσε και ήταν σε θέση να παίξει ξανά μουσική αφού προσωρινά δεν μπορούσε να ελέγξει το άκρο του.

«Τα καλά νέα είναι ότι μπορώ να παίξω κιθάρα», είπε ο Μέι σε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στον ιστότοπό του την Τετάρτη. «Αυτό δεν ήταν βέβαιο, διότι αυτό το μικρό θεματάκι που ανέφερα συνέβη πριν από περίπου μια εβδομάδα, και ήταν ένα μικρό εγκεφαλικό οπότε ξαφνικά, ασυνήθιστα, δεν είχα κανέναν έλεγχο σε αυτό το χέρι , οπότε ήταν λίγο τρομακτικό».

Ο Μέι είπε ότι ξεκουραζόταν, και προς το παρόν, δεν μπορούσε να οδηγήσει: «Πραγματικά δεν θέλω συμπάθεια», είπε ο μουσικός. «Παρακαλώ μην το κάνετε αυτό γιατί θα γεμίσει τα εισερχόμενά μου και το μισώ». Η αποκάλυψη ήρθε εβδομάδες μετά το ντοκιμαντέρ Brian May: The Badgers, the Farmers and Me που προβλήθηκε στο BBC Two, καθώς ο μουσικός πρωτοστατεί σε μια εκστρατεία δεκαετιών για τον τερματισμό της θανάτωσης των ασβών. Περίπου 200.000 ασβοί έχουν σκοτωθεί την τελευταία δεκαετία λόγω της επιμονής της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου ότι είναι υπεύθυνοι για την εξάπλωση της φυματίωσης των βοοειδών (bTB), η οποία απαιτεί τη σφαγή κάθε μολυσμένου βοοειδούς - περίπου 20.000 ετησίως. Η αντιμετώπιση της εξάπλωσης του bTB κοστίζει στον Βρετανό φορολογούμενο περίπου 100 εκατομμύρια λίρες ετησίως.

Με πληροφορίες από τον Guardian