Ο Κίφερ Σάδερλαντ συνελήφθη μετά από φερόμενη διαμάχη με οδηγό ταξί

Ο Κίφερ Σάδερλαντ συνελήφθη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες στο ABC News.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η κλήση που δέχτηκαν αφορούσε μια υποτιθέμενη επίθεση εναντίον ενός οδηγού ταξί κοντά στη διασταύρωση των οδών Sunset Boulevard και Fairfax Avenue στο Λος Άντζελες.

Το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψη του Σάδερλαντ

Ο Σάδερλαντ κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον οδηγό του οχήματος και μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο ηθοποιός θεωρείται ύποπτος και ο οδηγός το φερόμενο θύμα, ανέφερε η αστυνομία. Κανείς δεν χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη λόγω τραυματισμών από το περιστατικό.

Ο ηθοποιός της σειράς «24» συνελήφθη ως ύποπτος για εγκληματική απειλή.

Σύμφωνα με τα αρχεία της αστυνομίας, ο Σάδερλαντ κατέβαλε εγγύηση 50.000 δολαρίων και θα εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 2 Φεβρουαρίου.

Το Τμήμα Χόλιγουντ του LAPD διερευνά το περιστατικό.

Ο Σάδερλαντ έχει κερδίσει δύο βραβεία Emmy και μία Golden Globe για τη δουλειά του στο «24».

Με πληροφορίες του ABC News