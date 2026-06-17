ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

Πολιτισμός

Ο Καζούο Ισιγκούρο επιστρέφει με κατασκοπικό μυθιστόρημα στη Βρετανία του 1938

Μυστήριο, τρένα, πολιτικές σκιές και άρωμα σινεμά της χρυσής εποχής στο Miss Lambert Steps Aboard Danger, το πρώτο μυθιστόρημα του Ισιγκούρο μετά το Klara and the Sun.

The LiFO team
The LiFO team
Ο Καζούο Ισιγκούρο επιστρέφει με κατασκοπικό μυθιστόρημα στη Βρετανία του 1938 Facebook Twitter
φωτογραφία: Richard Pohle
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Ο Καζούο Ισιγκούρο επιστρέφει με νέο μυθιστόρημα, το πρώτο του μετά το Klara and the Sun του 2021, αυτή τη φορά με μια κατασκοπική ιστορία που εκτυλίσσεται στη Βρετανία του 1938, λίγο πριν από το ξέσπασμα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το Miss Lambert Steps Aboard Danger θα κυκλοφορήσει στις 9 Μαρτίου 2027 από τον Faber στη Βρετανία και από τον Alfred A. Knopf στις ΗΠΑ. Πρόκειται για το ένατο μυθιστόρημα του νομπελίστα συγγραφέα, ο οποίος επιστρέφει σε μια ιστορική περίοδο που θυμίζει, τουλάχιστον ως σκηνικό, το περιβάλλον του The Remains of the Day.

Η ιστορία ακολουθεί τον Ρίτσαρντ Χάντλεϊ, ο οποίος συναντά τη μυστηριώδη Μις Λάμπερτ και την ακολουθεί πρώτα σε ένα συνέδριο σε ξενοδοχείο στο Ντέβον και στη συνέχεια σε ένα τρένο με προορισμό τη Σκωτία. Εκεί θα συναντήσει, ανάμεσα σε άλλους, έναν παλιό συμμαθητή και έναν πρώην υπουργό των Συντηρητικών.

Ο εκδοτικός οίκος Faber περιγράφει το βιβλίο ως μια νέα, απολαυστική στροφή στο έργο του Ισιγκούρο, που αντλεί από την αγάπη του συγγραφέα για τη μουσική, την τέχνη και το σινεμά της χρυσής εποχής. Από την πλευρά του Knopf, το βιβλίο παρουσιάζεται ως μείγμα κατασκοπικής λογοτεχνίας και χιούμορ που θυμίζει Π. Γ. Γούντχαουζ.

Ο Καζούο Ισιγκούρο γεννήθηκε στην Ιαπωνία και μετακόμισε στη Βρετανία σε ηλικία πέντε ετών. Τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2017, ενώ ανάμεσα στα πιο γνωστά έργα του βρίσκονται τα Never Let Me Go και The Remains of the Day, για το οποίο κέρδισε το βραβείο Booker το 1989.

Το πιο πρόσφατο μυθιστόρημά του, Klara and the Sun, κυκλοφόρησε το 2021 και μεταφέρεται στον κινηματογράφο από τον Τάικα Γουαϊτίτι, με πρωταγωνίστριες την Έιμι Άνταμς και την Τζένα Ορτέγκα. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο.

Πιο πρόσφατο βιβλίο του Ισιγκούρο ήταν το The Summer We Crossed Europe in the Rain, μια συλλογή στίχων που έγραψε για την Αμερικανίδα τραγουδίστρια της τζαζ Στέισι Κεντ.

Το Miss Lambert Steps Aboard Danger δείχνει να μετακινεί τον Ισιγκούρο σε έναν πιο παιγνιώδη, κινηματογραφικό χώρο, χωρίς να εγκαταλείπει τις γνωστές του εμμονές με τη μνήμη, την ταυτότητα, την ιστορία και τις ζωές που διαμορφώνονται λίγο πριν από τις μεγάλες καταστροφές.

με στοιχεία από Guardian

Πολιτισμός

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ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

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