Ο Κάνιε Γουέστ εμφανίστηκε μπροστά σε 118.000 θεατές στην Τουρκία

Ο Κάνιε Γουέστ προσέλκυσε περισσότερους από 100.000 θαυμαστές σε συναυλία που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (30/5) στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Γουέστ, γνωστός και ως Ye, έχει βρεθεί αντιμέτωπος με κύμα ακυρώσεων συναυλιών του σε ολόκληρη την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι, έπειτα από χρόνια αντισημιτικών τοποθετήσεων, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων που εξυμνούσαν τον Χίτλερ, καθώς και της δημοσίευσης περιεχομένου με ναζιστικά σύμβολα.

Στην πρώτη του εμφάνιση στην Ευρώπη από το 2014 και στην πρώτη του συναυλία στην Τουρκία, ο Ye εμφανίστηκε επί δύο ώρες στο Ολυμπιακό Στάδιο Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης, μπροστά σε 118.000 θεατές, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

🇹🇷 Bird’s-eye view of Ye’s massive Istanbul concert is WILD!



118k people packed into Atatürk Olympic Stadium, making it the largest ticketed stadium show ever.



That's his 1st European show in years and @kanyewest went nuclear!pic.twitter.com/OAas468MK7 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 30, 2026

Ye live in Istanbul, Turkey. Stadium FILLED the brim. 120,000 people. Ye gave them an unforgettable night. pic.twitter.com/wF1mjTrWiG — Yeezyrih #BULLYSZN (@Yeeezyrih) May 31, 2026

Μεταξύ των θεατών βρίσκονταν θαυμαστές από τη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Ιταλία, τη Ρωσία, την Πολωνία και χώρες της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με το Anadolu.

The set stage and visiuals for Ye show in Instanbul Turkey 🇹🇷 look insane ❗️💥🚀🧨 - a reported 120,000 fan capacity venue 👀 pic.twitter.com/5OtH8h9lhj — HipHopKlipz36 (@hiphopklipz36) May 30, 2026

Ο 48χρονος καλλιτέχνης έχει προγραμματισμένες εμφανίσεις στην Ολλανδία στις 6 και 8 Ιουνίου.

Ο Ye έχει δεχθεί έντονες αντιδράσεις διεθνώς, κυρίως λόγω της κυκλοφορίας του τραγουδιού «Heil Hitler», το οποίο προωθούσε ναζιστικά μηνύματα.

Τον Απρίλιο, η Βρετανία αρνήθηκε να του επιτρέψει την είσοδο στη χώρα, κρίνοντας ότι η παρουσία του δεν εξυπηρετούσε το δημόσιο συμφέρον. Η απόφαση αυτή οδήγησε στην ακύρωση της προγραμματισμένης συμμετοχής του στο Wireless Festival του Λονδίνου.

Αργότερα τον ίδιο μήνα, ο ίδιος ανέβαλε επίσης μια συναυλία στη Μασσαλία, μετά από αναφορές ότι η γαλλική κυβέρνηση επιδίωκε να την εμποδίσει, ενώ στη συνέχεια ακυρώθηκε και προγραμματισμένη εμφάνισή του στην Πολωνία.

Τον Ιανουάριο, ο Ye δημοσίευσε ολοσέλιδη καταχώριση στην The Wall Street Journal, με την οποία αποκήρυξε τον παλαιότερο θαυμασμό του προς τον Χίτλερ και ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Όπως ανέφερε, οι πράξεις του συνδέονταν με μια αδιάγνωστη εγκεφαλική βλάβη και με διπολική διαταραχή που δεν είχε λάβει την κατάλληλη θεραπεία.