Ο Καμύ, η Κασάρες και ο έρωτας πριν γίνει μήνυμα στο κινητό

Πριν ο έρωτας γίνει ειδοποίηση στο κινητό, ήταν χρόνος.

Ήταν χαρτί, αναμονή, απόσταση, σώμα που λείπει, λέξεις που έπρεπε να φτάσουν κάπου. Ήταν μια φράση που δεν μπορούσες να πάρεις πίσω πατώντας διαγραφή, ένα γράμμα που ταξίδευε, ένα πάθος που δεν είχε ακόμη συμπιεστεί σε «είσαι ξύπνιος;» ή σε μια σειρά από μηνύματα που χάνονται πριν προλάβουν να γίνουν ανάμνηση.

Αυτό τουλάχιστον θυμίζει η έκδοση των επιστολών του Αλμπέρ Καμύ και της Μαρία Κασάρες, που κυκλοφορεί για πρώτη φορά στα αγγλικά από τα Penguin Classics. Ο τόμος «Albert Camus Maria Casarès: Letters 1944-1959», σε μετάφραση των Sandra Smith και Cory Stockwell, συγκεντρώνει 865 επιστολές ανάμεσα στον Γάλλο συγγραφέα, φιλόσοφο και δημοσιογράφο και τη μεγάλη Ισπανογαλλίδα ηθοποιό.

Είναι ένας τεράστιος τόμος για έναν έρωτα που κράτησε, με διακοπές και επιστροφές, από το 1944 έως λίγο πριν τον θάνατο του Καμύ, το 1960. Ένας έρωτας που ξεκίνησε στο Παρίσι, την ημέρα της Απόβασης στη Νορμανδία, και τελείωσε με μια τελευταία επιστολή που σχεδίαζε ένα δείπνο στο οποίο εκείνος δεν θα έφτανε ποτέ.

Ο Καμύ και η Κασάρες γνωρίστηκαν στις 6 Ιουνίου 1944, σε ένα πάρτι της Σιμόν ντε Μποβουάρ. Εκείνη έπαιζε στο έργο του «Η Παρεξήγηση». Εκείνος ήταν ήδη παντρεμένος. Η σύζυγός του, Φρανσίν, βρισκόταν στην Οράν της Αλγερίας, χωρισμένη από εκείνον λόγω του πολέμου. Η Κασάρες, γεννημένη το 1922 στην Ισπανία, ήταν κόρη πολιτικού της Ισπανικής Δημοκρατίας και είχε καταφύγει με την οικογένειά της στο Παρίσι μετά τον εμφύλιο και την επικράτηση του Φράνκο.

Η σχέση τους ξεκίνησε μέσα σε μια πόλη όπου όλα έμοιαζαν να τελειώνουν και να ξαναρχίζουν μαζί: πόλεμος, κατοχή, αντίσταση, θέατρο, φιλοσοφία, νύχτα, φόβος, ελευθερία. Ο Καμύ εργαζόταν στην Αντίσταση και στην εφημερίδα «Combat». Η Κασάρες γινόταν ήδη μία από τις μεγάλες μορφές του γαλλικού θεάτρου και κινηματογράφου. Ο έρωτάς τους δεν γράφτηκε στο περιθώριο της Ιστορίας. Γράφτηκε μέσα στην Ιστορία.

Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνει τις επιστολές τους τόσο ελκυστικές σήμερα. Δεν είναι απλώς «ωραία γράμματα» ενός διάσημου συγγραφέα προς μια σπουδαία ηθοποιό. Είναι μια ερωτική αλληλογραφία όπου το πάθος δεν χωρίζεται από τον πόλεμο, τη δουλειά, την πολιτική, το σώμα, την απουσία, τη ζήλια, την καθημερινότητα. Ο Καμύ γράφει σαν άνθρωπος που ζητά από τον έρωτα να του δώσει νόημα σε έναν κόσμο που θεωρεί παράλογο. Η Κασάρες γράφει πιο πληθωρικά, πιο άτακτα, σαν να αφήνει τη σκέψη της να πέφτει αμέσως πάνω στη σελίδα.

Αυτή η διαφορά έχει γοητεία. Εκείνος μοιάζει πιο ελεγχόμενος, πιο λογικός, ακόμη και όταν παραδίνεται. Εκείνη μοιάζει πιο χειμαρρώδης, πιο ακατέργαστη, πιο θεατρική με την καλύτερη έννοια. Αν ο Καμύ προσπαθεί να δώσει στον έρωτα μορφή, η Κασάρες τον αφήνει συχνά να ξεχειλίζει.

Η σύγχρονη ανάγνωση αυτών των επιστολών κινδυνεύει εύκολα να γίνει ένα μάθημα νοσταλγίας. Να πούμε, δηλαδή, πόσο φτωχό μοιάζει το σημερινό φλερτ μπροστά σε έναν έρωτα που μπορούσε να γεμίσει εκατοντάδες σελίδες. Πόσο τεμπέλικα μοιάζουν τα μηνύματα, οι εφαρμογές γνωριμιών, τα προσωπικά μηνύματα, η εξαφάνιση χωρίς εξήγηση, η μόνιμη επιφύλαξη μιας γενιάς που συχνά προτιμά να δείχνει αδιάφορη παρά να εκτεθεί. Και ναι, υπάρχει κάτι σχεδόν ταπεινωτικό στη σύγκριση. Ο Καμύ και η Κασάρες γράφουν σαν άνθρωποι που δεν ντρέπονται να χρειάζονται.

Όμως το βιβλίο δεν πρέπει να διαβαστεί σαν εύκολο εγκώμιο μιας χαμένης εποχής. Δεν ήταν όλα πιο καθαρά επειδή γράφονταν σε χαρτί. Δεν ήταν όλα πιο βαθιά επειδή αργούσαν. Και σίγουρα δεν ήταν όλα πιο ηθικά επειδή εκφράζονταν με ωραίες φράσεις.

Ο Καμύ δεν ήταν ένας ελεύθερος άντρας που αγάπησε μια ελεύθερη γυναίκα σε έναν καθαρό χώρο πάθους. Ήταν παντρεμένος με τη Φρανσίν Καμύ, την οποία δεν άφησε ποτέ. Η σχέση του με την Κασάρες υπήρξε μεγάλη, βαθιά, διαρκής, αλλά είχε και κόστος. Η Φρανσίν, ήδη ψυχικά ευάλωτη, πλήρωσε την ύπαρξη αυτού του έρωτα μέσα στον γάμο της. Και ο Καμύ, όσο παθιασμένος και αν ήταν με την Κασάρες, δεν υπήρξε ποτέ μονογαμικός. Πριν από τον θάνατό του κανόνιζε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ γύρω από την έκδοση, συναντήσεις και με άλλες γυναίκες.

Αυτό είναι το ηθικό αγκάθι που κάνει τον τόμο πιο ενδιαφέρον. Οι επιστολές είναι σαγηνευτικές, αλλά όχι αθώες. Είναι σπουδαίο ερωτικό αρχείο, αλλά και αρχείο απιστίας, ανισορροπίας, εγωισμού, επιθυμίας που θέλει τα πάντα και δεν λογοδοτεί πάντα για όσα καταστρέφει γύρω της.

Το ότι ξέρουμε όλα αυτά δεν ακυρώνει τη δύναμή τους. Την κάνει πιο δύσκολη. Μας υποχρεώνει να διαβάσουμε τον έρωτα όχι σαν καρτ ποστάλ υψηλής λογοτεχνίας, αλλά σαν κάτι που ταυτόχρονα φωτίζει και πληγώνει. Κάτι που μπορεί να δώσει νόημα σε δύο ανθρώπους και να αφαιρέσει αέρα από έναν τρίτο. Κάτι που μπορεί να είναι αληθινό χωρίς να είναι δίκαιο.

Ο Καμύ πέθανε στις 4 Ιανουαρίου 1960, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, σε ηλικία 46 ετών. Η τελευταία του επιστολή προς την Κασάρες μιλούσε για την επιστροφή του στο Παρίσι από το Λουρμαρέν της Προβηγκίας και για ένα δείπνο που θα κανόνιζαν όταν θα έφτανε. Δεν έφτασε ποτέ. Μετά τον θάνατό του, ο φίλος του Ρενέ Σαρ πήγε στο παρισινό του στούντιο, πήρε τις επιστολές της Κασάρες και της τις επέστρεψε. Εκείνη τις κράτησε για δεκαετίες, ώσπου στις αρχές της δεκαετίας του ’90 τις παρέδωσε στην κόρη του Καμύ, Κατρίν Καμύ, η οποία υπογράφει τον πρόλογο της έκδοσης.

Η διαδρομή των γραμμάτων μοιάζει από μόνη της σαν δεύτερη ιστορία αγάπης. Γράμματα που στάλθηκαν μέσα στην αγωνία της αναμονής, που κρύφτηκαν μέσα σε ζωές που δεν μπορούσαν να εκτεθούν δημόσια, που επιβίωσαν από τον θάνατο, την οικογένεια, τη μνήμη, τη σιωπή και τελικά έγιναν βιβλίο. Κάθε ερωτικό αρχείο έχει πάντα και μια μεταθανάτια αμηχανία: ποιος έχει δικαίωμα να διαβάσει όσα γράφτηκαν για έναν μόνο άνθρωπο;

Ίσως αυτή η αμηχανία είναι μέρος της γοητείας. Διαβάζοντας σήμερα τις επιστολές του Καμύ και της Κασάρες, δεν κοιτάμε μόνο δύο διάσημους ανθρώπους σε έναν μεγάλο έρωτα. Κοιτάμε έναν τρόπο να υπάρχεις μέσα στον έρωτα που μοιάζει σχεδόν ξένος. Όχι επειδή δεν νιώθουμε πια έτσι. Αλλά επειδή δυσκολευόμαστε να το παραδεχτούμε με τέτοια έκταση.

Σήμερα έχουμε άπειρους τρόπους να επικοινωνούμε και πολύ λιγότερη αντοχή να εκτεθούμε. Μπορούμε να απαντήσουμε αμέσως, αλλά συχνά καθυστερούμε για να μη φανούμε διαθέσιμοι. Μπορούμε να πούμε τα πάντα, αλλά προτιμάμε να αφήνουμε υπαινιγμούς. Μπορούμε να βρούμε ανθρώπους με μια κίνηση του δαχτύλου, αλλά δυσκολευόμαστε να τους δώσουμε διάρκεια. Η τεχνολογία δεν σκότωσε τον έρωτα. Μας έδωσε απλώς περισσότερους τρόπους να τον κάνουμε πιο φοβισμένο.

Οι επιστολές του Καμύ και της Κασάρες δεν μας λένε ότι πρέπει να επιστρέψουμε στο χαρτί. Δεν χρειάζεται να ξαναγράψουμε όλοι ερωτικά γράμματα για να αγαπήσουμε καλύτερα. Μας θυμίζουν, όμως, κάτι απλό και δύσκολο: ότι ο έρωτας χρειάζεται χρόνο, προσοχή, επανάληψη, θάρρος να φανείς γελοίος, υπερβολικός, εκτεθειμένος. Χρειάζεται τη δυνατότητα να πεις σε κάποιον ότι σε αφορά ό,τι τον αφορά, χωρίς να φοβάσαι ότι έχασες το παιχνίδι επειδή έδειξες ανάγκη.

Το σύγχρονο φλερτ δεν είναι φτωχό επειδή δεν γράφουμε πια σαν τον Καμύ. Είναι φτωχό όταν εκπαιδεύει τους ανθρώπους να μη μοιάζουν ποτέ πολύ διαθέσιμοι, πολύ ειλικρινείς, πολύ πεινασμένοι για τον άλλον. Οι επιστολές αυτές είναι μνημείο μιας εποχής, αλλά και υπενθύμιση μιας ανάγκης που δεν άλλαξε. Μπορεί να μη χρειαζόμαστε πια ταχυδρόμο για να ερωτευτούμε. Χρειαζόμαστε όμως ακόμη το θάρρος να γράψουμε κάτι που δεν προστατεύει την εικόνα μας.

με στοιχεία απο Another Magazine