Ο Julien Dossena αποχωρεί από τον οίκο Rabanne: Το «ευχαριστώ» στην ανάρτησή του

Ο Julien Dossena αποχωρεί από τη θέση του διευθυντή δημιουργικού του γαλλικού οίκου Rabanne μετά από 13 χρόνια.

Η είδηση έγινε γνωστή με ανακοίνωση του οίκου και σύμφωνα με το Vogue Business, ο διάδοχός του θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

«Για πάνω από 13 χρόνια, ο Julien Dossena έχει διαμορφώσει το δημιουργικό πνεύμα του Rabanne. Με ένα μοναδικό όραμα, επαναπροσδιόρισε τον οίκο για μια νέα γενιά- τιμώντας την ριζοσπαστική του κληρονομιά, ανοίγοντας παράλληλα νέους δρόμους για έκφραση, ελκυστικότητα και καινοτομία. Ο Julien υπήρξε ο αρχιτέκτονας ενός αξιοσημείωτου κεφαλαίου στην ιστορία του Οίκου· αμφισβητώντας, επαναπροσδιορίζοντας και συνδυάζοντας τη δεξιοτεχνία, τον πολιτισμό και τη σύγχρονη θηλυκότητα. Καθώς αποχωρεί από τον ρόλο του, εκφράζουμε την βαθύτατη ευγνωμοσύνη μας για το ταλέντο του, το όραμά του και την ακλόνητη δέσμευσή του. Σε ευχαριστούμε, Julien!» έγραψε ο οίκος στην ανάρτησή του.

Το «ευχαριστώ» Dossena στην ανάρτησή του

Ο οίκος Rabanne, ο οποίος ανήκει στον ισπανικό όμιλο Puig, απέδωσε στον Dossena τη μεταφορά της avant-garde κληρονομιάς του σε ένα νεότερο κοινό και τη βελτίωση του προφίλ του στη μόδα και τον πολιτισμό.

Σε δήλωσή της, η Ana Trias, πρόεδρος του τμήματος prestige και fashion brands του Puig, τον ευχαρίστησε για το έργο του.

Ο Dossena ευχαρίστησε τον όμιλο, τις ομάδες και τα ατελιέ του, χαρακτηρίζοντας την περίοδο στο Rabanne ένα διάστημα πολύ σημαντικό για εκείνον σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

«Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την όμορφη διαδρομή, ευχαριστώ για την υποστήριξή σας, το ταλέντο σας και τη δουλειά σας. Είμαι τόσο ευγνώμων για αυτά τα 13 χρόνια μαζί σας, τόσο τυχερός που σας γνώρισα στην πορεία. Και είμαι εξαιρετικά περήφανος. Και ενθουσιασμένος για το μέλλον. Πολλή ΑΓΑΠΗ» έγραψε ο Julien Dossena.

Ποιος είναι ο Julien Dossena

Ο Julien Dossena ξεκίνησε ως φοιτητής Iστορίας Tέχνης στην École Superieure des Arts Appliqués Duperré (Ανώτατη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών) στο Παρίσι και στη συνέχεια ως φοιτητής Σχεδίου Μόδας στη Σχολή Καλών Τεχνών La Cambre στις Βρυξέλλες, όπου εμπνεύστηκε από το έργο των Martin Margiela και Dries Van Noten.

Μετά την αποφοίτησή του, εντάχθηκε στον Balenciaga ως ασκούμενος το 2008, εργάστηκε μαζί με τον Nicolas Ghesquière για τέσσερα χρόνια, ανεβαίνοντας στην ιεραρχία για να γίνει ανώτερος σχεδιαστής στο brand. Αποχώρησε μαζί με τον Ghesquière το 2012 και ίδρυσε το δικό του brand Atto. Η Marie-Amélie Sauve, στυλίστρια και μακροχρόνια συνεργάτιδα του Ghesquière, πρότεινε τον Dossena για υποστηρικτικό ρόλο στον καλλιτεχνικό διευθύντή του Paco Rabanne, τον οποίο ο ιδιοκτήτης Puig αγωνιζόταν να αναβιώσει.

Ο Dossena αναδιαμόρφωσε την ταυτότητα του ιστορικού οίκου, επαναπροσδιόρισε τα εμβληματικά μεταλλικά στοιχεία και το χαρακτηριστικό μεταλλικό δίχτυ, τον επανέφερε δυναμικά στο επίκεντρο της παγκόσμιας fashion σκηνής και έκανε τις επιδείξεις του ένα από τα σημαντικά γεγονότα στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.