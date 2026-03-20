Ο John Lithgow σκέφτηκε να αφήσει το Harry Potter λόγω της J.K. Rowling

Ο John Lithgow είπε στους New York Times ότι σκέφτηκε να αποχωρήσει από τη νέα σειρά Harry Potter, μετά τις αντιδράσεις για τη σύνδεση του project με τη J.K. Rowling και τις anti-trans θέσεις της, αλλά τελικά αποφάσισε να παραμείνει.

Στη συνέντευξή του στους New York Times, ο 80χρονος ηθοποιός λέει ότι δεν έχει γνωρίσει ποτέ προσωπικά τη Rowling και ότι δεν συμφωνεί με όσα έχει πει για τα trans ζητήματα. Υπερασπίστηκε πάντως την απόφασή του να αναλάβει τον ρόλο του Dumbledore, λέγοντας ότι τα βιβλία του Harry Potter στέκονται απέναντι στη μισαλλοδοξία και τον φανατισμό.

Το θέμα επανήλθε μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η συμμετοχή του στη σειρά, ανάμεσά τους και σχόλια από το non-binary συμπρωταγωνιστικό του πρόσωπο στο Jimpa, Aud Mason-Hyde, που είχε πει ότι η επιλογή του ήταν «κάπως πληγωτική». Ο Lithgow παραδέχεται ότι επηρεάστηκε από την κριτική και ότι σκέφτηκε να αποχωρήσει, χωρίς όμως να το κάνει.

Η νέα τηλεοπτική μεταφορά του Harry Potter ετοιμάζεται από το HBO, με τη Francesca Gardiner ως writer-showrunner και τον Mark Mylod στην εκτελεστική παραγωγή και τη σκηνοθεσία επεισοδίων. Ο Lithgow έχει αναλάβει τον ρόλο του Albus Dumbledore σε μια παραγωγή που συζητιέται έντονα πριν ακόμη κάνει πρεμιέρα.

Η δήλωσή του δεν αλλάζει κάτι πρακτικά για τη σειρά, δείχνει όμως ότι η δημόσια συζήτηση γύρω από τη Rowling και τις τρανσφοβικές θέσεις της συνεχίζει να ακολουθεί το project και τα πρόσωπα που συνδέονται μαζί του.