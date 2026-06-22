Ο Joel Kim Booster μιλά για τον γάμο του και το ενδεχόμενο να γίνει πατέρας

Ο Joel Kim Booster λέει ότι ο γάμος του με τον John Michael Sudsina δεν άλλαξε ουσιαστικά τη σχέση τους, αλλά έκανε το μέλλον να φαίνεται πιο καθαρό.

Ο ηθοποιός, συγγραφέας και κωμικός, γνωστός από το Fire Island και το Loot, μίλησε στα Las Culturistas Culture Awards για τη ζωή του μετά τον γάμο του με τον Sudsina. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2025 στο Exploratorium, το διαδραστικό μουσείο επιστημών του Σαν Φρανσίσκο.

Ο Booster είπε ότι ο γάμος δεν άλλαξε την καθημερινότητα ή τη βάση της σχέσης τους, αλλά έβαλε το μέλλον σε πιο καθαρή προοπτική. Ο ίδιος ανέφερε ότι εκείνος και ο Sudsina θέλουν κάποια στιγμή να κάνουν παιδιά, χωρίς όμως να βιάζονται. Η σκέψη της πατρότητας, όπως είπε, τους κάνει να βλέπουν πιο πρακτικά ορισμένες πλευρές της ζωής τους.

Η σχέση τους ξεκίνησε το 2021, στο Puerto Vallarta του Μεξικού, στο πρώτο τους μεγάλο ταξίδι μετά τον εμβολιασμό για την Covid-19. Και οι δύο είχαν ταξιδέψει με διαφορετικές παρέες φίλων, χωρίς να περιμένουν ότι θα γνωρίσουν κάποιον με τον οποίο θα χτίσουν κοινή ζωή.

Γνωρίστηκαν σε ένα κλαμπ, μέσα σε μια ατμόσφαιρα που οι ίδιοι περιέγραψαν αργότερα με χιούμορ ως υπερβολικά θορυβώδη και χαοτική. Αντί να χαθούν μέσα στη μουσική, άρχισαν να μιλούν για τις ζωές τους, για μιούζικαλ και για τους ρόλους που είχαν παίξει στο σχολείο. Ένα αδέξιο φιλί έξω από τις τουαλέτες έγινε η αρχή ενός μεγάλου Σαββατοκύριακου, όπου έγιναν, όπως το έχουν περιγράψει, «vacation boyfriends».

Σε εκείνο το ταξίδι υπήρξε και μια μικρή σκηνή που έμεινε μεταξύ τους σαν μυστικός κώδικας: μια στιγμή σε καμπάνα παραλίας, όπου ξάπλωσαν και μιλούσαν κοιτάζοντας ο ένας τον άλλο. Την αποκαλούσαν αργότερα «cabana pocket dimension». Η στιγμή αυτή απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν ο Sudsina είδε το director’s cut του Fire Island και κατάλαβε ότι μια συζήτησή τους είχε περάσει, με άλλο τρόπο, στο τέλος της ταινίας.

Ο Booster είχε πει παλιότερα ότι για πολλά χρόνια δεν τον ενδιέφερε ιδιαίτερα το ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδιά. Η σχέση του με τον Sudsina, όμως, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται την οικογένεια. Όπως έχει εξηγήσει, η ιδέα ότι οι δυο τους θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κάτι μαζί άρχισε να του φαίνεται όχι μόνο πιθανή, αλλά και συγκινητική.

Ο Sudsina, παραγωγός βιντεοπαιχνιδιών στη Riot Games, έχει υπάρξει για τον Booster μια πιο γειωτική παρουσία μέσα στην ένταση της δημοσιότητας. Ο ίδιος ο Booster έχει μιλήσει για το πώς ο σύντροφός του τον βοηθά να μη χάνει την επαφή με τη χαρά των στιγμών που κάποτε ονειρευόταν, από τις εμφανίσεις σε μεγάλες διοργανώσεις μέχρι την αναγνώριση της δουλειάς του.

Ο αρραβώνας έγινε το 2024 στο νησί Jeju της Νότιας Κορέας, όπου γεννήθηκε ο Booster πριν υιοθετηθεί. Ο γάμος τους έγινε έναν χρόνο αργότερα στο Σαν Φρανσίσκο, με 167 καλεσμένους. Την τελετή τέλεσε η παιδική του φίλη Sarah Casey, ενώ στο wedding party συμμετείχαν και οι Bowen Yang και Matt Rogers, συμπαρουσιαστές του podcast Las Culturistas και συμπρωταγωνιστές του Booster στο Fire Island.

φωτογραφία: Mandee Johnson

Το ζευγάρι ήθελε η τελετή να κρατήσει λιγότερο από 25 λεπτά, γιατί και οι δύο ήθελαν να φτάσουν γρήγορα στο πάρτι. Ίσως αυτό να είναι και το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της ιστορίας τους: μια σχέση που ξεκίνησε μέσα στον θόρυβο ενός κλαμπ, πέρασε από ταινίες, podcasts, ταξίδια και queer παρέες, και κατέληξε σε έναν γάμο φτιαγμένο όχι ως επίδειξη σοβαρότητας, αλλά ως παιχνίδι, υπόσχεση και κοινό μέλλον.

με στοιχεία από NYT