Ο James Blake παίρνει αποστάσεις από το Bully του Ye και ζητά να αφαιρεθεί από τα credits

Ο Βρετανός μουσικός και παραγωγός έκανε γνωστό μέσω της πλατφόρμας Vault ότι έχει ήδη ζητήσει να αφαιρεθεί από τα credits του “This One Here”, του closing track του Bully, που ανέβηκε στις streaming πλατφόρμες το Σαββατοκύριακο.

Σε σχόλιό του, ο Blake ανέφερε ότι στο κομμάτι έχουν διατηρηθεί ορισμένα στοιχεία από τον τρόπο με τον οποίο είχε επεξεργαστεί τη φωνή και τη δομή του track, αλλά, όπως έγραψε, «το πνεύμα της δικής μου παραγωγής απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό». Για τον λόγο αυτό, πρόσθεσε ότι δεν θέλει να πιστώνεται δουλειά που δεν θεωρεί πια δική του.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η απόφασή του «δεν είναι προσωπική», αλλά αφορά τη γενικότερη στάση του απέναντι σε μουσική πάνω στην οποία δεν μπορεί να επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα. Οπως σημείωσε, η εκδοχή που κυκλοφόρησε «δεν είναι αυτό που δημιούργησα με τον Ye».

Το “This One Here” πιστώνεται σήμερα στους Ye, James Blake, Don Toliver και Quentin Miller, ενώ το Bully κυκλοφόρησε έπειτα από μια μακρά και ασταθή περίοδο προαναγγελιών, listening parties και livestream. Στον δίσκο συμμετέχουν επίσης οι Travis Scott, CeeLo Green, Andre Troutman, Peso Pluma, Nine Vicious και Ty Dolla Sign.

Μέχρι τη στιγμή που γράφονταν τα σχετικά δημοσιεύματα, το όνομα του Blake παρέμενε στα επίσημα credits του τραγουδιού στις μεγάλες streaming πλατφόρμες