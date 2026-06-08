Ο Ίντρις Έλμπα δεν πιστεύει ότι ο κόσμος θα δεχόταν έναν μαύρο Τζέιμς Μποντ

Ο Ίντρις Έλμπα δεν θέλει να γίνει ο «μαύρος Τζέιμς Μποντ» που ζητά εδώ και χρόνια η δημόσια συζήτηση. Σε νέο προφίλ του British GQ, ο 53χρονος ηθοποιός μίλησε για τη μακρόχρονη φημολογία που τον ήθελε να διαδέχεται τον Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του 007 και είπε ότι, στην πραγματικότητα, το ενδεχόμενο δεν ήταν ποτέ σοβαρό.

«Δεν ήταν ποτέ αληθινό. Ήταν πάντα απλώς μια φήμη», είπε ο Έλμπα, εξηγώντας ότι η ιστορία ξεκίνησε μετά την ιταλική πρεμιέρα του "Quantum of Solace", το 2008, όταν ο Ντάνιελ Κρεγκ, με αφορμή την εκλογή του Μπαράκ Ομπάμα, είχε πει ότι ίσως είχε έρθει η ώρα για έναν μαύρο Μποντ. Από εκεί, όπως λέει ο Έλμπα, οι fans πήραν τη συζήτηση και την έτρεξαν μόνοι τους.

Ο ίδιος δηλώνει ότι κολακεύτηκε, αλλά δεν το είδε ποτέ ως ρεαλιστική πιθανότητα. «Ο Τζέιμς Μποντ γράφτηκε όπως γράφτηκε για κάποιον λόγο», είπε. «Ο Μποντ είναι τεράστιος σε όλο τον κόσμο. Και δεν θα δέχονταν όλοι έναν μαύρο άνδρα, έναν Αφρικανό άνδρα, στον ρόλο του Μποντ. Δεν είναι αυτό που θέλουν στην κουλτούρα τους. Τελεία».

Ο Έλμπα πρόσθεσε ότι δεν θεωρεί αναγκαίο να αλλάξει ο χαρακτήρας για να απαντήσει στο γούστο της εποχής. «Ο Μποντ είναι τόσο μη ρεαλιστικός, οπότε μια δόση πραγματικότητας είναι καλή, αλλά ας μην προσπαθήσουμε να τον κάνουμε woke», είπε. «Πρέπει να μείνεις πιστός σε αυτό που είναι: απόδραση. Μην προσπαθείς να απαντήσεις στο γούστο όλου του κόσμου. Απλώς να είσαι Μποντ».

Αν η δήλωση μπορεί εύκολα να διαβαστεί ως σχόλιο πάνω στη σημερινή culture-war συζήτηση γύρω από το casting, το ίδιο το προφίλ του British GQ δίνει πιο σύνθετο πλαίσιο. Ο Έλμπα εμφανίζεται να παλεύει με τη δημόσια εικόνα του «cool» σταρ, του ήρωα και του ανθρώπου που καλείται διαρκώς να εκπροσωπεί κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό του.

Ο ίδιος λέει ότι δεν νιώθει άνετα με τη λέξη «ήρωας», παρότι φέτος χρίστηκε ιππότης για την προσφορά του στους νέους, ανάμεσα σε άλλα μέσα από την καμπάνια του κατά της εγκληματικότητας με μαχαίρια. Μιλά για την ανάγκη του να μη γίνει απλώς ένα δημόσιο σύμβολο, αλλά να προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους.

Στο ίδιο προφίλ, ο Έλμπα παρουσιάζει και το νέο του project στο Notting Hill, έναν χώρο που θέλει να λειτουργήσει ως κοινότητα, με μουσική, κινηματογράφο, στούντιο ηχογράφησης και προγράμματα για νέους. Είναι, όπως φαίνεται, ένας τρόπος να ενώσει τις διαφορετικές πλευρές της ζωής του: τον DJ, τον ηθοποιό, τον σκηνοθέτη, τον άνθρωπο που μεγάλωσε σε κοινωνική κατοικία στο Χάκνεϊ και θέλει να φτιάξει υποδομές για όσους δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε έμπνευση.

Αυτή η πλευρά κάνει και τη δήλωσή του για τον Μποντ λιγότερο απλή από ένα ακόμη σχόλιο για το αν ο επόμενος 007 πρέπει να είναι μαύρος, νέος, λευκός ή «woke». Ο Έλμπα μοιάζει να αρνείται κάτι πιο συγκεκριμένο: την ανάγκη της βιομηχανίας και των media να τον μετατρέπουν διαρκώς σε σύμβολο μιας συζήτησης που δεν ξεκίνησε από τον ίδιο.

Την ίδια στιγμή, η νέα εποχή του Τζέιμς Μποντ βρίσκεται ήδη σε κίνηση. Η βετεράνος casting director Νίνα Γκολντ, γνωστή από το "Game of Thrones" και το "The Crown", έχει αναλάβει την αναζήτηση του επόμενου 007 για την Amazon MGM, ενώ ο Ντενί Βιλνέβ θα σκηνοθετήσει την επόμενη ταινία και ο Στίβεν Νάιτ θα γράψει το σενάριο.

Σύμφωνα με το Variety, ο 26χρονος Τομ Φράνσις έχει ήδη περάσει από audition, ενώ ονόματα όπως ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, ο Τζέικομπ Ελόρντι και ο Κάλουμ Τέρνερ παραμένουν στη συζήτηση για τον πιο διάσημο μυστικό πράκτορα του σινεμά.

Για τον Έλμπα, πάντως, το ζήτημα μοιάζει να έχει κλείσει. Δεν ήταν ποτέ, λέει, πραγματικά στην κούρσα. Και ίσως δεν ήθελε ποτέ να γίνει το πρόσωπο πάνω στο οποίο θα λύνονταν όλα τα άγχη του Τζέιμς Μποντ για τη νέα εποχή.

με στοιχεία από British GQ, The Guardian, Variety