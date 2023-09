«Ο Ιντιάνα Τζόουνς της τέχνης»: Ντεντέκτιβ ανέκτησε κλεμμένο πίνακα του Βαν Γκογκ

Ολλανδός ντετέκτιβ τέχνης ανακάλυψε πολύτιμο πίνακα του Βίνσεντ βαν Γκογκ, που είχε κλαπεί από ολλανδικό μουσείο κατά τη διάρκεια της καραντίνας του κορωνοϊού.

Ο Άρθουρ Μπραντ, που είναι γνωστός ως ο «Ιντιάνα Τζόουνς του κόσμου της τέχνης» μετά τον εντοπισμό μιας σειράς χαμένων έργων τέχνης υψηλού προφίλ, έχει στην κατοχή του τον χαμένο πίνακα, το "The Parsonage Garden at Nuenen in Spring", που φιλοτεχνήθηκε το 1884 και εκτιμάται μεταξύ 3 και 6 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο πίνακας είχε αφαιρεθεί από το μουσείο Singer Laren κοντά στο Άμστερνταμ στις 30 Μαρτίου 2020, σε μια ληστεία που έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο. Η ολλανδική αστυνομία είχε δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες από βίντεο, λίγο μετά τη διάρρηξη, που έδειχναν τον κλέφτη να σπάει μια γυάλινη πόρτα στη μέση της νύχτας, πριν φύγει τρέχοντας με το έργο τέχνης.

Ο Μπραντ δήλωσε ότι οι συχνές εκκλήσεις, του ίδιου και της ολλανδικής αστυνομίας, για την επιστροφή του κλεμμένου έργου τέχνης απέδωσαν τελικά καρπούς όταν ένας άνδρας, η ταυτότητα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε για την ασφάλειά του, παρέδωσε στον ντετέκτιβ τον πίνακα σε μια μπλε τσάντα, καλυμμένο με προστατευτική μεμβράνη.

Ένα βίντεο κλιπ που δημοσίευσε ο ίδιος ο Μπραντ, φαίνεται να ξεπακετάρει τον πίνακα στο σαλόνι του και να φωνάζει έκπληκτος όταν συνειδητοποιεί περί τίνος πρόκειται.

«Δεν μπορούσα να το πιστέψω» είπε και χαρακτήρισε εκείνη τη στιγμή μία από τις καλύτερες στη ζωή του.

Για την υπόθεση είχε συλληφθεί και καταδικαστεί ένας άνδρας, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει και άλλη μία κλοπή πίνακα.

Ο Μπράντ είχε ορισμένες πληροφορίες για το πού κατέληξε το έργο, αλλά το τελευταίο διάστημα δεν είχε κανένα στοιχείο. Ξαφνικά, πριν από δύο εβδομάδες τον κάλεσε άνδρας που του ζήτησε να επιστρέψει τον πίνακα. «Ο άνθρωπος μου είπε: "Θέλω να επιστρέψω τον βαν Γκογκ. Μου προκάλεσε τεράστιο πονοκέφαλο» σημείωσε ο «Ίντι».

Με πληροφορίες από Guardian