Ο ιερός μετεωρίτης των Μπουνουρόνγκ που κατέληξε σε πωλητήριο μουσείου στο Λονδίνο

Στο Λονδίνο, μέσα σε ένα πωλητήριο μουσείου, ανάμεσα σε αναμνηστικά, παιχνίδια, δώρα και αντικείμενα που αγοράζεις φεύγοντας, βρίσκεται ένας μετεωρίτης 3,5 τόνων.

Δεν είναι ένα μικρό κομμάτι από το διάστημα που χώρεσε σε προθήκη. Δεν είναι μια πέτρα που την κοιτάζεις για λίγα δευτερόλεπτα και συνεχίζεις. Είναι ο Cranbourne No. 1, κάποτε ο μεγαλύτερος γνωστός μετεωρίτης του είδους του στον κόσμο, ένα σώμα που ταξίδεψε για αδιανόητο χρόνο στο σύμπαν, κάηκε στην ατμόσφαιρα, έπεσε στη Γη κοντά στη σημερινή Μελβούρνη και, ύστερα από μια αποικιακή διαδρομή γεμάτη ιδιοκτησίες, αγορές, επιστημονικό κύρος και πολιτιστική βία, κατέληξε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (Natural History Museum) του Λονδίνου.

Όχι σε κάποια μεγάλη αίθουσα. Όχι ως κεντρικό έκθεμα. Σε πωλητήριο.

Η ειρωνεία γίνεται ακόμη πιο έντονη αν σκεφτεί κανείς ότι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας διαθέτει μία από τις σημαντικότερες συλλογές μετεωριτών στον κόσμο, με περίπου 2.000 μετεωρίτες σε 5.000 καταχωρισμένα δείγματα. Δηλαδή ο Cranbourne No. 1 δεν βρίσκεται σε έναν χώρο που δεν ξέρει τι έχει στα χέρια του. Βρίσκεται σε έναν από τους μεγάλους ναούς της φυσικής ιστορίας. Κι όμως, σήμερα η πιο φορτισμένη εικόνα του δεν είναι αυτή ενός ουράνιου σώματος μέσα σε μια μεγάλη αφήγηση για το σύμπαν, αλλά ενός βράχου από τα άστρα ανάμεσα σε εμπορεύματα μουσείου.

Η πρώτη αποικιακή καταγραφή των μετεωριτών Cranbourne συνδέεται με ένα πέταλο: το 1854, στην πρώτη Melbourne Exhibition, παρουσιάστηκε ένα πέταλο από «σίδερο του Western Port», χωρίς ακόμη να έχει γίνει κατανοητό ότι το μέταλλο προερχόταν από μετεωρίτη.

Αυτή η εικόνα είναι σχεδόν παράλογη: ένας μετεωρίτης 3,5 τόνων, ένας ιερός τόπος για τους Μπουνουρόνγκ (Bunurong), ένα αντικείμενο επιστημονικού θαυμασμού και αποικιακής διεκδίκησης, να στέκεται εκεί όπου οι επισκέπτες περνούν για να αγοράσουν κάτι πριν φύγουν. Και γύρω του να κινούνται άνθρωποι που μπορεί να μη γνωρίζουν ότι μπροστά τους δεν βρίσκεται απλώς ένας μετεωρίτης, αλλά η καρδιά μιας ιστορίας που κόπηκε.

Γιατί για τους Μπουνουρόνγκ, τον αυτόχθονα λαό της περιοχής όπου έπεσαν τα κομμάτια του, ο Cranbourne No. 1 δεν είναι απλώς «Cranbourne No. 1». Είναι το Kuunhdurt Laang: το Fire Star Rock, ένας βράχος της φωτιάς και των άστρων. Δεν είναι αντικείμενο. Είναι σχέση. Είναι μνήμη. Είναι τόπος. Είναι κομμάτι μιας «γραμμής τραγουδιού» (Songline), μιας διαδρομής γνώσης που συνδέει ανθρώπους, γη, ιστορίες, τελετουργίες, προγόνους και παιδιά που πρέπει ακόμη να μάθουν πώς να περπατούν πάνω στη γη τους.

Η ιστορία του, αρχίζει πολύ πριν από την αποικιακή Αυστραλία. Κάπου στο διάστημα, ένας βράχος ταξίδευε για δισεκατομμύρια χρόνια. Κάποια στιγμή χτυπήθηκε, άλλαξε πορεία, άρχισε να καίγεται καθώς έμπαινε στην ατμόσφαιρα της Γης και, αντί να διαλυθεί εντελώς όπως συμβαίνει συχνά με τέτοια σώματα, έφτασε ως εδώ. Έπεσε σε δεκατρία κομμάτια. Το μεγαλύτερο από αυτά, λίγο έξω από τη σημερινή Μελβούρνη, ζύγιζε 3,5 τόνους.

Αλλά η αποικιακή καταγραφή του δεν ξεκινά με δέος. Ξεκινά με ένα πέταλο.

Το 1854, στην πρώτη Έκθεση της Μελβούρνης (Melbourne Exhibition), μέσα στο γυάλινο Εκθεσιακό Κέντρο της Βικτώριας, οι άποικοι θαύμαζαν την πρόοδο μιας νέας αποικίας που ήθελε να αποδείξει ότι είχε μέλλον, χρήμα, τεχνολογία, πολιτισμό. Υπήρχαν τεχνητά δόντια πάνω σε μαόνι που γύριζε με μηχανισμό. Υπήρχαν μπότες με περιστρεφόμενα τακούνια. Και υπήρχε ένα μάλλον ταπεινό πέταλο, φτιαγμένο από τον πεταλωτή James A. Scott.

Η μικρή περιγραφή έλεγε απλώς ότι ήταν «δείγμα σιδήρου από το Γουέστερν Πορτ (Western Port)». Μόνο που αυτό το σίδερο δεν ήταν της γης. Ήταν από μετεωρίτη.

Ο τόπος όπου έπεσαν οι μετεωρίτες Cranbourne, περίπου μία ώρα έξω από τη σημερινή Μελβούρνη. Για τους Bunurong, ο βράχος δεν είναι απλώς επιστημονικό εύρημα αλλά Kuunhdurt Laang, ένας ιερός «βράχος της φωτιάς και των άστρων».

Σύμφωνα με την ιστορία που σώζεται ανάμεσα στους σιδεράδες, ένας αγρότης είχε βρει στο χωράφι του κάτι που νόμιζε αρχικά ότι ήταν κορμός δέντρου ή μια παράξενη μάζα. Όταν κατάλαβε ότι ήταν σίδερο, έκοψε ένα κομμάτι που προεξείχε και άρχισε να φτιάχνει πέταλα. Η πρώτη αποικιακή αντίδραση απέναντι σε έναν βράχο από τα άστρα ήταν πρακτική, σχεδόν κωμική και απολύτως αποκαλυπτική: τι μέταλλο είναι αυτό, τι αξίζει, τι μπορούμε να φτιάξουμε από αυτό;

Οι άποικοι αρχικά πίστεψαν ότι μπορεί να υπήρχε υπόγεια φλέβα σιδήρου, κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει σε σιδηροδρόμους, υποδομές, ανάπτυξη. Σε μια Μελβούρνη που μεγάλωνε γρήγορα και ήθελε να σταθεί ως σοβαρή αποικιακή πόλη, ένας τέτοιος θησαυρός έμοιαζε σχεδόν με χρυσό.

Μόνο που δεν υπήρχε καμία φλέβα. Υπήρχαν οι μετεωρίτες Cranbourne.

Κάπου εκεί μπαίνει στην ιστορία ο James Bruce. Στα τέλη της δεκαετίας του 1850, μαθαίνοντας ότι μια τεράστια μάζα σιδήρου βρισκόταν σε γειτονική ιδιοκτησία, την αγόρασε από τον γείτονά του για μία λίρα. Ήταν ο Cranbourne No. 1, ο μετεωρίτης των 3,5 τόνων. Ο Bruce δεν φάνηκε να βασανίζεται από το ερώτημα αν ένας βράχος από το διάστημα μπορεί να ανήκει σε κάποιον, ούτε αν ένα ιερό αντικείμενο μπορεί να πουληθεί από ανθρώπους που δεν το είχαν ποτέ πραγματικά ως δικό τους. Τον αγόρασε και αποφάσισε να τον στείλει στο Βρετανικό Μουσείο (British Museum).

Η Βικτώρια απέκτησε αυτοδιοίκηση λίγα χρόνια πριν από τη διαμάχη για τον Cranbourne No 1. Για τους επιστήμονες και τους θεσμούς της αποικίας, η παραμονή του μεγαλύτερου γνωστού μετεωρίτη του είδους του στη Μελβούρνη ήταν ζήτημα κύρους απέναντι στη Βρετανία.

Πίστευε ότι εκεί, στην καρδιά της αυτοκρατορίας, θα τον έβλεπαν περισσότεροι και σπουδαιότεροι επιστήμονες. Η αποικία, όμως, είχε αρχίσει να αποκτά δική της αυτοπεποίθηση. Η Βικτώρια είχε αποσπαστεί από τη Νέα Νότια Ουαλία, ο χρυσός είχε αλλάξει την οικονομία της, η Μελβούρνη αποκτούσε βιβλιοθήκη, πανεπιστήμιο, βοτανικό κήπο, μουσείο, εφημερίδες, θεσμούς. Για τους επιστήμονες της Βασιλικής Εταιρείας της Βικτώριας (Royal Society of Victoria), το να μείνει στην πόλη ο μεγαλύτερος γνωστός μετεωρίτης του είδους του ήταν ζήτημα κύρους.

Η διαμάχη μεταφέρθηκε στις εφημερίδες. Ο Bruce έγραφε ότι το Βρετανικό Μουσείο θα προσέλκυε περισσότερους ανθρώπους της επιστήμης από αυτό το «απομακρυσμένο» κομμάτι του κόσμου. Ο Frederick McCoy, τότε διευθυντής του Εθνικού Μουσείου της Βικτώριας, απαντούσε οργισμένος ότι το Βρετανικό Μουσείο καταβρόχθιζε τα αντικείμενα της Βικτώριας και ότι κάτι έπρεπε να μείνει και εκεί.

Η σύγκρουση δεν ήταν μικρή. Ένα δείγμα του Cranbourne No. 1, που σήμερα βρίσκεται στο Museums Victoria, ελήφθη το 1862, όταν ο Alfred Selwyn μετέφερε τον μετεωρίτη στο τότε μουσείο, στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης. Ο μετεωρίτης των 3,5 τόνων έμεινε για τρία χρόνια έξω από την εσωτερική αυλή (quadrangle) του πανεπιστημίου και έγινε τρόπαιο σε ένα σκληρό παιχνίδι ανάμεσα σε Βρετανούς και αποικιακούς επιστήμονες, καθώς και κυβερνητικούς παράγοντες. Για το Museums Victoria, η εξέλιξη αυτή παραμένει μία από τις σημαντικότερες ιστορίες της αυστραλιανής επιστήμης του 19ου αιώνα.

Η αποικιακή Μελβούρνη του 19ου αιώνα ήθελε να παρουσιάσει τον εαυτό της ως νέα πόλη προόδου, επιστήμης και κύρους. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι μετεωρίτες Cranbourne έγιναν μέρος μιας μεγαλύτερης μάχης για το ποιος δικαιούται να κρατά και να αφηγείται τα σπάνια αντικείμενα.

Στο τέλος, ο μεγαλύτερος μετεωρίτης έφυγε για τη Βρετανία. Η Μελβούρνη κράτησε τον μικρότερο Cranbourne No. 2, μια εξέλιξη που για την αποικιακή επιστήμη μπορούσε να μοιάζει με μικρή νίκη. Αλλά αυτός ο τρόπος να μετράς την απώλεια —ποιο μουσείο πήρε ποιο κομμάτι, ποια συλλογή κράτησε ποιο δείγμα— ανήκει ήδη στη λογική που δημιούργησε το πρόβλημα. Για τους Μπουνουρόνγκ, το ζήτημα δεν ήταν ποιος θεσμός θα κέρδιζε το καλύτερο έκθεμα. Ήταν το ποια σχέση με τον τόπο είχε κοπεί.

Γιατί πίσω από τη μάχη ανάμεσα σε αποικία και αυτοκρατορία υπήρχε μια πολύ πιο βαθιά αλήθεια που σχεδόν κανείς από τους αποίκους δεν ήθελε να δει: ο μετεωρίτης είχε ήδη όνομα. Είχε ήδη ιστορία. Είχε ήδη ανθρώπους.

Οι Μπουνουρόνγκ γνώριζαν το Kuunhdurt Laang για γενιές. Η πρεσβύτερη της κοινότητας, Aunty Gail Kunwarra Dawson, εξηγεί ότι το όνομα σημαίνει βράχος της φωτιάς και των άστρων: «Kuunh» για τη φωτιά, «Durt» για τα άστρα, «Laang» για τον βράχο. Το συνδέει με τον Bunjil, τον δημιουργό που συχνά απεικονίζεται ως αετός. Δεν είναι απλώς ένα ουράνιο σώμα που έπεσε στη γη. Είναι ένα μήνυμα, μια διδασκαλία, ένας τόπος συνάντησης, ένα σημείο όπου μεταβιβάζεται γνώση: πώς να κρατάς μυστικά, πώς να περπατάς απαλά πάνω στη Χώρα (Country) —όπως την αντιλαμβάνονται οι αυτόχθονες λαοί της Αυστραλίας: ως γη, συγγένεια, μνήμη και ευθύνη, πώς να φροντίζεις τα πράγματα, πώς να ζεις.

Στη δυτική γλώσσα, ο μετεωρίτης είναι αντικείμενο. Στη γλώσσα των Μπουνουρόνγκ, είναι σχέση.

Και όταν ένα τέτοιο αντικείμενο αφαιρείται από τη γη του, δεν λείπει απλώς από μια προθήκη ή από μια συλλογή. Ανοίγει τρύπα. Η Aunty Gail λέει ότι ο τόπος έγινε νεκρός. Ότι οι ιστορίες μπορούν ακόμη να ειπωθούν ως λόγια, αλλά δεν μπορούν να τραγουδηθούν και να χορευτούν όπως πρέπει χωρίς το Kuunhdurt Laang. Κάτι στη γραμμή έχει κοπεί.

Οι μετεωρίτες Cranbourne αντιμετωπίστηκαν από τους αποίκους πρώτα ως σπάνια μεταλλικά σώματα και ύστερα ως τρόπαια επιστημονικού κύρους. Η ιστορία τους έγινε πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στην αποικιακή Βικτώρια και τη μητρόπολη της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.

Αυτό είναι το πιο δύσκολο για ένα μουσείο να καταλάβει. Η επιστροφή εδώ δεν είναι μόνο μετακίνηση αντικειμένου. Δεν είναι απλώς να φύγει ένας μετεωρίτης από ένα πωλητήριο στο Λονδίνο και να επιστρέψει στην Αυστραλία. Είναι η προσπάθεια να ξανασυνδεθεί μια σχέση ανάμεσα σε ουρανό, γη, προγόνους, μνήμη και κοινότητα.

Υπάρχουν μάλιστα μαρτυρίες ότι οι άποικοι γνώριζαν πως το αντικείμενο είχε σημασία για τους Μπουνουρόνγκ. Σε τοπική εφημερίδα της Βικτώριας, το 2001, η εγγονή μιας γυναίκας που φέρεται να ζούσε στην ιδιοκτησία από όπου αφαιρέθηκε ο Cranbourne No. 2, έγραψε ότι οι Μπουνουρόνγκ έκλαψαν όταν είδαν να τον παίρνουν. Η Aunty Gail, ακούγοντας αυτό, το συμπυκνώνει με μια φράση που κόβει τη συζήτηση στη μέση: τους έβλεπαν να κλαίνε και παρ’ όλα αυτά το πήραν.

Και ο βράχος, στο μεταξύ, συνεχίζει να μιλά ακόμη και στη γλώσσα της επιστήμης. Το Museums Victoria ανακοίνωσε ότι σε θραύσματα των μετεωριτών Cranbourne εντοπίστηκε ένα σπάνιο ορυκτό, ο μουονιοναλουσταΐτης, σε μικρές πράσινες κηλίδες πάνω σε σκουριασμένα κομμάτια σιδήρου και νικελίου. Είναι μόλις η τρίτη γνωστή εμφάνιση αυτού του ορυκτού στον κόσμο. Οι μετεωρίτες βρίσκονταν στις συλλογές για δεκαετίες, είχαν μελετηθεί ήδη από τη δεκαετία του 1940, και όμως κάτι νέο φανερώθηκε τώρα, με σύγχρονες μεθόδους.

Σε νεότερη μαρτυρία που δημοσιεύτηκε σε τοπική εφημερίδα της Βικτώριας, καταγράφεται ότι οι Bunurong έκλαψαν όταν είδαν τον μετεωρίτη να απομακρύνεται. Για την Aunty Gail Kunwarra Dawson, αυτή η λεπτομέρεια λέει τα πάντα: «τους έβλεπαν να κλαίνε και παρ’ όλα αυτά το πήραν».

Ακόμη και ως επιστημονικό αντικείμενο, λοιπόν, το Kuunhdurt Laang δεν έχει τελειώσει να αποκαλύπτει πράγματα. Μόνο που εδώ βρίσκεται και η αντίφαση: όσο η επιστήμη βρίσκει καινούργιους τρόπους να διαβάζει τον βράχο, οι Μπουνουρόνγκ επιμένουν ότι υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να φανεί στο μικροσκόπιο. Αυτό που δεν μπορεί να τραγουδηθεί όσο λείπει. Αυτό που δεν μπορεί να χορευτεί. Αυτό που δεν μεταδίδεται όταν ένα ιερό κέντρο της ιστορίας σου βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, ανάμεσα σε σουβενίρ.

Σήμερα, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου αναγνωρίζει ότι ο επαναπατρισμός και η αποαποικιοποίηση είναι σημαντικά ζητήματα για τον μουσειακό χώρο και δηλώνει ανοιχτό σε συζήτηση με κοινότητες και κυβερνήσεις. Την ίδια στιγμή, επικαλείται τους περιορισμούς της βρετανικής νομοθεσίας, που αφήνει στα μεγάλα μουσεία πολύ μικρά περιθώρια για επιστροφή αντικειμένων.

Το ερώτημα της ιδιοκτησίας βρίσκεται στον πυρήνα της ιστορίας: ποιος μπορεί να κατέχει έναν βράχο από τα αστέρια; Ο αγρότης που τον βρήκε, ο άντρας που τον αγόρασε με μία λίρα, το μουσείο που τον απέκτησε ή οι άνθρωποι που τον γνώριζαν ήδη ως ιερό τόπο;

Η Aunty Gail δεν μοιάζει να τρέφει αυταπάτες. Μιλά για μια μακριά διαδρομή, όπου κάθε φορά κερδίζεται λίγο έδαφος. Πρώτα θέλει διάλογο. Θέλει οι Μπουνουρόνγκ να μιλήσουν με το μουσείο, να συνεργαστούν, να φέρουν μαζί τη δυτική επιστημονική γνώση με την ιθαγενή γνώση. Γιατί, όπως λέει, το να βρίσκεται απλώς εκεί ο μετεωρίτης «δεν σημαίνει τίποτα», όταν ο κόσμος κοιτάζει τα εμπορεύματα γύρω του και όχι την ιστορία του.

Το όνειρό της, όμως, είναι η επιστροφή. Όχι ως εκδίκηση. Ως αποκατάσταση ισορροπίας. Να επιστρέψει το Kuunhdurt Laang, να μπορούν οι Μπουνουρόνγκ να πουν την ιστορία του Bunjil, να καλέσουν ανθρώπους να το δουν, να ξαναενωθεί η γραμμή. Θα μείνει, λέει, μια μικρή ουλή. Αλλά θα είναι πάλι ενωμένο.

Και ίσως αυτή να είναι η μόνη σωστή εικόνα για αυτό το θέμα. Όχι ένας μετεωρίτης σε πωλητήριο. Όχι ένα αποικιακό τρόπαιο. Όχι μια πέτρα που αλλάζει ιδιοκτήτες ανάλογα με τους νόμους και τις αυτοκρατορίες.

Αλλά μια ουλή που περιμένει να κλείσει.

με στοιχεία από Smithsonian Magazine