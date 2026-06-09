Ο Ίαν ντε λα Ρόσα λέει πως το σινεμά είναι «άθλημα πλουσίων»

Ο Ίαν ντε λα Ρόσα αποφάσισε στα 15 του ότι θα γίνει σκηνοθέτης.

Δεν υπήρχε τίποτα γύρω του που να κάνει αυτή την απόφαση αυτονόητη. Μεγάλωσε στο Νίχαρ της Αλμερίας, σε μια οικογένεια χωρίς σχέση με τον καλλιτεχνικό χώρο, σε έναν τόπο όπου η φτώχεια, οι μετανάστες, οι πρόχειροι καταυλισμοί και ο ρατσισμός της αυλής του σχολείου ήταν μέρος της καθημερινότητας.

Σήμερα, στα 37 του, ο Ισπανός τρανς σκηνοθέτης μιλά στην “El País” με αφορμή την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, “Iván & Hadoum”, μια ιστορία αγάπης ανάμεσα σε έναν τρανς άνδρα και μια Ισπανομαροκινή εργάτρια στην Αλμερία. Η ταινία βραβεύτηκε με Teddy Award στη Berlinale και απέσπασε τρία βραβεία στο Φεστιβάλ της Μάλαγα.

Πίσω από αυτή τη διαδρομή, όμως, υπάρχει μια λιγότερο θριαμβευτική και πιο ενδιαφέρουσα ιστορία. Η ιστορία ενός ανθρώπου που, όπως λέει το ισπανικό δημοσίευμα, δεν θα έπρεπε στατιστικά να έχει φτάσει εκεί όπου βρίσκεται σήμερα.

«Το σινεμά είναι άθλημα πλουσίων», λέει ο ντε λα Ρόσα, εξηγώντας γιατί θεωρεί απαραίτητη τη δημόσια κινηματογραφική εκπαίδευση. «Πάρα πολλές φωνές μένουν στον δρόμο και θα μπορούσαν να πλουτίσουν πολύ το τοπίο».

Facebook Twitter Ο Ίαν ντε λα Ρόσα, ο τρανς Ισπανός σκηνοθέτης που βραβεύτηκε στη Berlinale με το “Iván & Hadoum”. Φωτ.: Ayub El Kadmiri

Η φράση δεν είναι απλώς καταγγελία για μια ακριβή τέχνη. Είναι και μια προσωπική αποτίμηση. Ο ντε λα Ρόσα μιλά για τα χρόνια που πέρασε χωρίς χρήματα, για τη δυσκολία να συνεχίσει όταν οι συνομήλικοί του έστηναν πιο κανονικές ζωές, για την αίσθηση ότι είχε πάρει ένα ρίσκο από τα 15 του χωρίς να ξέρει αν θα υπάρξει ποτέ θέση γι’ αυτόν.

Οι γονείς του δεν προέρχονταν από τον χώρο της τέχνης. Οι παππούδες του είχαν μεγαλώσει μέσα στη σκληρότητα της μεταπολεμικής Ισπανίας και δούλεψαν ως αγρότες. Οι γονείς του ήταν οι πρώτοι στις οικογένειές τους που πήγαν στο πανεπιστήμιο. Όταν ο ίδιος τους ανακοίνωσε ότι θέλει να κάνει ταινίες, δεν μπορούσαν εύκολα να καταλάβουν από πού ερχόταν αυτή η επιθυμία. Τον στήριξαν όμως.

Ο ντε λα Ρόσα θυμάται ένα μικρό περιστατικό που εξηγεί πολλά. Στο σχολείο προσπάθησαν να τον κάνουν να γράφει με το δεξί, επειδή ήταν αριστερόχειρας. Ο πατέρας του τους σταμάτησε. Το παιδί του ήταν καλά όπως ήταν. Αυτή η στάση, όπως λέει, έγινε αργότερα καθοριστική. Οι γονείς του ήταν οι πρώτοι του παραγωγοί και οι πιο σταθεροί του σύμμαχοι.

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Στην εφηβεία ένιωθε ότι ασφυκτιούσε στο Νίχαρ. Έφυγε για τη Γρανάδα, όπου σπούδασε σε καλλιτεχνικό λύκειο, και αργότερα πήγε στη Βαρκελώνη για να σπουδάσει σκηνοθεσία στην ESCAC. Εκεί άρχισε να συναντά για πρώτη φορά τρανς ανθρώπους και, μέσα από εκείνες τις συναντήσεις, να αναγνωρίζει κάτι που μέχρι τότε δεν μπορούσε να ονομάσει.

Περιγράφει τα χρόνια εκείνα χωρίς εύκολη ηρωοποίηση. Λέει ότι για ένα διάστημα έζησε ως λεσβία, ότι αυτό είχε τη σημασία του, αλλά πως υπήρχε πάντα μια αίσθηση πως κάτι ακόμη δεν είχε βρει το όνομά του. Όταν γνώρισε τους πρώτους τρανς άνδρες, δεν πλησίασε αμέσως. Φοβήθηκε. Αναγνώριζε σε εκείνους έναν καθρέφτη, αλλά χρειαζόταν χρόνο για να μπορέσει να τον κοιτάξει.

Το πρώτο του μικρού μήκους, “Victor XX”, βραβεύτηκε στις Κάννες το 2015. Ο ήρωάς του ζει στην Αλμερία, βρίσκεται ακόμη στην αρχή της τρανς διαδρομής του και προσπαθεί να καταλάβει το σώμα του, τον έρωτα και την εικόνα του εαυτού του. Σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές, κοιτάζεται στον καθρέφτη, μετά σηκώνει μια κάμερα και προσπαθεί να δει τον εαυτό του μέσα από τον φακό.

Facebook Twitter Στιγμιότυπο από τα γυρίσματα της ταινίας “Iván & Hadoum” στην Αλμερία. Φωτ.: Esther Boyarizo / Avalon

Για τον ντε λα Ρόσα, η κάμερα έχει αυτή τη δύναμη. «Δεν έχω δει πιο ισχυρό μηχάνημα για να δεις τις εσοχές της ψυχής», λέει. Όταν βρίσκεται στη σωστή θέση, μπορεί να αποκαλύψει στρώματα που αλλιώς μένουν κρυμμένα.

Το “Victor XX” πήγε στις Κάννες, αλλά η επιστροφή δεν ήταν εύκολη. Αντί η διάκριση να του ανοίξει αμέσως έναν δρόμο, τον άφησε μπροστά σε ένα κενό. «Ήταν έρημος η επιστροφή από τις Κάννες», λέει. Για ένα διάστημα πίστεψε ότι δεν θα ξαναγύριζε ποτέ.

Εκτός από παιδί της επαρχίας σε έναν χώρο με ταξικά φίλτρα, ήταν και τρανς άνδρας σε ένα σινεμά όπου οι τρανς άνδρες σχεδόν δεν υπάρχουν. Ο ίδιος επισημαίνει ότι σε περισσότερο από έναν αιώνα κινηματογράφου έχουν υπάρξει ελάχιστοι τρανς άνδρες σκηνοθέτες. Και ενώ τα τελευταία χρόνια οι τρανς γυναίκες απέκτησαν μεγαλύτερη παρουσία στην ισπανόφωνη κουλτούρα, από τη λογοτεχνία μέχρι τη μουσική και την τηλεόραση, οι τρανς άνδρες έμειναν πολύ πιο αόρατοι.

«Τι είναι χειρότερο, να μην υπάρχεις ή να υπάρχεις έστω κι αν σε τιμωρούν;» αναρωτιέται. «Είναι χειρότερο να μην υπάρχεις. Η μη ύπαρξη είναι μια βία που δεν μπορώ να περιγράψω».

Αυτή η απουσία βρίσκεται στον πυρήνα του “Iván & Hadoum”. Ο ντε λα Ρόσα ήθελε η πρώτη του ταινία να είναι μια ιστορία αγάπης με έναν τρανς άνδρα στο κέντρο της. Όχι ως σύμβολο, όχι ως μάθημα, αλλά ως σώμα, επιθυμία, άνθρωπος μέσα σε έναν κόσμο δουλειάς, καταγωγής, ταξικής πίεσης και καθημερινών περιορισμών.

Η ταινία γεννήθηκε και από τη δική του μνήμη της Αλμερίας. Από τα παιδιά που έφταναν με βάρκες από το Μαρόκο και έμπαιναν στο σχολείο χωρίς να ξέρουν ισπανικά. Από τον ρατσισμό στην αυλή. Από την αίσθηση ότι δεν ανήκεις, που, όπως λέει, αναγνώριζε και ο ίδιος. Εκεί, ανάμεσα στη δική του τρανς διαδρομή και την εμπειρία των μεταναστευτικών κοινοτήτων, άρχισε να βλέπει μια κοινή γλώσσα αποκλεισμού.

Ο ντε λα Ρόσα αποφεύγει την εύκολη ταμπέλα του «κοινωνικού σινεμά». Του φαίνεται ελιτίστικη. Προτιμά να μιλά για ανθρώπους που δεν ανήκουν στην κυρίαρχη εικόνα του κόσμου και που ακριβώς γι’ αυτό μπορούν να αναγνωρίσουν ο ένας τον άλλον.

Πριν από το “Iván & Hadoum”, είχε συνυπογράψει σενάρια στη σειρά “Veneno” και είχε δουλέψει στη συνέχειά της, “Vestidas de azul”. Είχε επίσης γυρίσει το “Farrucas”, μικρού μήκους ταινία για Ισπανομαροκινά κορίτσια σε υποβαθμισμένη περιοχή της Αλμερίας, που προτάθηκε για Goya.

Όλα αυτά οδηγούν τώρα στην πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία. Μια ερωτική ιστορία που κουβαλά και ένα χρέος του ισπανικού σινεμά απέναντι σε σώματα και ζωές που σπάνια έφτασαν στην οθόνη. Στην ταινία, ο έρωτας ενός τρανς άνδρα και μιας Ισπανομαροκινής γυναίκας δεν χρησιμοποιείται ως σύνθημα. Ζει μέσα σε αποθήκες, θερμοκήπια, δουλειές, σιωπές, φόβους και μικρές στιγμές τρυφερότητας.

Ο ντε λα Ρόσα λέει πως βλέπει καθαρά τη γραμμή που θέλει να ακολουθήσει, αλλά και πως θέλει μέσα σε αυτή να ανακαλύπτει πράγματα που σήμερα δεν μπορεί ακόμη να δει. «Αν με κατέταξαν ως κορίτσι στο σχολείο και κοίτα τι έκανα, τι άλλη απόδειξη χρειάζεσαι για να καταλάβεις ότι όλα μεταλλάσσονται;» λέει.

Ίσως γι’ αυτό η φράση του για το σινεμά ως «άθλημα πλουσίων» δεν ακούγεται σαν πικρία. Ακούγεται σαν προειδοποίηση. Αν η πρόσβαση στην κάμερα παραμένει προνόμιο, τότε δεν χάνονται μόνο καριέρες. Χάνονται ολόκληροι τρόποι να βλέπουμε τον κόσμο.

με στοιχεία από El Pais