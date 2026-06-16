Ο Ίαν ΜακΚέλεν ξέρει πώς να γίνει έξαλλος: φωνάζει «Mar-a-Lago»

Ο Ίαν ΜακΚέλεν βρέθηκε την Κυριακή σε υπαίθριο σινεμά στη Ρώμη, μπροστά σε περίπου 2.000 θεατές, για να παρουσιάσει μία από τις αγαπημένες του ταινίες. Μόνο που η βραδιά δεν έμεινε στον Ζακ Τατί.

Ο 87χρονος ηθοποιός επιστρέφει ως Magneto στο Avengers: Doomsday και έδειξε στο κοινό υλικό από τη νέα ταινία της Marvel. Η ταινία, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Δεκεμβρίου 2026, φέρνει στο Marvel Cinematic Universe παλιά πρόσωπα των X-Men, ανάμεσά τους τον ΜακΚέλεν ως Magneto και τον Πάτρικ Στιούαρτ ως Professor X.

Μιλώντας για τα γυρίσματα με τους Άντονι και Τζο Ρούσο, ο ΜακΚέλεν αφηγήθηκε ότι σε μια σκηνή τον έβαλαν να καταστρέφει το Νιου Τζέρσεϊ. Οι σκηνοθέτες τού ζήτησαν να δείχνει πιο έξαλλος, σαν να μισεί πραγματικά αυτό που βλέπει να καταρρέει μπροστά του. Εκείνος βρήκε αμέσως το υλικό της οργής του: στάθηκε μπροστά στην κάμερα και φώναξε «Mar-a-Lago!».

φωτογραφία: Fondazione Piccolo America

Το Mar-a-Lago είναι η έπαυλη του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, οπότε η ατάκα ήταν σχεδόν αδύνατον να περάσει απαρατήρητη. Ο ΜακΚέλεν έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων και έχει υπάρξει έντονα επικριτικός απέναντι στον Τραμπ και τις πολιτικές του.

Το πιο τρυφερό κομμάτι της βραδιάς, πάντως, δεν ανήκε στη Marvel. Ο ΜακΚέλεν είχε πάει στο Cinema in Piazza για να παρουσιάσει το Monsieur Hulot’s Holiday, την κωμωδία του Ζακ Τατί από το 1953. Θυμήθηκε ότι την είχε δει για πρώτη φορά στα 14 του, μαζί με ένα αγόρι που, όπως είπε, δεν ήταν απλώς φίλος του. Ήταν ερωτευμένος μαζί του. Κράτησαν ο ένας το χέρι του άλλου σε όλη τη διάρκεια της ταινίας.

Για τον ΜακΚέλεν, ο κύριος Ιλό του Τατί ανήκει στην ίδια οικογένεια με τον Σαρλό του Τσάρλι Τσάπλιν και τους ήρωες του Μπάστερ Κίτον. Και ένα καλοκαιρινό, ανοιχτό σινεμά στη Ρώμη ήταν, όπως είπε, ο ιδανικός τρόπος για να ξαναδεί κανείς μια τόσο λεπτή, σχεδόν αέρινη κωμωδία.

Ο Βρετανός ηθοποιός επιστρέφει δυναμικά μετά τον σοβαρό τραυματισμό του το 2024, όταν έπεσε από τη σκηνή κατά τη διάρκεια παράστασης του Player Kings. Φέτος εμφανίστηκε στο The Christophers του Στίβεν Σόντερμπεργκ, άνοιξε νέο κέντρο παραστατικών τεχνών στο Κάουντι Ντάραμ, συμμετείχε σε πορεία κατά της ποινικοποίησης των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων σε χώρες της Κοινοπολιτείας και παρέστη στην αποκάλυψη τιμητικής μπλε πλάκας έξω από το παλιό σπίτι του Λόρενς Ολίβιε στο Λονδίνο.

φωτογραφία: Getty images

Και σαν να μην έφτανε η επιστροφή του ως Magneto, ο ΜακΚέλεν είπε στη Ρώμη ότι ετοιμάζεται να ταξιδέψει στη Νέα Ζηλανδία για να υποδυθεί ξανά τον Γκάνταλφ στο The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Την παραγωγή υπογράφει ο Πίτερ Τζάκσον και τη σκηνοθεσία ο Άντι Σέρκις. Η νέα ταινία, είπε ο ΜακΚέλεν, θα αφηγηθεί «μια ιστορία που δεν νομίζω ότι έγραψε ο Τόλκιν».

Η εμφάνισή του έγινε στο πλαίσιο του Cinema in Piazza, μιας δωρεάν σειράς υπαίθριων προβολών και συζητήσεων στη Ρώμη. Τη διοργανώνει το Ίδρυμα Piccolo America, που δημιουργήθηκε από νέους ακτιβιστές οι οποίοι το 2012 κατέλαβαν έναν εγκαταλελειμμένο κινηματογράφο, αντιδρώντας στον εξευγενισμό της πόλης.

με στοιχεία από Guardian