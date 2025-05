Ο Ίαν ΜακΚέλεν special guest στην all-trans και non binary παραγωγή της «Δωδέκατης Νύχτας»

Η «Δωδέκατη Νύχτα» του Σαίξπηρ ζωντανεύει ξανά μέσα από τη ματιά της θεατρικής ομάδας, Trans What You Will, με special guest της παραγωγής, τον Ίαν ΜακΚέλεν.

Η θεατρική ομάδα που ανεβάζει την αγαπημένη σαιξπηρική κωμωδία αυτό το καλοκαίρι στο Space στο Λονδίνο, είναι αφιερωμένη στο ανέβασμα έργων Σαίξπηρ με τρανς και non biary καλλιτέχνες. Το πρώτο κουδούνι χτυπά την 25η Ιουλίου.

Όπως περιγράφει η Trans What You Will, «έχεις μια κυρία μεταμφιεσμένη σε άντρα, που αποπλανεί μια άλλη κυρία για λογαριασμό ενός λόρδου, αλλά τίποτα δεν πάει σύμφωνα με το σχέδιο, όταν η κυρία ερωτεύεται τη μεταμφιεσμένη κυρία και η μεταμφιεσμένη κυρία ερωτεύεται τον λόρδο».

Το έργο ακολουθεί τα δίδυμα αδέλφια, Βιόλα και Σεμπάστιαν, που χωρίζονται σε ένα ναυάγιο. Η Βιόλα μεταμφιέζεται σε άνδρα, τον Σεζάριο, και μπαίνει στην υπηρεσία του δούκα Ορσίνο, ο οποίος κυβερνά την περιοχή. Ως Σεζάριο, χρησιμεύει επίσης ως βοηθός του Ορσίνο, ο οποίος είναι ερωτευμένος με την κόμισσα Ολίβια. Η Ολίβια όμως, ερωτεύεται τον «Σεζάριο» και η Βιόλα ερωτεύεται τον Ορσίνο.

Η εταιρεία παραγωγής ανακοίνωσε επίσης τον Ίαν ΜακΚέλεν, ως «ειδικό καλεσμένο» μέσω ανάρτησης στο Instagram, όπου συμπεριέλαβε και το σχόλιο του ηθοποιού για τη νέα εκδοχή της «Δωδέκατης Νύχτας» του Σαίξπηρ από την τρανς θεατρική ομάδα.

«Η Δωδέκατη Νύχτα είναι ίσως η πιο αστεία και συγκινητική από τις θεατρικές παραστάσεις του Σαίξπηρ. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την πολυπλοκότητα του φύλου και της σεξουαλικότητας από την αρχή μέχρι το τέλος. Ανυπομονώ πραγματικά για τον αντίκτυπο αυτής της τελευταίας εκδοχής του έργου στο "The Space". Ελπίζω να σας δω εκεί» λέει ο ΜακΚέλεν.

Όσο για εκείνους που δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν δια ζώσης την παράσταση, η Trans What You Will έχει φροντίσει να υπάρξει ζωντανή μετάδοση, αν και προς το παρόν δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό.

Η Trans What You Will πραγματοποιεί crowdfunding για τα έξοδα παραγωγής και τα κέρδη θα διατεθούν στη φιλανθρωπική οργάνωση Not a Phase με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.