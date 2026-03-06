Ο Harry Styles ανοίγει τη νέα του εποχή με ένα άλμπουμ και ένα Netflix special

Ο Harry Styles άνοιξε τη νέα του εποχή με δύο κινήσεις μαζί: νέο άλμπουμ και ένα concert special στο Netflix. Το Kiss All the Time. Disco, Occasionally. κυκλοφόρησε σήμερα 6 Μαρτίου, ενώ το Harry Styles. One Night in Manchester κάνει πρεμιέρα στις 8 Μαρτίου.

Τέσσερα χρόνια μετά το Harry's House, ο Βρετανός σταρ δεν αρκείται σε μια απλή κυκλοφορία δίσκου. Το νέο του άλμπουμ βγαίνει μαζί με μια πλήρη σκηνική παρουσίασή του, σε μια κίνηση που δίνει από την αρχή μεγαλύτερη κλίμακα στη νέα του era. Το Netflix παρουσιάζει το One Night in Manchester ως την πρώτη ολοκληρωμένη live συναυλία του Harry Styles που φτάνει σε streaming πλατφόρμα, ενώ επιβεβαιώνει ότι το special θα παραμείνει διαθέσιμο και μετά την πρώτη προβολή του.

Στιγμιότυπο από το "One Night in Manchester", το concert special που συνοδεύει την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ

Αυτό είναι που κάνει την επιστροφή του πιο μεγάλη από ένα συνηθισμένο album drop. Ο Styles συνδέει τον καινούργιο δίσκο με μια μεγάλη σκηνική στιγμή και τη μετατρέπει αμέσως σε διεθνή προβολή. Δεν λανσάρει απλώς τραγούδια. Λανσάρει μια ολόκληρη pop φάση, με το Μάντσεστερ ως σημείο εκκίνησης και το Netflix ως μηχανισμό παγκόσμιας διανομής. Η σύνδεση αυτών των δύο δίνει στο rollout του μια πολύ πιο φιλόδοξη, σχεδόν κινηματογραφική διάσταση.

Ήδη είχε φανεί ότι η νέα του περίοδος δεν θα άνοιγε διακριτικά. Στα φετινά BRIT Awards ο Harry Styles παρουσίασε ζωντανά το Aperture, το τραγούδι που λειτούργησε ως πρώτο μεγάλο σήμα για το καινούργιο υλικό. Τώρα, όμως, η επιστροφή του περνά σε άλλη κλίμακα, αφού η σκηνή και η πλατφόρμα λειτουργούν σαν ένα ενιαίο event.

Για τους fans του, το Σαββατοκύριακο αυτό δεν φέρνει μόνο έναν νέο δίσκο. Φέρνει και την άμεση, ζωντανή εκδοχή του. Και για τη βιομηχανία της ποπ, είναι μια ακόμη υπενθύμιση ότι οι μεγάλες επιστροφές δεν γίνονται πια μόνο με ένα single ή μια τηλεοπτική εμφάνιση, αλλά με ολόκληρα launch events που ενώνουν μουσική, εικόνα και πλατφόρμα σε μία μόνο κίνηση.