Ο Χάρι Στάιλς κατέκτησε το ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη σειρά συναυλιών στο Wembley

Ο Χάρι Στάιλς κατέκτησε ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη σειρά συναυλιών στο Wembley Stadium, μετά την ολοκλήρωση 12 sold-out εμφανίσεων.

Ο ποπ σταρ κατέρριψε το επίσημο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη συνεχόμενη συναυλιακή παραμονή μουσικού στο στάδιο Wembley, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των Coldplay με 10 βραδιές το 2025.

«Η 12ήμερη σειρά εμφανίσεων του Χάρι Στάιλς, που έσπασε το ρεκόρ, αποτελεί απόδειξη της κλίμακας, της φιλοδοξίας και του πολιτισμικού αντίκτυπου των live εμφανίσεων του, καθώς και της απίστευτης σύνδεσης που έχει με τους θαυμαστές του», δήλωσε ο κριτής των Guinness World Records, Will Munford.

Ο 32χρονος Στάιλς ξεκίνησε το σκέλος της περιοδείας του Together, Together στο Λονδίνο στις 12 Ιουνίου, με την αυλαία να πέφτει το Σάββατο. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συναυλίας την οποία παρακολούθησαν περίπου 80.000 θεατές, ο Στάιλς έκανε μια παύση για να αναφερθεί στην πορεία του με τους One Direction.

«Δεν θα βρισκόμουν πάνω σε αυτή τη σκηνή αν δεν υπήρχαν τέσσερις φίλοι μου, που αποτέλεσαν τεράστιο κομμάτι αυτής της διαδρομής», δήλωσε. «Θέλω να ευχαριστήσω τον Niall, τον Louis, τον Zayn και τον αγαπημένο μου φίλο Liam για αυτές τις βραδιές και για όλα όσα έμαθα εκείνη την περίοδο, για τη φιλία, για τα πάντα… Τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό, δεν θα ήμουν εδώ χωρίς εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

From the first night to the twelfth.✨



Tonight marks the final show of Harry Styles’ Together, Together tour at Wembley Stadium.



A record-breaking run. 12 nights we’ll never forget. Let’s make the final night one to remember. pic.twitter.com/0wxkAaoNSo — Wembley Stadium (@wembleystadium) July 4, 2026

Χάρι Στάιλς: 12 συναυλίες. Ένα ρεκόρ. Μία θέση στην ιστορία του Wembley

Οι One Direction αναδείχθηκαν το 2010 στο τηλεοπτικό talent show The X Factor και σταμάτησαν το 2016. Ο Liam Payne πέθανε το 2024 σε ηλικία 31 ετών.

Ο Στάιλς είπε επίσης στους θαυμαστές του ότι ήθελε «να αφιερώσει μία στιγμή» για να αναλογιστεί την πορεία του κατά τη διάρκεια της συναυλίας, 16 χρόνια μετά τη συμμετοχή του στο The X Factor, που είχε γυριστεί εκεί.

«Πριν από 16 χρόνια…ακριβώς έξω από αυτό το κτίριο, δίπλα ακριβώς, μπήκα σε ένα συγκρότημα που άλλαξε τη ζωή μου», ανέφερε. Έπειτα πρόσθεσε: «Καθώς περνώ με το αυτοκίνητο από αυτή την περιοχή, με κατακλύζουν οι αναμνήσεις από εκείνη την εποχή. Και κάθε φορά που έχω το προνόμιο να επιστρέφω στο Wembley, αυτό σημαίνει πάρα πολλά για μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Ο Στάιλς ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του το 2017 και έκτοτε έχει κερδίσει έξι Brit Awards, τρία Grammy Awards και δύο Ivor Novello Awards. Το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, κυκλοφόρησε τον Μάρτιο.

Ενόψει της συναυλίας του Σαββάτου, το Wembley Stadium ανακοίνωσε ότι αποκάλυψε ένα αναμνηστικό πανό για να τιμήσει το ρεκόρ του Styles. Σε ανάρτησή του στο X, πρόσθεσε: «12 συναυλίες. Ένα ρεκόρ. Μια θέση στην ιστορία του Wembley».

Η σειρά εμφανίσεων του Στάιλς στο Wembley είχε αρχικά προγραμματιστεί για έξι βραδιές, όμως επεκτάθηκε λόγω της πολύ υψηλής ζήτησης.

Ο τραγουδιστής επέλεξε στην παρούσα περιοδεία του να εμφανιστεί μόνο στο Λονδίνο και όχι σε άλλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Μεταξύ άλλων σταρ που έχουν πραγματοποιήσει residency στο Wembley είναι και η Taylor Swift, η οποία έδωσε οκτώ συναυλίες στο στάδιο το 2024.

Η περιοδεία του Στάιλς θα συνεχιστεί στη Βραζιλία, το Μεξικό και τις ΗΠΑ, πριν ολοκληρωθεί στην Αυστραλία τον Δεκέμβριο.

Με πληροφορίες από BBC