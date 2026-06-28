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Ο Χάρι Στάιλς έπεσε στη σκηνή του Γουέμπλεϊ και ανησύχησε τους θαυμαστές του

Ο τραγουδιστής φάνηκε να πνίγεται με νερό στη διάρκεια συναυλίας του στο Λονδίνο και έπεσε στη σκηνή, ενώ η πόλη βρισκόταν σε κύμα ακραίας ζέστης.

The LiFO team
The LiFO team
Ο Χάρι Στάιλς έπεσε στη σκηνή του Γουέμπλεϊ και ανησύχησε τους θαυμαστές του Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images
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Ο Χάρι Στάιλς ανησύχησε τους θαυμαστές του όταν φάνηκε να πνίγεται με νερό και έπεσε στη σκηνή του Γουέμπλεϊ, στη διάρκεια συναυλίας του στο Λονδίνο.

Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή 26 Ιουνίου, ενώ ο 32χρονος τραγουδιστής εμφανιζόταν στο στάδιο Γουέμπλεϊ, στο πλαίσιο της σειράς συναυλιών του στη βρετανική πρωτεύουσα. O Στάιλς είχε μόλις κάνει μία από τις χαρακτηριστικές κινήσεις του στη σκηνή, κατά την οποία φτύνει νερό στον αέρα, όταν φάνηκε να πνίγεται με το νερό που είχε στο στόμα του και έπεσε στο πάτωμα.

Ο Χάρι Στάιλς έπεσε στη σκηνή του Γουέμπλεϊ και ανησύχησε τους θαυμαστές του Facebook Twitter
στιγμιότυπο από τη συναυλία
Ο Χάρι Στάιλς έπεσε στη σκηνή του Γουέμπλεϊ και ανησύχησε τους θαυμαστές του Facebook Twitter
στιγμιότυπο από τη συναυλία

Βίντεο που ανέβασαν θαυμαστές του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον δείχνουν ξαπλωμένο στη σκηνή, να βήχει και να προσπαθεί να πάρει ανάσα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σηκώθηκε, φάνηκε να έχει συνέλθει και χαιρέτησε το κοινό.

Η εικόνα προκάλεσε ανησυχία, με αρκετούς χρήστες να αναρωτιούνται γιατί δεν πλησίασε αμέσως κάποιος από την ομάδα του για να ελέγξει αν είναι καλά. Άλλοι σημείωσαν ότι, ακόμη κι αν το περιστατικό δεν είχε σοβαρή συνέχεια, οι συνθήκες στο Λονδίνο ήταν ιδιαίτερα δύσκολες λόγω της ζέστης.

Την ίδια ημέρα στο Λονδίνο καταγράφηκε θερμοκρασία 36,4 βαθμών Κελσίου, επίδοση πρωτοφανής για τον Ιούνιο στην πόλη. Η Βρετανία βρισκόταν σε κύμα ακραίας ζέστης, ενώ οι αρχές είχαν εκδώσει προειδοποιήσεις για κινδύνους όπως αφυδάτωση, εξάντληση και θερμοπληξία.

Ο Στάιλς είχε ήδη αναφερθεί στη ζέστη σε προηγούμενη εμφάνισή του στο Γουέμπλεϊ, ζητώντας από τους θαυμαστές του να πίνουν νερό και να του κάνουν σήμα αν κάποιος δυσκολευόταν, ώστε να σταματήσει η συναυλία.

Ο τραγουδιστής φάνηκε να αναρρώνει γρήγορα από το περιστατικό και εμφανίστηκε ξανά στο Γουέμπλεϊ την επόμενη βραδιά. Οι εκπρόσωποί του δεν είχαν απαντήσει στα αιτήματα για σχόλιο.

Οι εμφανίσεις του στο Λονδίνο είναι μέρος της μεγάλης σειράς συναυλιών του στο Γουέμπλεϊ, πριν συνεχίσει την περιοδεία του σε άλλες πόλεις.

με στοιχεία από Εvening Standard

Πολιτισμός

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