Ο Χάντσον Γουίλιαμς κέρδισε βραβείο και ευχαρίστησε τον συμπρωταγωνιστή του για τα «gay bottom eyes» του

Το Heated Rivalry σάρωσε τα Canadian Screen Awards, κερδίζοντας 16 βραβεία και επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως μία από τις μεγαλύτερες queer τηλεοπτικές επιτυχίες της χρονιάς.

Η σειρά, που βασίζεται στο gay hockey romance και προβάλλεται από το Crave και το HBO Max, κέρδισε σε όλες τις κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφια, ανάμεσά τους Καλύτερη Δραματική Σειρά, Σκηνοθεσία, Σενάριο, Φωτογραφία, Μοντάζ, Ήχος, Κοστούμια, Casting και Βραβείο Κοινού.

φωτογραγια: Getty images

Ο Χάντσον Γουίλιαμς κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Πρωταγωνιστή σε δραματική σειρά, στην πρώτη μεγάλη διάκριση της καριέρας του. Στην ευχαριστήρια ομιλία του, όμως, η στιγμή που συζητήθηκε περισσότερο ήταν η αναφορά του στον συμπρωταγωνιστή του, Κόνορ Στόρι.

Ο Στόρι, που υποδύεται τον «μεγάλο, σέξι Ρώσο» του Heated Rivalry, δεν μπορούσε να είναι υποψήφιος στα Canadian Screen Awards επειδή είναι Αμερικανός. Ο Γουίλιαμς θέλησε να μοιραστεί μαζί του τη νίκη, αλλά το έκανε με τον πιο ακομπλεξάριστο τρόπο.

«Αν μπορούσα να κόψω αυτό το βραβείο στη μέση, θα το έκανα», είπε. «Γιατί αν αυτά τα gay, γεμάτα λαχτάρα, μικρά bottom eyes δεν είχαν έναν μεγάλο, σέξι Ρώσο να κοιτάζουν, η ερμηνεία μου δεν θα ήταν τόσο καλή».

I’ve never heard someone so passionate to have gay bottom eyes pic.twitter.com/aONjRhmK3a — rainey ྀིྀི (@raineyloveslove) June 1, 2026

Η αίθουσα ξέσπασε σε γέλια και χειροκροτήματα, ενώ η ατάκα άρχισε αμέσως να κυκλοφορεί στα social media. Ο Γουίλιαμς πρόσθεσε ότι μοιράζεται το βραβείο με τον «επίτιμο Καναδό» Κόνορ Στόρι.

Το Heated Rivalry έχει εξελιχθεί σε τηλεοπτικό φαινόμενο, με φανατικό κοινό, έντονη online παρουσία και μεγάλη συζήτηση γύρω από τη queer ορατότητα στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Η επιτυχία του στα Canadian Screen Awards ήρθε να επιβεβαιώσει και θεσμικά κάτι που οι fans είχαν ήδη καταλάβει: η σειρά δεν είναι απλώς ένα niche romance, αλλά ένα από τα πιο δυνατά τηλεοπτικά success stories της χρονιάς.

Παρά την επιτυχία του, το Heated Rivalry δεν ήταν επιλέξιμο για τα Emmy, επειδή δεν ξεκίνησε ως αμερικανική συμπαραγωγή. Η σειρά έχει ήδη ανανεωθεί για δεύτερη σεζόν, με τα γυρίσματα να αναμένεται να ξεκινήσουν τον Αύγουστο του 2026 και την πρεμιέρα να προγραμματίζεται για τον Απρίλιο του 2027.

Με στοιχεία από TheWrap, Them