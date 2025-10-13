Ο Γούντι Άλεν θυμάται τη Νταϊάν Κίτον

Ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Γούντι Άλεν απέτισε έναν μακροσκελή και διθυραμβικό φόρο τιμής στη Νταϊάν Κίτον, η οποία πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 79 ετών.

Σε άρθρο του στο The Free Press, ο Άλεν περιέγραψε την Κίτον ως «ανεξάντλητη προσωπικότητα που ο πλανήτης δύσκολα θα ξαναδεί» και πρόσθεσε ότι «το πρόσωπό της και το γέλιο της φώτιζαν οποιονδήποτε χώρο στον οποίο έμπαινε».

Σε ένα προσωπικό, εκτενές κείμενο, ο Άλεν θυμήθηκε την πρώτη τους συνάντηση το 1969 κατά τη διάρκεια των προβών για το έργο του «Play It Again, Sam», πριν συνεργαστούν σε οκτώ ταινίες, μεταξύ των οποίων και το Annie Hall, για το οποίο η Κίτον κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ηθοποιού το 1977.

«Με την πάροδο του χρόνου έκανα ταινίες για ένα μόνο κοινό, τη Νταϊάν Κίτον», έγραψε ο Άλεν. «Δεν διάβασα ποτέ καμία κριτική για τη δουλειά μου και με ενδιέφερε μόνο η γνώμη της Κίτον».

Στο Annie Hall, η Κίτον υποδύθηκε την Άνι Χολ, μια εκκεντρική, ανασφαλή και ελεύθερου πνεύματος γυναίκα, στην οποία ο χαρακτήρας του Άλεν, Alvy Singer, ερωτεύεται. Οι δύο τους είχαν επίσης σύντομη ρομαντική σχέση στην πραγματικότητα.

Η Νταϊάν Κίτον με τον Γούντι Άλεν στο Annie Hall

Θυμούμενος την πρώτη τους συνάντηση, ο Άλεν γράφει: «Αν ο Huckleberry Finn ήταν μια όμορφη νεαρή γυναίκα, θα ήταν η Κίτον». Πρόσθεσε ότι ο κόσμος είναι πλέον «πιο θλιβερός» χωρίς εκείνη. «Ωστόσο, υπάρχουν οι ταινίες της. Και το υπέροχο γέλιο της ακόμα αντηχεί στο μυαλό μου».

Η Κίτον εμφανίστηκε και σε άλλες ταινίες του Άλεν, όπως: Manhattan, Sleeper και Radio Days, και παρέμεινε υποστηρικτής του, παρά τις αντιπαραθέσεις γύρω από τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης εναντίον του που εκείνος πάντα αρνήθηκε. Ποτέ δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον του.

Σε συνέντευξή της το 2023 στον Guardian, είχε πει: «Μου έδωσε τα πάντα. Πραγματικά. Ο Γούντι με έκανε να νιώσω ελεύθερη. Αυτό με βοήθησε απίστευτα».

Ο Γούντι Άλεν και η Νταϊάν Κίτον το 1970/Φωτογραφία: X

Η Κίτον, που γεννήθηκε στο Λος Άντζελες, έγινε διάσημη μέσω του ρόλου της ως Kay Adams-Corleone στις ταινίες «Ο Νονός», πριν εμφανιστεί σε ταινίες όπως το Father of the Bride και το Fellow First Wives Club.

Ο σκηνοθέτης του «Νονού», Φράνσις Φορντ Κόπολα, όπως και ο Άλεν, απέτισε επίσης φόρο τιμής στην «εξαιρετική» ηθοποιό, λέγοντας στα social media: «Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν το ταλέντο και τη θαυμαστή προσωπικότητα της Νταϊάν Κίτον. Ατέρμονη ευφυΐα, τόσο όμορφη. Από τις πρώτες εμφανίσεις της στο Hair και σε όλη τη σπουδαία καριέρα της, ήταν μια εξαιρετική ηθοποιός».

Συνεχίζοντας, ο Κόπολα ανέφερε: «Την είδα στην ταινία Lovers and Other Strangers και ήξερα ότι έπρεπε να παίξει την Kay στο Godfather (η οποία είπε ότι βασίστηκε στη γυναίκα μου, Ellie) και η υπέροχη δουλειά της στο Annie Hall ταυτόχρονα δημιούργησε μια νέα μόδα. Η Diane ήταν η ενσάρκωση της δημιουργικότητας».

