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Ο Γκρεγκ Αράκι βάζει έναν gay porn star δίπλα στη Charli XCX στη νέα του ταινία

Ο Γκρεγκ Αράκι ήθελε έναν γυμνό άντρα με πολύ συγκεκριμένη παρουσία δίπλα στη Charli XCX και κατέληξε στον gay ηθοποιό ερωτικών ταινιών Christian Wilde.

The LiFO team
The LiFO team
Ο Γκρεγκ Αράκι βάζει έναν gay porn star δίπλα στη Charli XCX στη νέα του ταινία Facebook Twitter
Ο Christian Wilde εμφανίζεται γυμνός απέναντι στη Charli XCX στο I Want Your Sex, σε μια σκηνή που ο Γκρεγκ Αράκι ήθελε αστεία, άβολη και απολύτως ασφαλή. Φωτ.: Gabe Ginsberg
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Ο Γκρεγκ Αράκι δεν υπήρξε ποτέ σκηνοθέτης που φοβήθηκε τη σεξουαλική αμηχανία, το σώμα ή την υπερβολή. Στη νέα του ταινία, I Want Your Sex, το αποδεικνύει ξανά, αυτή τη φορά βάζοντας έναν gay ηθοποιό ερωτικών ταινιών σε σκηνή δίπλα στη Charli XCX.

Ο Christian Wilde, γνωστός από τον χώρο των ερωτικών ταινιών, εμφανίζεται εντελώς γυμνός σε μια σκηνή με τη Charli XCX και τον Κούπερ Χόφμαν.

Στην ταινία, ο Elliot, τον οποίο υποδύεται ο Χόφμαν, πηγαίνει να δει τη σύντροφό του, Minerva, την οποία παίζει η Charli XCX. Όταν ανοίγει η πόρτα, βρίσκεται μπροστά σε έναν γυμνό άντρα. Η σκηνή λειτουργεί ως απότομο τέλος της σχέσης τους.

Ο ίδιος ο Αράκι έχει εξηγήσει ότι η επιλογή του προσώπου για τη σύντομη εμφάνιση δεν ήταν απλή. Στο σενάριο, ο ρόλος δεν είχε ιδιαίτερη περιγραφή χαρακτήρα· είχε όμως μια πολύ συγκεκριμένη σωματική απαίτηση. Γι’ αυτό, όπως είπε, ήταν σαφές ότι η παραγωγή έπρεπε να στραφεί σε κάποιον που εργάζεται στον χώρο των ερωτικών ταινιών.


Το κρίσιμο, πάντως, για τον Αράκι δεν ήταν μόνο το γυμνό. Ήταν και η ασφάλεια της σκηνής. Επειδή η Charli XCX βρισκόταν σε αυτή τη σκηνή, ο σκηνοθέτης ήθελε κάποιον επαγγελματία, όχι έναν τυχαίο «περίεργο τύπο», όπως το έθεσε ο ίδιος. Ο Wilde, σύμφωνα με τον Αράκι, είχε καλή φήμη στον χώρο, ήταν ευγενικός, επαγγελματίας και εύκολος στη συνεργασία.

Αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον σημείο της ιστορίας. Η σκηνή μπορεί εύκολα να παρουσιαστεί ως σοκ ή ως «τολμηρή» εμφάνιση, αλλά πίσω της υπάρχει μια πολύ σύγχρονη λογική γυρίσματος: επαγγελματισμός, εμπιστοσύνη, καθαρή συνείδηση των ορίων και του τι σημαίνει να βάζεις ένα γυμνό σώμα σε ένα κινηματογραφικό σετ.

Το I Want Your Sex κινείται, έτσι κι αλλιώς, σε έναν κόσμο όπου η επιθυμία, η εικόνα, το cult σινεμά και η pop κουλτούρα μπλέκονται. Η παρουσία της Charli XCX δεν είναι τυχαία. Η δική της δημόσια εικόνα, ειδικά μετά την εποχή του brat, κουβαλά ήδη μια αισθητική ωμότητας, ειρωνείας, club ενέργειας και σεξουαλικής αυτοσυνείδησης. Δίπλα της, ο Αράκι φέρνει έναν performer από τον gay adult χώρο όχι σαν αστείο εις βάρος του, αλλά σαν μέρος του δικού του κινηματογραφικού σύμπαντος.

Ο Αράκι υπήρξε από τις κεντρικές μορφές του New Queer Cinema, με ταινίες που κοίταξαν τη νεανική επιθυμία, την αποξένωση, την ποπ κουλτούρα και τη σεξουαλική σύγχυση χωρίς να τα καθαρίσουν για να γίνουν πιο αποδεκτά. Στο I Want Your Sex, αυτό το βλέμμα μοιάζει να επιστρέφει μέσα από μια σύγχρονη διανομή: Κούπερ Χόφμαν, Charli XCX, Μέισον Γκούντινγκ και, ξαφνικά, Christian Wilde.

Η εμφάνιση του Wilde φαίνεται πως έμεινε αρκετά κρυφή ακόμη και από ανθρώπους της ταινίας. Ο Μέισον Γκούντινγκ, που δεν βρισκόταν στο γύρισμα εκείνες τις ημέρες, έμαθε εκ των υστέρων ότι ο Wilde εμφανίζεται στην ταινία, όταν άρχισαν να του το στέλνουν γνωστοί του.

Ο Αράκι, από την πλευρά του, αντιμετωπίζει τη σκηνή με το γνωστό του χιούμορ. Τη θεωρεί αστεία, επιτυχημένη και ακριβώς όσο άβολη χρειάζεται. Δεν προσποιείται ότι δεν υπάρχει πρόκληση. Απλώς την τοποθετεί μέσα σε ένα κινηματογραφικό πλαίσιο όπου το σεξ δεν είναι διακοσμητικό, αλλά μέρος της αφήγησης, της σχέσης και της σύγκρουσης.

Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι μόνο ότι ένας gay adult star εμφανίζεται γυμνός δίπλα στη Charli XCX.

Είναι τι σημαίνει αυτή η συνάντηση μέσα σε μια ταινία του Γκρεγκ Αράκι: queer indie ιστορία, adult performance, pop star εικόνα και επαγγελματισμός γύρω από το γυμνό βρίσκονται στην ίδια σκηνή χωρίς να χρειάζεται να ζητήσουν άδεια.

Με στοιχεία από Out

Πολιτισμός

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