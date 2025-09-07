Ο Γκάι Πιρς και η Πάμελα Άντερσον μαζί στην νέα ταινία «Queen of the Falls»

Ο Γκάι Πιρς και η Πάμελα Άντερσον συμπρωταγωνιστούν στην νέα ταινία «Queen of the Falls», για την οποία, ωστόσο, ελάχιστες λεπτομέρειες έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Το νέο κινηματογραφικό πρότζεκτ βρίσκεται στα σκαριά και η πρώτη ανεπίσημη περιγραφή της υπόθεσης κάνει λόγο για μια «μουσική ιστορία με δύο ερωτευμένους που το σκάνε».

Η παραγωγή θα φέρει την υπογραφή του σκηνοθετικού διδύμου Rania Attieh και Daniel Garcia. Οι δύο δημιουργοί, που θα αναλάβουν τόσο το σενάριο όσο και τη σκηνοθεσία, έχουν τιμηθεί με το Βραβείο «Someone to Watch» στα Independent Spirit Awards για την ταινία τους «H.» το 2014.

Οι προσδοκίες για τη μουσική της ταινίας είναι πολύ υψηλές, αφού αναλαμβάνει ο βραβευμένος με Grammy, Marius De Vries, γνωστός μέσα από τα μιούζικαλ «La La Land» και «Moulin Rouge». Τη χορογραφία αναμένεται να επιμεληθεί η Celia Rowlson Hall.

Στην παραγωγή του «Queens of the Fall» θα βρίσκονται η βραβευμένη με Όσκαρ Mollye Asher και η Shruti Ganguly, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Deadline.

Μετά την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ που απέσπασε για την ερμηνεία του στην ταινία «The Brutalist» ο Γκάι Πιρς, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη για το γουέστερν «Killing Faith» σε σκηνοθεσία Νεντ Κρόουλι (Ned Crowley). Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες στις 3 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ