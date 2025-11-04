Ο Γιώργος Μπαλατσινός στη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή της ιταλικής Istituzione Sinfonica Abruzzese

Μια σημαντική διεθνής διάκριση για την ελληνική μουσική σκηνή: η Istituzione Sinfonica Abruzzese ανακοίνωσε τον διορισμό του Γιώργου Μπαλατσινού στη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή και Μόνιμου Μαέστρου, αρχής γενομένης από τη σεζόν 2025–2026.

Ο Έλληνας αρχιμουσικός, με έδρα την Ελβετία, έχει διαγράψει εντυπωσιακή πορεία στα μεγαλύτερα συμφωνικά και λυρικά θέατρα της Ευρώπης. Μεταξύ άλλων, υπήρξε Μουσικός Διευθυντής του Deutsch-Sorbisches Volkstheater στο Μπάουτσεν της Γερμανίας και Μόνιμος Αρχιμουσικός της Όπερας του Μπρεσλάου (Opera Wrocławska) στην Πολωνία, διευθύνοντας έργα από το κλασικό και ρομαντικό ρεπερτόριο έως τη σύγχρονη μουσική δημιουργία.

Η ανάληψη της ηγεσίας της Sinfonica Abruzzese θεωρείται αναγνώριση της ερμηνευτικής του ευαισθησίας, της τεχνικής του ακρίβειας και της διεθνούς εμπειρίας του, καθώς και μια ψήφος εμπιστοσύνης από έναν οργανισμό που αποτελεί έναν από τους ιστορικότερους φορείς συμφωνικής μουσικής στην Ιταλία.

«Θέλω να ενώσω τρεις κουλτούρες – την ελληνική, την ελβετική και την ιταλική»

Σε δήλωσή του, ο Γιώργος Μπαλατσινός εξέφρασε τη συγκίνησή του: «Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να ενταχθώ σε έναν τόσο σημαντικό ιταλικό οργανισμό με ιστορία και δυναμική. Η Ιταλία αποτελεί για μένα τόπο βαθιάς μουσικής έμπνευσης, και ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους μουσικούς της Abruzzese για να δημιουργήσουμε μαζί νέες εμπειρίες για το κοινό».

Ο μαέστρος αποκάλυψε ότι η πρώτη συναυλία της ορχήστρας, το 1971, είχε διευθυνθεί από τον μέντορά του, τον αείμνηστο Gianluigi Gelmetti, γεγονός που καθιστά τον νέο του ρόλο ακόμα πιο προσωπικό: «Ήταν ο δάσκαλός μου, ένας σπουδαίος μουσικός που σημάδεψε τη δική μου πορεία. Με τη νέα μου θητεία στην Abruzzese, θέλω να φέρω ένα άρωμα από την ελληνική κουλτούρα και ευαισθησία, καθώς και τη συστηματικότητα και πειθαρχία της ελβετικής μουσικής παράδοσης. Να ενώσω τρεις πολιτισμούς που με καθόρισαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη».

Η Sinfonica Abruzzese, με έδρα την L’Aquila, ιδρύθηκε το 1970 και θεωρείται ένας από τους πιο δραστήριους συμφωνικούς οργανισμούς της Ιταλίας, με εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών και συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ.