Ο Γιώργος Λάνθιμος και ο Χοακίν Φίνιξ ανάμεσα στους 1.000 καλλιτέχνες που αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount–Warner

Πάνω από 1.000 ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι και άλλοι επαγγελματίες του Χόλιγουντ πήραν δημόσια θέση κατά της προτεινόμενης εξαγοράς της Warner Bros. Discovery από την Paramount.

Η ανοιχτή επιστολή, που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα στο BlockTheMerger, εκφράζει «κατηγορηματική αντίθεση» στη συμφωνία και παρουσιάζει το deal ως ακόμη ένα βήμα προς ένα πιο συγκεντρωμένο και πιο ασφυκτικό τοπίο για τη βιομηχανία.

Ανάμεσα στους υπογράφοντες βρίσκονται ο Μαρκ Ράφαλο, η Έμα Τόμσον, ο Χοακίν Φίνιξ, η Κρίστεν Στιούαρτ, ο Ντενί Βιλνέβ, ο Τζ. Τζ. Έιμπραμς, ο Μπεν Στίλερ, ο Τεντ Ντάνσον και ο Γιώργος Λάνθιμος. Η σημασία της επιστολής δεν είναι μόνο συμβολική. Δείχνει ότι η αντίδραση δεν έρχεται από μια μικρή πλευρά του ανεξάρτητου σινεμά, αλλά από ένα πολύ ευρύτερο κομμάτι της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας που βλέπει τη συγχώνευση ως απειλή για τις δουλειές, την παραγωγή και το εύρος των ιστοριών που μπορούν να βρουν χώρο.

o Χοακίν Φίνιξ: φωτογραφία Getty Images

Το βασικό επιχείρημα των υπογραφόντων είναι απλό: αν περάσει το deal, τα μεγάλα αμερικανικά στούντιο θα μείνουν τέσσερα. Κατά την επιστολή, αυτό σημαίνει λιγότερες ευκαιρίες για δημιουργούς, λιγότερες θέσεις εργασίας σε όλο το φάσμα της παραγωγής, μεγαλύτερο κόστος και λιγότερες επιλογές για το κοινό. Οι ίδιοι συνδέουν τη συμφωνία με μια ήδη ορατή φθορά στο τοπίο του αμερικανικού σινεμά: την υποχώρηση του mid-budget κινηματογράφου, τη συρρίκνωση της ανεξάρτητης διανομής και τη συγκέντρωση όλο και μεγαλύτερης δύναμης σε όλο και λιγότερα χέρια.

Η συμφωνία, που αποτιμάται στα 111 δισ. δολάρια, ανακοινώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου και τώρα περιμένει την έγκριση των μετόχων και των ρυθμιστικών αρχών. Την ίδια στιγμή, η βρετανική αρχή ανταγωνισμού ετοιμάζει επίσημη έρευνα φάσης 1 μέσα στις επόμενες εβδομάδες, κάτι που δείχνει ότι η υπόθεση δεν αφορά πια μόνο τις ισορροπίες στο εσωτερικό του Χόλιγουντ.

Από την πλευρά της, η Paramount υποστηρίζει ότι η συγχώνευση θα δημιουργήσει περισσότερες δυνατότητες για τους δημιουργούς και όχι λιγότερες. Η εταιρεία λέει ότι η νέα δομή θα μπορεί να εγκρίνει περισσότερα πρότζεκτ, να στηρίζει ταλέντα σε διαφορετικά στάδια της καριέρας τους και να φέρνει ιστορίες σε παγκόσμια κλίμακα. Ο Ντέιβιντ Έλισον έχει επίσης δεσμευτεί ότι η Paramount και η Warner Bros. θα παραμείνουν ξεχωριστές κινηματογραφικές μονάδες και ότι η νέα εταιρεία θα βγάζει τουλάχιστον 30 ταινίες τον χρόνο στις αίθουσες. Πολλοί όμως στη βιομηχανία αντιμετωπίζουν αυτές τις διαβεβαιώσεις με δυσπιστία, έχοντας ήδη δει τι άφησαν πίσω τους οι προηγούμενοι γύροι συγχωνεύσεων: περικοπές, απολύσεις και μικρότερο δημιουργικό ρίσκο.

Το πραγματικό θέμα, λοιπόν, δεν είναι απλώς ότι κάποιοι σταρ υπέγραψαν μια επιστολή. Είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι του Χόλιγουντ λέει ανοιχτά πως ένα ακόμη γιγάντιο media deal μπορεί να κάνει τη βιομηχανία μικρότερη, πιο κλειστή και πιο φτωχή σε επιλογές.