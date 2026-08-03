Ο Γιάννης Πάριος στην Αλβανία του 1978 τραγουδάει αλβανικά: ένα απίθανο ντοκουμέντο ξαναβγαίνει στο φως

Στο ασπρόμαυρο πλάνο, η αίθουσα είναι γεμάτη. Το κοινό χειροκροτεί, οι θέσεις είναι ασφυκτικά γεμάτες και στη σκηνή βρίσκεται ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες τραγουδιστές της εποχής: ο Γιάννης Πάριος.

Το βίντεο, που ξανακυκλοφορεί μέσα από το Κεντρικό Κρατικό Αρχείο Κινηματογράφου της Αλβανίας, προέρχεται από την περιοδεία Ελλήνων καλλιτεχνών στην Αλβανία το 1978, με το λαογραφικό συγκρότημα «Κρυστάλλης». Στην ανάρτηση του αρχείου, ο Πάριος εμφανίζεται στη Σκόδρα, μπροστά σε κοινό που τον παρακολουθεί και τον χειροκροτεί.

Το επίσημο αρχείο καταγράφει το υλικό ως ντοκιμαντέρ του 1978 με τίτλο The Greek folk ensemble “Kristalis”. Η ταινία ακολουθεί την άφιξη και την περιοδεία του ελληνικού συγκροτήματος σε διάφορες πόλεις της Αλβανίας, από τους Αγίους Σαράντα και το Αργυρόκαστρο μέχρι το Δυρράχιο, τη Σκόδρα, την Κορυτσά και το Πόγραδετς.





Ανάμεσα στα πρόσωπα που καταγράφονται στο φιλμ είναι και ο Γιάννης Πάριος, ενώ στη σύνοψη του αρχείου αναφέρεται ότι ο τραγουδιστής ερμηνεύει και το αλβανικό τραγούδι «Trendeline». Είναι αυτή η μικρή, σχεδόν απίστευτη λεπτομέρεια που κάνει το ντοκουμέντο να μοιάζει σήμερα τόσο παράξενο: ο Πάριος, το 1978, σε επίσημη καλλιτεχνική περιοδεία στην Αλβανία, να τραγουδά στα αλβανικά.

Το ίδιο το φιλμ, διάρκειας 42 λεπτών, δεν περιορίζεται στην εμφάνιση του Πάριου. Είναι μια κρατική κινηματογραφημένη καταγραφή μιας επίσημης περιοδείας: άφιξη του ελληνικού συγκροτήματος, στιγμιότυπα από τη διαδρομή, εικόνες από συναυλίες, υποδοχές και στάσεις σε διαφορετικές πόλεις της Αλβανίας. Γι’ αυτό και το απόσπασμα έχει αξία πέρα από το παράδοξο του viral: δείχνει πώς η μουσική μπορούσε τότε να λειτουργεί ως τελετουργικό φιλοξενίας, επίσημη εικόνα φιλίας και μικρή δίοδος ανάμεσα σε δύο γειτονικές χώρες.





Το φιλμ ανήκει σε μια εποχή πολιτιστικών ανταλλαγών που σήμερα φαίνεται μακρινή. Δεν είναι απλώς ένα στιγμιότυπο από μια συναυλία, αλλά ένα μικρό κομμάτι βαλκανικής πολιτιστικής μνήμης: Έλληνες καλλιτέχνες σε μια Αλβανία τελείως διαφορετική από τη σημερινή, κρατική κάμερα, επίσημες υποδοχές, γεμάτες αίθουσες και τραγούδια που περνούν για λίγο τα σύνορα.

Το συγκεκριμένο υλικό δεν είναι εντελώς άγνωστο. Η LiFO και ο Άρης Δημοκίδης το είχε ήδη παρουσιάσει το 2014 στα Μικροπράγματα, ως ένα «απίθανο ντοκουμέντο» από το 1978.

Η νέα κυκλοφορία του από το αλβανικό αρχείο, όμως, το φέρνει ξανά στην επιφάνεια αυτήν τη φορά με τη γοητεία που έχουν όλα τα παλιά πλάνα όταν επιστρέφουν στα social: σαν κάτι που μοιάζει απίθανο, αλλά συνέβη πραγματικά.

Με στοιχεία από το Κεντρικό Κρατικό Αρχείο Κινηματογράφου της Αλβανίας