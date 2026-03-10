Ο George Michael επιστρέφει με ένα χαμένο φιλμ από την εποχή του Faith

Ένα χαμένο κινηματογραφικό ντοκουμέντο από την εποχή του Faith ετοιμάζεται να βγει στις αίθουσες αργότερα μέσα στο 2026, μαζί με ένα νέο live album με 18 ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις.

Το George Michael: The Faith Tour αντλείται από υλικό που γυρίστηκε στο Παρίσι, στη διάρκεια του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας Faith το 1988, από τη στιγμή δηλαδή που ο George Michael άφηνε πίσω του οριστικά το στάτους του pop ειδώλου και εδραιωνόταν ως solo star πρώτης γραμμής.

George Michael: The Faith Tour / Mercury Studios Φωτογραφία: Chris Cuffaro

Πίσω από το project βρίσκονται η George Michael Entertainment και η Mercury Studios, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Andy Morahan και David Austin, δύο από τους πιο στενούς συνεργάτες του τραγουδιστή. Στην κινηματογραφική έκδοση θα προηγείται και ένα νέο short film της Mary McCartney, με αδημοσίευτο υλικό και ανέκδοτη συνέντευξη του Michael.

Παράλληλα θα κυκλοφορήσει και το live album The Faith Tour, με 18 ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις από το ρεπερτόριό του. Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί ούτε ο διανομέας ούτε οι ακριβείς ημερομηνίες κυκλοφορίας ανά χώρα, αλλά η έξοδος προγραμματίζεται για αργότερα μέσα στη χρονιά.