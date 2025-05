Ο Φρέντι Μέρκιουρι είχε κρυφή κόρη, σύμφωνα με νέα βιογραφία

Μια άγνωστη, μέχρι σήμερα, πτυχή της ζωής του Φρέντι Μέρκιουρι έρχεται στο φως μέσω νέας βιογραφίας, καθώς ο θρυλικός frontman των Queen φέρεται να είχε μια κόρη, την οποία διατήρησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και με την οποία διατηρούσε στενή σχέση μέχρι τον θάνατό του το 1991.

Σύμφωνα με το βιβλίο «Love, Freddie» της βιογράφου Λέσλι Αν Τζόουνς, η κόρη του Μέρκιουρι γεννήθηκε μετά από μια εξωσυζυγική σχέση που είχε το 1976 με τη σύζυγο στενού του φίλου. Η γυναίκα, που αναφέρεται μόνο με το αρχικό γράμμα «Β», είναι σήμερα 48 ετών και εργάζεται ως επαγγελματίας υγείας σε ευρωπαϊκή χώρα. Η ίδια αποκάλυψε για πρώτη φορά την ιστορία και παρέδωσε στη συγγραφέα 17 τόμους με προσωπικά ημερολόγια του τραγουδιστή.

Σε μια από τις επιστολές της που περιλαμβάνονται στο βιβλίο, γράφει: «Ο Φρέντι Μέρκιουρι ήταν και είναι ο πατέρας μου. Είχαμε στενή και στοργική σχέση από τη στιγμή που γεννήθηκα και για τα τελευταία 15 χρόνια της ζωής του. Με λάτρευε και ήταν αφοσιωμένος σε μένα».

Η ύπαρξή της ήταν γνωστή μόνο στον στενό κύκλο του τραγουδιστή. Τα προσωπικά του ημερολόγια ξεκινούν στις 20 Ιουνίου 1976, λίγες ημέρες αφότου πληροφορήθηκε την εγκυμοσύνη, ενώ το συγκρότημα είχε μόλις κυκλοφορήσει το κομμάτι «You’re My Best Friend» από το άλμπουμ «A Night at the Opera». Στις σελίδες τους, ο Μέρκιουρι περιγράφει την παιδική του ηλικία στη Ζανζιβάρη, την εμπειρία του σε βρετανικού τύπου οικοτροφείο στην Ινδία, καθώς και τη μετανάστευση της οικογένειάς του στο Μίντλσεξ της Αγγλίας μετά την επανάσταση του 1964.

Η τελευταία του καταγραφή έγινε στις 31 Ιουλίου 1991, λίγους μήνες πριν φύγει από τη ζωή, σε ηλικία 45 ετών.

Η «Β» αποφάσισε να δώσει στη δημοσιότητα το υλικό τρεις δεκαετίες μετά, εξηγώντας ότι θέλει να «αφήσει τον Φρέντι να μιλήσει μόνος του» και να σταματήσει η παραφιλολογία γύρω από τη ζωή του.

Η Λέσλι Αν Τζόουνς δήλωσε στην Daily Mail ότι στην αρχή αμφέβαλε, αλλά η αυθεντικότητα των στοιχείων δεν της αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης: «Κανείς δεν θα μπορούσε να κατασκευάσει όλα αυτά. Δεν μου ζήτησε ποτέ τίποτα. Συνεργαστήκαμε τρεισήμισι χρόνια, και είμαι βέβαιη πως δεν πρόκειται για φαντασίωση».

Η ιστορία προκαλεί νέο κύμα ενδιαφέροντος γύρω από την προσωπικότητα του εμβληματικού καλλιτέχνη, αποκαλύπτοντας μια βαθιά ανθρώπινη και πατρική πλευρά του, που έμεινε για χρόνια καλά κρυμμένη.

Με πληροφορίες από Guardian