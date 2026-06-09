Ο Φράνσις Πικαμπιά δεν ήθελε να γίνει ένα πράγμα

Ο Φράνσις Πικαμπιά δεν υπήρξε ποτέ ένας εύκολος καλλιτέχνης για να τον τακτοποιήσεις.

Κάθε φορά που η ιστορία της τέχνης προσπαθούσε να τον πιάσει από κάπου, εκείνος είχε ήδη φύγει. Από τα πρώιμα τοπία πέρασε στον νεοϊμπρεσιονισμό, μετά στον κυβισμό, στο Dada, στις μηχανόμορφες εικόνες, στις περίφημες Transparencies, στα γυμνά της περιόδου του πολέμου και, στο τέλος, σε σκοτεινές, πυκνές αφαιρέσεις που μοιάζουν να κουβαλούν όλη την προηγούμενη ζωή του κάτω από την επιφάνειά τους.

Αυτή τη διαρκή άρνηση να γίνει «ένα πράγμα» παρουσιάζει η έκθεση Francis Picabia. Expanding Horizons στη Hauser & Wirth του Λονδίνου, από τις 21 Μαΐου έως την 1η Αυγούστου 2026. Η έκθεση, που οργανώθηκε σε συνεργασία με το Comité Picabia, καλύπτει πέντε δεκαετίες δουλειάς ενός από τους πιο ανήσυχους και απρόβλεπτους καλλιτέχνες του 20ού αιώνα.

Facebook Twitter Francis Picabia, Composition abstraite, 1947 Στα ύστερα χρόνια του, ο Φράνσις Πικαμπιά ζωγράφιζε πάνω σε παλιές επιφάνειες, αφήνοντας ίχνη από προηγούμενα έργα να φαίνονται κάτω από το νέο σκοτάδι. Φωτ.: Jon Etter / Hauser & Wirth

Στην αρχή της έκθεσης, ο θεατής συναντά μια σειρά από μεγάλους, πυκνούς, σκοτεινούς πίνακες των μεταπολεμικών χρόνων του Πικαμπιά. Είναι η περίοδος όπου ο ίδιος και η σύζυγός του, Όλγα, έχουν επιστρέψει στο παρισινό τους στούντιο μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες στην Κυανή Ακτή. Ο Πικαμπιά είναι άρρωστος, χωρίς πολλά χρήματα, αλλά δεν έχει σταματήσει να δοκιμάζει.

Σε αυτούς τους ύστερους πίνακες, το χρώμα είναι παχύ, στρωμένο, μουτζουρωμένο, μερικές φορές σχεδόν βαρύ. Αν κοιτάξεις προσεκτικά, μπορείς να διακρίνεις κάτι από τα παλιότερα έργα που βρίσκονται από κάτω. Υπογραφές που δεν έχουν κρυφτεί εντελώς. Ίχνη από προηγούμενες εικόνες. Σαν ο Πικαμπιά να μη σβήνει ποτέ πραγματικά τον εαυτό του, αλλά να τον ξαναγράφει από πάνω.Δεν είναι απλώς τεχνική. Είναι σχεδόν στάση ζωής.

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Ο Πικαμπιά γεννήθηκε στο Παρίσι το 1879, από Κουβανό ισπανικής καταγωγής πατέρα και Γαλλίδα μητέρα. Από νωρίς κινήθηκε με τρομερή ταχύτητα ανάμεσα σε αισθητικές, παρέες, κινήματα και τρόπους εικόνας. Υπήρξε κοντά στο Dada, αλλά το εγκατέλειψε όταν έπαψε να του φαίνεται νέο.

Έφτιαξε μηχανές που έμοιαζαν με πορτρέτα ανθρώπων. Δούλεψε με φωτογραφίες, καρτ ποστάλ, περιοδικά, μουσειακούς οδηγούς, εικόνες από την υψηλή και τη χαμηλή κουλτούρα, πολύ πριν η οικειοποίηση γίνει κανονική θεωρητική λέξη της σύγχρονης τέχνης.

Facebook Twitter Στο Le Zèbre, ο Πικαμπιά επιστρέφει σε έναν παλιότερο καμβά και τον ξανανοίγει, σαν να αρνείται ακόμη και το ίδιο του το παρελθόν να μείνει ακίνητο. Φωτ.: Damian Griffiths / Hauser & Wirth

Αυτό είναι ίσως το πιο σύγχρονο στοιχείο του. Για τον Πικαμπιά, δεν υπήρχε ιεραρχία πηγών. Ένα έργο τέχνης, μια καρτ ποστάλ, ένα περιοδικό, μια pin-up εικόνα, ένα μεσαιωνικό μοτίβο, μια μηχανή, ένα γυμνό σώμα μπορούσαν όλα να μπουν στο ίδιο εργαστήριο. Δεν τον ενδιέφερε η καθαρότητα της εικόνας. Τον ενδιέφερε η δυνατότητα να μεταμορφώνεται.

Στη Hauser & Wirth, αυτή η διαδρομή ξεδιπλώνεται χωρίς να προσπαθεί να τον κάνει συνεπή. Και σωστά. Η συνέπεια δεν ήταν το χάρισμά του. Το χάρισμά του ήταν η ασυνέπεια ως ελευθερία.

Το Le Zèbre, για παράδειγμα, δείχνει ακριβώς αυτή τη διάθεση αναθεώρησης. Μια νεοϊμπρεσιονιστική παραθαλάσσια σκηνή δέχεται αργότερα πάνω της μια πιο ελεύθερη, σχεδόν παιχνιδιάρικη γραμμή, μια μορφή σαν ζέβρα, σαν τραπέζι, σαν ιδέα που δεν θέλει να μείνει ήσυχη. Ο Πικαμπιά επιστρέφει στους καμβάδες του, τους πειράζει, τους προσθέτει, τους χαλάει, τους ξανανοίγει.

Στις Transparencies των τέλους της δεκαετίας του 1920 και των αρχών του 1930, αυτή η λογική γίνεται σχεδόν μέθοδος. Εικόνες από οδηγούς μουσείων, καταλανικές εκκλησιαστικές τοιχογραφίες, αναγεννησιακές μορφές, αρχαία και μεσαιωνικά θραύσματα μπαίνουν το ένα πάνω στο άλλο. Τα πρόσωπα, τα σώματα, τα σύμβολα δεν διαδέχονται απλώς το ένα το άλλο. Διαπερνούν το ένα το άλλο.

Στο Genèses, άνθρωποι, ζώα, κύκλοι, ζάρια, θρησκευτικά και ιστορικά ίχνη μπλέκονται σε μια εικόνα που μοιάζει να μην θέλει να αποφασίσει αν είναι μυστικιστική, ειρωνική ή απλώς ελεύθερη. Αυτή η ασάφεια είναι Πικαμπιά. Όχι ως αδυναμία, αλλά ως τρόπος να κρατήσει την εικόνα ζωντανή.

Facebook Twitter Francis Picabia, Genèses, περ. 1930-1931 Στις Transparencies του Πικαμπιά, άνθρωποι, ζώα, θρησκευτικά ίχνη και ιστορία της τέχνης περνούν το ένα μέσα από το άλλο, χωρίς να ζητούν καθαρή εξήγηση. Φωτ.: Damian Griffiths / Hauser & Wirth

Από τη δεκαετία του 1930 και μετά, ο Πικαμπιά αρχίζει να δουλεύει και με εικόνες από περιοδικά, ανάμεσά τους ερωτικά και λαϊκά έντυπα της εποχής. Τα γυμνά του πολέμου, συχνά παρμένα από φωτογραφικές πηγές, έχουν κάτι παράξενα επίπεδο, σχεδόν άβολο. Δεν είναι κλασική ζωγραφική του σώματος, αλλά ούτε και απλή αντιγραφή. Είναι σαν η φωτογραφία, το βλέμμα, η επιθυμία και η ζωγραφική να μην έχουν ξεκαθαρίσει ποιος οδηγεί ποιον.

Στο Nu de dos devant la mer, μια γυμνή πλάτη μπροστά στη θάλασσα μοιάζει ταυτόχρονα γνώριμη και ελαφρώς λάθος. Το φως δεν κάθεται ακριβώς όπως θα περίμενες. Το φόντο και το σώμα μοιάζουν να έχουν έρθει από διαφορετικές εικόνες. Η Sarah Allen, στη Hauser & Wirth, σημειώνει ότι όταν η φωτογραφική πηγή τοποθετήθηκε δίπλα στον πίνακα, φάνηκαν καθαρά οι παρεμβάσεις του Πικαμπιά: το μαύρο ύφασμα, το μαύρο γόνατο, στοιχεία που δεν υπήρχαν στην αρχική εικόνα.

Εκεί βρίσκεται ξανά η ελευθερία του. Ο Πικαμπιά παίρνει μια εικόνα και δεν τη σέβεται αρκετά ώστε να την αφήσει ανέπαφη. Αλλά την παίρνει αρκετά σοβαρά ώστε να τη μετατρέψει σε κάτι άλλο.

Στο κέντρο της έκθεσης βρίσκεται το Trèfle à une feuille, το «τριφύλλι με ένα φύλλο». Η Allen σχολιάζει εύστοχα ότι δεν είναι τετράφυλλο, γιατί η τύχη του Πικαμπιά είχε πια τελειώσει. Η φόρμα του έργου μοιάζει με ασπίδα, μάσκα, αφρικανικό γλυπτό, ρωμανική αφαίρεση. Βγαίνει μέσα από ένα σκοτεινό πεδίο με μια σχεδόν απειλητική παρουσία.

Facebook Twitter Στο Ilma’s Paris Horizons, οι λέξεις γίνονται εικόνα και ο Πικαμπιά επιστρέφει, σχεδόν ειρωνικά, στο dadaϊστικό παιχνίδι ανάμεσα στο κείμενο και τη ζωγραφική. Φωτ.: Thomas Barratt / Hauser & Wirth

Είναι ένα έργο που ανήκει στα ύστερα χρόνια, όταν ο Πικαμπιά δεν έχει τίποτα να αποδείξει και ίσως όχι πολλά να χάσει. Η υγεία του έχει κλονιστεί, τα οικονομικά του είναι δύσκολα, η παλιά του θέση στην πρωτοπορία δεν τον προστατεύει από την πραγματικότητα. Και όμως, η ζωγραφική του δεν ησυχάζει. Αντί να γίνει μικρότερη, γίνεται πιο πυκνή. Αντί να γίνει ασφαλής, γίνεται πιο αλλόκοτη.

Το Composition abstraite του 1947 κινείται σε άλλη κατεύθυνση. Μια μορφή που θυμίζει κοχύλι, αυτί ή κάτι που δεν έχει ακόμη όνομα μοιάζει να φωτίζεται από μέσα. Υπάρχει σε αυτούς τους πίνακες μια αίσθηση απομόνωσης, αλλά όχι παραίτησης. Σαν ο Πικαμπιά να συνεχίζει να πιάνει μορφές μέσα στο σκοτάδι, ακόμη και όταν η ζωή γύρω του στενεύει.

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Η έκθεση κλείνει με το Ilma’s Paris Horizons, ένα λεπτό έργο με μελάνι σε χαρτί, γεμάτο λέξεις που γράφτηκαν από την Όλγα υπό την καθοδήγησή του. Τα ονόματα του μεταπολεμικού Παρισιού περνούν από τη σελίδα: ξενοδοχεία, εστιατόρια, οίκοι μόδας, μπαρ, διευθύνσεις. Το κείμενο επιστρέφει ως εικόνα, σαν καθυστερημένος απόηχος του Dada και του L’Œil cacodylate.

Ο Πικαμπιά, που πέρασε από τόσα κινήματα χωρίς να ανήκει οριστικά σε κανένα, κλείνει σχεδόν με μια ειρωνική υπενθύμιση: η εικόνα μπορεί να είναι λέξη, η λέξη μπορεί να είναι ζωγραφική, η σοβαρότητα μπορεί να είναι φάρσα και η φάρσα να επιβιώσει περισσότερο από κάθε σοβαρότητα.

Facebook Twitter Francis Picabia, Untitled, 1932 Ένα έργο από την περίοδο όπου ο Πικαμπιά δοκίμαζε εικόνες, σώματα και πηγές χωρίς να ενδιαφέρεται για την καθαρότητα κανενός ύφους. Φωτ.: Hauser & Wirth

Αυτό κάνει την έκθεση τόσο ενδιαφέρουσα σήμερα. Δεν παρουσιάζει τον Πικαμπιά ως καλλιτέχνη μιας γραμμικής εξέλιξης, αλλά ως κάποιον που έζησε την τέχνη σαν διαρκή αλλαγή δέρματος. Σαν να ήξερε ότι το μεγαλύτερο ρίσκο για έναν καλλιτέχνη δεν είναι να αποτύχει, αλλά να πετύχει τόσο καλά σε ένα ύφος ώστε να παγιδευτεί μέσα του.

Ο Φράνσις Πικαμπιά δεν ήθελε να γίνει ένα πράγμα. Και ίσως γι’ αυτό παραμένει τόσο δύσκολος, τόσο ενοχλητικός και τόσο ζωντανός.

Κάθε φορά που νομίζεις ότι τον κατάλαβες, σου δείχνει έναν άλλο πίνακα και σε αφήνει να ξεκινήσεις από την αρχή.

με στοιχεία από Wallpaper, Hauser & Wirth