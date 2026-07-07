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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο φωτογράφος που υποσχέθηκε στους Παλαιστίνιους πρόσφυγες να γυρίσει στα σπίτια τους

Η P21 GALLERY ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ HOMELAND LOST ΤΟΥ ALAN GIGNOUX, ΕΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΧΑΜΕΝΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗ ΓΑΖΑ, ΑΠΟΚΤΑ ΝΕΟ ΒΑΡΟΣ.

The LiFO team
Ο φωτογράφος που γύρισε στα χαμένα σπίτια των Παλαιστινίων αντί γι’ αυτούς Facebook Twitter
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Υπάρχει μια υπόσχεση στο κέντρο του Homeland Lost. Ο φωτογράφος Alan Gignoux συνάντησε Παλαιστίνιους πρόσφυγες και απογόνους τους σε καταυλισμούς στην Ιορδανία, τον Λίβανο, τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, και τους υποσχέθηκε κάτι απλό και σχεδόν αδύνατο: ότι θα γυρίσει, εκ μέρους τους, στα σπίτια και στα χωριά που είχαν αναγκαστεί να αφήσουν πίσω.

Η έκθεση, που παρουσιάζεται στην P21 Gallery στο Λονδίνο, συγκεντρώνει ασπρόμαυρα πορτρέτα Παλαιστινίων προσφύγων μαζί με φωτογραφίες από τους τόπους καταγωγής τους, όπως είναι σήμερα. Πρόκειται για ανθρώπους που εκτοπίστηκαν κατά τη Νάκμπα, τον μαζικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων στη διάρκεια του αραβοϊσραηλινού πολέμου του 1948, ή για απογόνους τους, που ζουν ακόμη μέσα στη σκιά εκείνης της απώλειας.

Το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς μια φωτογραφική καταγραφή. Είναι μια πράξη οπτικής επιστροφής. Ο Gignoux φωτογραφίζει τα πρόσωπα και ύστερα πηγαίνει στους τόπους όπου εκείνα τα πρόσωπα δεν μπορούν να επιστρέψουν. Εκεί όπου άλλοτε υπήρχαν σπίτια, χωράφια, ελιές, σιτηρά, σύκα, χαρούπια, σταφύλια, οικογένειες, μυρωδιές φαγητού και καθημερινές φωνές, συχνά απομένουν άδεια τοπία, ερείπια ή νέες χρήσεις που έχουν καλύψει την παλιά ζωή.

Ο φωτογράφος που γύρισε στα χαμένα σπίτια των Παλαιστινίων αντί γι’ αυτούς Facebook Twitter

Στα πορτρέτα, οι πρόσφυγες κοιτούν τον φακό με μια ένταση που δεν μοιάζει μόνο με θλίψη. Υπάρχει πένθος, αλλά υπάρχει και επιμονή. Κρατούν έγγραφα, μνήμες, ιστορίες, ονόματα χωριών, αποδείξεις ότι κάποτε υπήρξαν εκεί. Το τοπίο, δίπλα τους, μοιάζει εξίσου τραυματισμένο: όχι επειδή έχει πρόσωπο, αλλά επειδή φαίνεται να έχει χάσει τους ανθρώπους που το έκαναν τόπο.

Ένα από τα πρόσωπα της σειράς είναι ο Φάουζι αλ-Τάντζι, πρόσφυγας από την Ταντούρα, ένα παλαιστινιακό ψαροχώρι στην περιοχή της Χάιφα. Φωτογραφημένος στον καταυλισμό της Τουλκάρεμ στη Δυτική Όχθη, κρατά το φθαρμένο επίσημο έγγραφο που τον συνδέει ακόμη με τον τόπο του. Είναι ένα χαρτί, αλλά λειτουργεί σχεδόν σαν τελευταίο υλικό νήμα με ένα σπίτι που δεν υπάρχει πια όπως το θυμάται.

Άλλο δυνατό πορτρέτο είναι εκείνο της Σάνα Αμπούμπχιτ, της πρώτης Παλαιστίνιας που αγωνίστηκε στα 800 μέτρα σε Ολυμπιακούς Αγώνες, το 2004. Ο Gignoux τη φωτογραφίζει στην παραλία της Γάζας, τον χώρο όπου προπονούνταν. Με τα μάτια κλειστά και τα χέρια υψωμένα προς έναν σκοτεινό ουρανό, γίνεται μία από τις λίγες στιγμές σχεδόν χαράς μέσα στην έκθεση. Ακόμη κι εκεί, όμως, η χαρά δεν είναι ελαφριά. Είναι μια μορφή αντίστασης.

Το Homeland Lost δημιουργήθηκε αρχικά το 2004 και το 2005, με υποστήριξη του British Council. Η νέα του παρουσίαση, όμως, δεν μπορεί να διαβαστεί έξω από το παρόν. Ο πόλεμος στη Γάζα προσθέτει άλλο βάρος στις ίδιες εικόνες. Οι άνθρωποι που έφυγαν παιδιά από τα σπίτια τους είναι πια ηλικιωμένοι. Τα εγγόνια τους ζουν ακόμη μέσα σε μια πραγματικότητα εκτοπισμού, απώλειας και καταστροφής. Ο χρόνος δεν έχει κλείσει τον κύκλο· μοιάζει να τον επαναλαμβάνει.

Στην έκθεση υπάρχει και βίντεο με περισσότερα πορτρέτα ανθρώπων και τοπίων, συνοδευόμενο από νέο ηχητικό έργο των Bint Mbareh και Joseph Sergi. Οι ατομικές ιστορίες ανοίγουν έτσι σε κάτι πολύ μεγαλύτερο: μια συλλογική απώλεια που δεν χωρά εύκολα ούτε σε έναν χάρτη ούτε σε ένα αρχείο.

Η δύναμη του έργου βρίσκεται ακριβώς εκεί. Δεν προσπαθεί να κάνει τοπίο την πολιτική ούτε να κάνει σύμβολο κάθε πρόσωπο. Επιμένει στη σύνδεση ανάμεσα στον άνθρωπο και στον τόπο του. Σε όσα σημαίνει ένα σπίτι όταν δεν είναι απλώς κτίσμα, αλλά μνήμη, δικαίωμα, οικογενειακή ιστορία, χαμένη καθημερινότητα.

Γι’ αυτό και τα άδεια τοπία του Homeland Lost δεν είναι ποτέ πραγματικά άδεια. Κουβαλούν όσα δεν φαίνονται πια. Κάθε φωτογραφία μοιάζει να ρωτά τι απομένει από έναν τόπο όταν λείπουν οι άνθρωποι που τον ονόμαζαν σπίτι.

Και η απάντηση δεν είναι παρηγορητική. Απομένει η εικόνα. Απομένει η μαρτυρία. Απομένει η υπόσχεση ενός φωτογράφου να πάει εκεί όπου κάποιος άλλος δεν μπορεί να επιστρέψει.

με στοιχεία από Guardian

Ο φωτογράφος που γύρισε στα χαμένα σπίτια των Παλαιστινίων αντί γι’ αυτούς Facebook Twitter
Ο φωτογράφος που γύρισε στα χαμένα σπίτια των Παλαιστινίων αντί γι’ αυτούς Facebook Twitter
Ο φωτογράφος που γύρισε στα χαμένα σπίτια των Παλαιστινίων αντί γι’ αυτούς Facebook Twitter
Ο φωτογράφος που γύρισε στα χαμένα σπίτια των Παλαιστινίων αντί γι’ αυτούς Facebook Twitter
Ο φωτογράφος που γύρισε στα χαμένα σπίτια των Παλαιστινίων αντί γι’ αυτούς Facebook Twitter
Ο φωτογράφος που γύρισε στα χαμένα σπίτια των Παλαιστινίων αντί γι’ αυτούς Facebook Twitter
Ο φωτογράφος που γύρισε στα χαμένα σπίτια των Παλαιστινίων αντί γι’ αυτούς Facebook Twitter
Ο φωτογράφος που γύρισε στα χαμένα σπίτια των Παλαιστινίων αντί γι’ αυτούς Facebook Twitter
Ο φωτογράφος που γύρισε στα χαμένα σπίτια των Παλαιστινίων αντί γι’ αυτούς Facebook Twitter
Ο φωτογράφος που γύρισε στα χαμένα σπίτια των Παλαιστινίων αντί γι’ αυτούς Facebook Twitter
Ο φωτογράφος που γύρισε στα χαμένα σπίτια των Παλαιστινίων αντί γι’ αυτούς Facebook Twitter
Ο φωτογράφος που γύρισε στα χαμένα σπίτια των Παλαιστινίων αντί γι’ αυτούς Facebook Twitter
Ο φωτογράφος που γύρισε στα χαμένα σπίτια των Παλαιστινίων αντί γι’ αυτούς Facebook Twitter
Ο φωτογράφος που γύρισε στα χαμένα σπίτια των Παλαιστινίων αντί γι’ αυτούς Facebook Twitter
Ο φωτογράφος που γύρισε στα χαμένα σπίτια των Παλαιστινίων αντί γι’ αυτούς Facebook Twitter
Ο φωτογράφος που γύρισε στα χαμένα σπίτια των Παλαιστινίων αντί γι’ αυτούς Facebook Twitter
Ο φωτογράφος που γύρισε στα χαμένα σπίτια των Παλαιστινίων αντί γι’ αυτούς Facebook Twitter

Πολιτισμός

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ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

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