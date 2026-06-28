Ο Fatboy Slim φοβόταν ότι δεν θα μπορούσε να ξαναπαίξει χωρίς αλκοόλ

Ο Fatboy Slim αποκάλυψε ότι ένιωθε «παράλυτος» από φόβο όταν χρειάστηκε να επιστρέψει στη σκηνή χωρίς αλκοόλ, μετά την αποτοξίνωση για τον εθισμό του στο ποτό.

Ο Βρετανός μουσικός και DJ, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Νόρμαν Κουκ, μίλησε στην εκπομπή Desert Island Discs του BBC Radio 4, με τη Λόρεν Λαβέρν. Περιγράφοντας την προσπάθειά του να κόψει το αλκοόλ, είπε ότι ήταν «ίσως το πιο δύσκολο πράγμα» που έχει κάνει.

Η στιγμή που τον ταρακούνησε, όπως είπε, ήρθε όταν η τότε σύζυγός του, η ραδιοφωνική παραγωγός Ζόι Μπολ, του είπε ότι θα τον άφηνε αν δεν σταματούσε να πίνει. «Αυτό ήταν το ξύπνημά μου», ανέφερε. Είχαν προηγηθεί πολλές πιο έντονες προειδοποιήσεις από άλλους ανθρώπους, όμως εκείνη η ήρεμη φράση ήταν τελικά που τον έκανε να αντιδράσει.

Μιλώντας για τον αλκοολισμό, τον περιέγραψε ως «παράσιτο» που προσπαθεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Όπως είπε, τον τελευταίο χρόνο που έπινε δεν το απολάμβανε πια, ενώ η ζωή του είχε αρχίσει να διαλύεται σε διάφορα σημεία.

Ο Κουκ μπήκε σε κέντρο αποτοξίνωσης το 2009. Εκεί, όπως είπε, κατάλαβε ότι είχε ζητήσει βοήθεια την κατάλληλη στιγμή. Χωρίς την αποτοξίνωση, πρόσθεσε, δεν πιστεύει ότι θα μπορούσε να σταματήσει.

Η επιστροφή στις ζωντανές εμφανίσεις αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολη από όσο περίμενε. Για τις πρώτες πέντε συναυλίες, είπε ότι ήταν τόσο φοβισμένος ώστε δεν μπορούσε ούτε να χορέψει ούτε να απολαύσει αυτό που έκανε. Αντί να λειτουργεί με το ένστικτο του DJ, σκεφτόταν συνεχώς γιατί έβαζε τον επόμενο δίσκο και πώς θα αντιδρούσε το κοινό.

Η στιγμή που άρχισε να ξεπερνά τον φόβο ήρθε, σύμφωνα με τον ίδιο, σε μια εμφάνιση στην Ιαπωνία. Το κοινό ήταν τόσο ενθουσιώδες, ώστε του θύμισε ξανά ποια ήταν η δουλειά του: να κάνει τον κόσμο να περνά καλά.

Ο Νόρμαν Κουκ έγινε αρχικά γνωστός μέσα από τους Housemartins, μαζί με τον Πολ Χίτον, πριν γνωρίσει τεράστια επιτυχία ως Fatboy Slim τη δεκαετία του ’90. Ανάμεσα στα πιο γνωστά κομμάτια του είναι τα Praise You, The Rockafeller Skank και Right Here, Right Now.

Έχει προταθεί έξι φορές για Grammy και κέρδισε το βραβείο καλύτερου μουσικού βίντεο το 2002 για το Weapon of Choice, με τον Κρίστοφερ Γουόκεν να χορεύει σε ένα άδειο ξενοδοχείο.

με στοιχεία από Guardian