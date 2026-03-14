Ο Ευγένιος Ντελακρουά στο Μεσολόγγι

Ο εμβληματικός πίνακας του Ευγένιου Ντελακρουά «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» (La Grèce sur les ruines de Missolonghi), «ταξίδεψε» από το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντώ με προορισμό το Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου.

Σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, παρουσιάζεται στο Ξενοκράτειο το έργο, το οποίο παραχωρήθηκε στην Ελλάδα από το γαλλικό μουσείο, στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου. Στην παρουσίαση βρέθηκε και ο Νίκος Αλιάγας.

Το έτος 2026 το Μεσολόγγι και ολόκληρη η Ελλάδα γιορτάζουν τη συμπλήρωση των 200 ετών από την Ηρωική Έξοδο. Μεταξύ πολλών δράσεων που διοργανώνουν το υπουργείο Πολιτισμού και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, για να αποτίσουν φόρο τιμής στους Ελεύθερους Πολιορκημένους, αποτελεί και η έκθεση του πίνακα του Ευγένιου Ντελακρουά, «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου».

Φωτογραφία: Γιάννης Πανταζόπουλος

Το διάσημο αυτό έργο, που βρίσκεται στο Μουσείο Καλών Τεχνών στο Μπορντώ της Γαλλίας μόνιμα, θα μπορούν να επισκεφτούν ενήλικο και μαθητικό κοινό από τα μέσα Μαρτίου έως τέλος Νοεμβρίου 2026, στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Μεσολόγγι. Στο πλαίσιο αυτό, η Εφορεία υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να αναδειχτεί η φιλελληνική δράση του Γάλλου καλλιτέχνη και να ενισχυθεί η βιωματική μάθηση, μέσω της τέχνης και της ιστορίας.

Λίνα Μενδώνη: «Το έργο αποτυπώνει και αναδεικνύει τη βαθύτερη πνευματική ουσία και το πολιτισμικό υπόβαθρο του Αγώνα»

Στην ομιλία της, η Λίνα Μενδώνη τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι ο φιλελληνισμός διαμορφώνεται, όχι μόνο, ως πολιτική στάση ή συναισθηματική συμπάθεια, αλλά ως ηθική υποχρέωση και πολιτισμική επιλογή και πως «ο πίνακας αυτός δεν αποτελεί μια αναπαράσταση του ιστορικού γεγονότος», αλλά «μια αλληγορική, σχεδόν ιεροπρεπής εικόνα του ελληνικού έθνους».

Το έργο του Ντελακρουά δεν αφηγείται μόνον γεγονότα, αλλά, όπως σημείωσε η υπουργός, «αποτυπώνει και αναδεικνύει τη βαθύτερη πνευματική ουσία και το πολιτισμικό υπόβαθρο του Αγώνα, δημιουργώντας μια εικόνα, που πλέον θεωρείται διαχρονική και επίκαιρη».



Η Λίνα Μενδώνη και ο Νίκος Αλιάγας στο Μεσολόγγι, μεταξύ άλλων, για την έκθεση του έργου «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο / Φωτογραφία: Γιάννης Πανταζόπουλος

Η «Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου», ένα σπουδαίο έργο για την Έξοδο του Μεσολογγίου

Η «Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» απεικονίζει το τραγικό γεγονός της Εξόδου του Μεσολογγίου το 1826, όταν οι Έλληνες προτίμησαν το θάνατο, παρά να παραδοθούν στους Οθωμανούς. Η γυναίκα, με παραδοσιακή ελληνική φορεσιά, συμβολίζει την πονεμένη Ελλάδα, πατώντας αν και με λυγισμένα πόδια, αλλά με αξιοπρέπεια και όρθια, πάνω στα ερείπια του ολοκαυτώματος, σαν να ικετεύει να χτιστεί μια νέα Ελλάδα.

Κάτω από τον μαύρο ουρανό, η αλληγορική γυναικεία μορφή της Ελλάδος, στέκει απεγνωσμένα με ανοιχτά χέρια χωρίς να λυγίζει, με υγρά μάτια χωρίς να κλαίει, με γυμνό το στήθος χωρίς να παγιδεύει τη σάρκα της. Στέκει αγέρωχη, με την ελπίδα της ανεξαρτησίας, για να μετατρέπεται σε παγκόσμιο σύμβολο Ελευθερίας.

Κάτω από την πλάκα διακρίνεται το χέρι του νεκρού Έλληνα αγωνιστή, ενώ στο βάθος ο εχθρός καρφώνει την σημαία του στο έδαφος. Εκεί, που δύο χρόνια πριν, πέθανε ο Μπάιρον, τον οποίο τόσο πολύ θαύμαζε ο Ντελακρουά. Ο ίδιος, χωρίς να έχει επισκεφτεί ποτέ την Ελλάδα, με την χρήση θερμών και ψυχρών χρωμάτων, πλημμυρίζει την τέχνη του από συναίσθημα και ένταση. Οι χρωματικές σκιές και οι αντανακλάσεις, αποτυπώνουν την αγριότητα του πολέμου, με γλαφυρό τρόπο, εστιάζοντας στον «άνθρωπο».

Το κόκκινο του αίματος, το μαύρο της συντριβής και το λευκό της αθωότητας εντείνουν την τραγικότητα του συμβάντος.

Ο φιλέλληνας ρομαντικός ζωγράφος, με μια σειρά έργων του εμπνευσμένα από την ιστορία, την λογοτεχνία και την φύση, θα επηρεάσει την ζωγραφική τέχνη, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του ιμπρεσιονισμού.

Ολόκληρη η ομιλία της Λίνας Μενδώνη

Στην Ευρώπη του 19ου αιώνα, μια ήπειρο που αναζητά νέους ηθικούς, πολιτικούς και αισθητικούς προσανατολισμούς, η Ελλάδα αναδύεται ως τόπος μνήμης, ιδεώδους και προσδοκίας. Για ποιητές, στοχαστές, πολιτικούς και καλλιτέχνες της εποχής, ο Αγώνας της Ελληνικής Ανεξαρτησίας δεν αποτελεί απλώς ένα περιφερειακό ιστορικό γεγονός, αλλά έναν καθρέφτη των ίδιων τους των αξιών: Της ελευθερίας, της αυτοδιάθεσης, της αξιοπρέπειας απέναντι στην καταπίεση. Ο φιλελληνισμός διαμορφώνεται, όχι μόνο, ως πολιτική στάση ή συναισθηματική συμπάθεια, αλλά ως ηθική υποχρέωση και πολιτισμική επιλογή.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα προσλαμβάνει τον χαρακτήρα ενός έθνους που αγωνίζεται να αναγεννηθεί μέσα από τη δοκιμασία. Τα γεγονότα του Αγώνα, φορτισμένα με δραματικότητα και θυσία, μετασχηματίζονται στη συνείδηση των Ευρωπαίων σε σύμβολα με οικουμενική απήχηση. Η Ιστορία συναντά τη φιλοσοφία και το συναίσθημα, και τα επιμέρους γεγονότα υπερβαίνουν το στενό τους ιστορικό πλαίσιο, αποκτώντας διαχρονική σημασία.

Ανάμεσα στους διακεκριμένους εκπροσώπους της ρομαντικής γενιάς των φιλελλήνων, που αγκάλιασαν με πάθος την ελληνική υπόθεση, συγκαταλέγονται ο Βίκτωρ Ουγκώ, ο Σατομπριάν, ο Λόρδος Βύρων και, σε εξέχουσα θέση, ο Ευγένιος Ντελακρουά. Για τον Γάλλο ζωγράφο, η Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ απλώς γεωγραφικός τόπος. Ενδεχομένως, επειδή δεν την επισκέφθηκε ποτέ ο ίδιος, υπήρξε πρωτίστως ιδέα, εικόνα, εσωτερικό τοπίο. Η φαντασία και η ευαισθησία του τροφοδοτήθηκαν από ταξιδιωτικές αφηγήσεις, λογοτεχνικά κείμενα, πολιτικά γεγονότα και, κυρίως, από τις τραγικές ειδήσεις που συγκλόνιζαν την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη.

Οι πολιορκίες, οι σφαγές, η πείνα και η επιμονή ενός μικρού έθνους απέναντι σε μια αυτοκρατορία μετατρέπονται στο έργο του Ντελακρουά σε εικαστικές αφηγήσεις υψηλής έντασης. Ήδη το 1824, με τη «Σφαγή της Χίου», ο καλλιτέχνης δημιουργεί ένα έργο που σοκάρει και συγκινεί, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάδοση του φιλελληνικού αισθήματος στην Ευρώπη. Δύο χρόνια αργότερα, το 1826, παρουσιάζει το έργο «Η Ελλάς επί των ερειπίων του Μεσολογγίου», εμπνευσμένο από την τρίτη Πολιορκία και την ηρωική Έξοδο.

Ο πίνακας αυτός δεν αποτελεί μια αναπαράσταση του ιστορικού γεγονότος. Είναι μια αλληγορική, σχεδόν ιεροπρεπής εικόνα του ελληνικού έθνους. Η κεντρική γυναικεία μορφή, ντυμένη με ελληνική παραδοσιακή φορεσιά, με τα χέρια ανοιχτά και το βλέμμα στραμμένο προς τον ουρανό, ενσαρκώνει την Ελλάδα πληγωμένη αλλά όρθια, ταπεινή αλλά αξιοπρεπή. Το αιμόφυρτο χέρι που αναδύεται από τα ερείπια υπενθυμίζει το κόστος της θυσίας, ενώ ο σκοτεινός ουρανός και η μορφή του Οθωμανού στρατιώτη, που καρφώνει τη σημαία του, προσδίδουν στο έργο έναν δραματικό, σχεδόν μεταφυσικό τόνο. Ο συνδυασμός ιστορικού και αλληγορικού στοιχείου καθιστά τον πίνακα ένα από τα ισχυρότερα εικαστικά μηνύματα της ευρωπαϊκής ρομαντικής τέχνης.

Η επιλογή του Μεσολογγίου από τον Ντελακρουά δεν υπήρξε τυχαία. Η τρίτη Πολιορκία και η Έξοδος του 1826 συγκλόνισαν την Ευρώπη και προσέδωσαν στην πόλη μια μοναδική θέση στη συλλογική μνήμη των φιλελλήνων. Οι μήνες της πείνας, η αντίσταση μέχρις εσχάτων και η συνειδητή απόφαση των κατοίκων να μην παραδοθούν, αλλά να πραγματοποιήσουν μια καταδικασμένη, αλλά ταυτόχρονα λυτρωτική και πνευματικά απελευθερωτική έξοδο προς το θάνατο και συγχρόνως προς την αθανασία, μετέτρεψαν το Μεσολόγγι σε σύμβολο ηθικού μεγαλείου και αυτοθυσίας. Η ονομασία «Ιερά Πόλις», που αποδόθηκε στους μετέπειτα χρόνους δεν ήταν απλώς τιμητική. Αποτύπωνε την εδραιωμένη αντίληψη ότι εκεί συντελέστηκε μια πράξη απόλυτης υπέρβασης, όπου η ανθρώπινη αξιοπρέπεια αναμετρήθηκε και στάθηκε ισότιμη με την Ιστορία.

Αυτήν ακριβώς τη βαθύτερη ηθική διάσταση συλλαμβάνει ο Ντελακρουά. Το έργο του δεν αφηγείται μόνον γεγονότα, αλλά αποτυπώνει και αναδεικνύει την βαθύτερη πνευματική ουσία και το πολιτισμικό υπόβαθρο του Αγώνα, δημιουργώντας μια εικόνα, που πλέον θεωρείται διαχρονική και επίκαιρη. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πίνακας, που σήμερα θεωρείται ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σύμβολα του αγώνα για ελευθερία –και όχι μόνο των Ελλήνων— πωλήθηκε μόλις το 1852, οπότε και εντάχθηκε στη συλλογή του Μουσείου Καλών Τεχνών του Μπορντώ, όπου και φυλάσσεται έκτοτε ως ένα από τα κορυφαία έργα του.

Η πρώτη παρουσίαση του έργου στην Ελλάδα, στο Μεσολόγγι, στο Ξενοκράτειο Μουσείο, αποτελεί γεγονός εξαιρετικής πολιτιστικής και συμβολικής σημασίας. Ο πίνακας συναντάται με τον τόπο που τον ενέπνευσε, συνομιλώντας άμεσα με τη μνήμη και την ιστορία της Ιερής Πόλης. Η συγκυρία των 200 χρόνων από την Έξοδο προσδίδει στην έκθεση έναν επιπλέον φορτισμένο ιστορικά και συναισθηματικά χαρακτήρα, μετατρέποντάς την σε πράξη ιστορικής μνήμης και συλλογικού αναστοχασμού, σε μια γεωπολιτική συγκυρία όπου οι προκλήσεις για την ελευθερία, τα ανθρωπιστικά ιδανικά και τις πολιτισμικές αξίες των ευρωπαϊκών λαών αυξάνονται εκθετικά.

Το Ξενοκράτειο, κτισμένο στα τέλη του 19ου αιώνα χάρη στη δωρεά του εθνικού ευεργέτη Κωνσταντίνου Ξενοκράτη, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της συμβολής του ελληνισμού της διασποράς στη θεσμική και πολιτιστική συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Η συνάντηση του έργου του Ντελακρουά με αυτόν τον ιστορικό χώρο καλλιεργεί έναν γόνιμο διάλογο ανάμεσα στην ευρωπαϊκή φιλελληνική παράδοση και τη νεοελληνική ιστορική εμπειρία.

«Η Ελλάς επί των ερειπίων του Μεσολογγίου» δεν είναι μόνον ένα μνημειώδες έργο τέχνης. Αποτελεί διαχρονικό σύμβολο αντίστασης, ελπίδας και αναγέννησης, που μέσα από την συγκεκριμένη έκθεση συνεχίζει να συνομιλεί με το παρόν, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης να κρατά ζωντανή τη μνήμη των μεγάλων αγώνων.