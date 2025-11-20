Ο «Εσατζής» του Τσαρούχη, κορυφαίο έργο στη δημοπρασία Greek Sales στο Παρίσι

Σε ένα από τα πιο επιτυχημένα Greek Sales των τελευταίων 15 ετών, σχεδόν εννέα στα δέκα έργα απέκτησαν νέους ιδιοκτήτες, σε τιμές που συχνά κυμάνθηκαν πολύ πάνω από τις υψηλές τιμές εκτίμησης, ενώ ο συνολικός τζίρος ξεπέρασε τα 3.650.000 ευρώ.

Η φετινή διοργάνωση ήταν αφιερωμένη στην εξέλιξη της ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας των δύο τελευταίων αιώνων, παρουσιάζοντας σπάνια έργα κορυφαίων ζωγράφων από σημαντικές ιδιωτικές συλλογές

Κορυφαίο έργο της δημοπρασίας του Οίκου Bonhams που διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Art Expertise, αναδείχθηκε o περίφημος «Εσατζής» του Γιάννη Τσαρούχη με 508.400 ευρώ, μια από τις υψηλότερες τιμές που έχουν σημειωθεί ποτέ για έργο του ζωγράφου. Ο «Εσατζής με φύλλα φοινικιάς και σημαιάκια» του Γιάννη Τσαρούχη (1910–1989), είναι έργο, ζωγραφισμένο το 1949 και προήλθε από τη συλλογή του Αλέξανδρου Ιόλα. Θεωρείται ένα από τα πλέον αντιπροσωπευτικά της ελληνικής εικαστικής ταυτότητας, συνδυάζοντας επιρροές από την αρχαιότητα, τη βυζαντινή τέχνη και τη λαϊκή παράδοση.

Ο «Εσατζής με φύλλα φοινικιάς και σημαιάκια» του Γιάννη Τσαρούχη (1910–1989)

Ακολουθεί το «Επιθαλάμιο» του Γιάννη Μόραλη με 381.400 ευρώ. Το έργο αυτό παρουσιάστηκε στην ατομική έκθεση του καλλιτέχνη στην Αθήνα το 1972, με πρόλογο του Οδυσσέα Ελύτη, και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της γεωμετρικής του λιτότητας και της ποιητικής του ευαισθησίας.

Το «Τοπίο της Ύδρας» του Χατζηκυριάκου-Γκίκα εξαπλασίασε την αρχική τιμή εκτίμησης φτάνοντας τα 330.600 ευρώ, ενώ οι «Δίνες» του ίδιου καλλιτέχνη πωλήθηκαν για 152.800 ευρώ.

Θεόφιλος Χατζημιχαήλ, «Η νίκη των Ελλήνων στο Καρπενήσι και ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη»

Το μνημειακό έργο του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, «Η νίκη των Ελλήνων στο Καρπενήσι και ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη», στο οποίο ο λαϊκός ζωγράφος υμνεί το ηρωικό πνεύμα της Επανάστασης του 1821 με τη χαρακτηριστική του αυθεντικότητα και αφηγηματική δύναμη, πωλήθηκε κοντά στην αρχική εκτίμηση για 127.400 ευρώ και το δίπτυχο «Ερωτόκριτος και Πολύδωρος» του Τσαρούχη με 127.400 ευρώ. Υψηλές τιμές σημείωσαν επίσης έργα των Μπουζιάνη, Βολανάκη, Εγγονόπουλου και Ράλλη.

Όπως σημείωσε η διευθύντρια της Art Expertise Τερψιχόρη Αγγελοπούλου, «είμαστε πολύ χαρούμενοι που μετά από 25 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά συνεχίζουμε να προσφέρουμε έργα υψηλής ποιότητας με εξαιρετικό provenance, εκτενή βιβλιογραφία και τιμές που ενθαρρύνουν τη δημιουργία νέων συλλογών».

Γιάννης Μόραλης, «Επιθαλάμιο»